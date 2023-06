Det første løpet i årets Belmont Stakes måtte utsettes.

Canadiske skogbranner stopper amerikansk idrett

Amerikanerne må sette flere idrettsarrangementer på vent som følge av skogbrannene i Canada. Luftkvaliteten er spesielt dårlig i New York.

NTB

Torsdag ble det første løpet i galoppløpet Belmont Stakes i New York avlyst. Guvernør Kathy Hochul har uttalt at hele det tradisjonsrike arrangementet er i fare.

– Vi kan forhåpentlig komme i gang, men det er ingen garantier for været. Det kommer til å bli tatt en avgjørelse i siste minutt, sier hun.

Om luftkvaliteten måler over 200, blir løpene avlyst. Hestene må bli godkjent av veterinærer om kvaliteten er mellom 150 og 200.

Luftkvaliteten i New York har vært dalende den siste tiden. Sikten er også dårlig.

Hundrevis av skogbranner i Canada har ført til at et teppe med røyk og tåke har lagt seg over flere nordøstlige amerikanske byer denne uka, og det er utstedt advarsler om luftforurensing til flere millioner mennesker.

Baseballkampene mellom New York Yankees og Chicago White Sox ble torsdag gjennomført etter at de måtte ha spillefri onsdag. Da var luftkvaliteten på Yankee Stadium på hele 335.

Mange NFL-lag i øst måtte flytte sine treninger inn i haller torsdag. I hovedstaden tar baseballaget Washington Nationals grep og utsetter sin kamp mot Arizona som opprinnelig skulle bli spilt 22. juni.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post