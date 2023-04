Anders Mol og Christian Sørum vant igjen i Brasil.

Mol/Sørum med ny seier i Brasil – rett til kvartfinale

Anders Mol og Christian Sørum vant også tredje gruppekamp i verdenstouren sandvolleyball i Brasil og tok seg direkte til kvartfinale.

Fredag ble det seier 17-21, 21-14, 17-15 over de franske stjerneskuddene Julien Lyneel og Rémi Bassereau i en kamp der de måtte slite hardt for seieren. De vant kampen tross uvanlig mange feil, 19 i tallet. Mange av dem var servefeil.

Travis Mewhirter, kommentator for Volleyball TV, sparte ikke på rosen da han omtalte den norske duoen før kampstart: – Nyt øyeblikket hver gang dere ser Mol og Sørum spille sandvolleyball! Det er som å se LeBron James, Lionel Messi, Roger Federer, Rafael Nadal eller Wayne Gretzky. Bare plukk en sport, sa han.

– Disse gutta er de kommende GOATs (tidenes beste) i sandvolleyball.

Enkle feil

Nordmennene levde ikke opp til omtalen i første sett og kom tidlig bakpå etter flere feil, særlig av Sørum. Den franske duoen spilte stødig og holdt på ledelsen fram til settseier 21-17.

Lynel/Basserau hadde ledelsen også i det andre settet. Det var lenge jevnt, men fra 12-11 dro nordmennene fra og tvang fram et tredje og avgjørende sett med 21-14. Norge scoret 11 av settets 14 siste poeng.

Også i avgjørende sett ledet Frankrike innledningsvis etter norske feil, men så satte Mol inn et serveess til 5-5, og endelig begynte de norske servene å fungere. Den norske duoen gikk opp i 12-8 og så ut til å ha avgjort, men fire franske poeng på rad ga utligning.

Frankrike avverget to matchballer, men ikke den tredje.

Mol og Sørum vant sine to første kamper torsdag i strake sett. Først ble det 21-19, 21-15 over italienerne Samuele Cottafava/Paolo Nicolai og deretter 21-17, 22-20 over tsjekkerne Ondrej Perusic/David Schweiner.

Kommende stjerner

33-årige Lyneel og 24-årige Bassereau har spilt sammen siden i fjor høst. De har allerede vist at de på gode dager kan slå hvem som helst, og de tippes å bli en attraksjon under OL på hjemmebane neste år.

Franskmennene tok seg inn i turneringen via kvalifiseringen, der de i avgjørende runde slo ut det meritterte chilenske brødreparet Marco og Esteban Grimalt. De tapte sine to første gruppekamper i strake sett og er ute av turneringen. (NTB)