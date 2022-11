KLAR TALE: Zlatan Ibrahimović kritiserer Kylian Mbappé for kontraktsforlengelsen med PSG i sommer.

Ibrahimović kritiserer Mbappé: − Du er aldri større enn en klubb

Den svenske stjernespissen Zlatan Ibrahimović mener at Kylian Mbappé ikke tok den beste avgjørelsen for seg selv da han forlenget med PSG i sommer.

NTB

– Tok Mbappé den riktige avgjørelsen ved å bli i Paris? Ikke for ham. For Paris? Ja, han tok den riktige avgjørelsen for Paris, men ikke for seg selv. Mbappé satte seg selv i en situasjon hvor han er viktigere enn klubben. Og klubben ga ham muligheten til det. Men du er aldri større enn en klubb, sa Ibrahimović i et intervju med franske Canal+, gjengitt av AS.

I sommer signerte den franske gullgutten en ny kontrakt med Paris Saint-Germain. Den nye kontrakten strekker seg til 2025.

– Jeg kjenner ikke Mbappé så godt som person, men som spiller er han fantastisk. Men når du mangler disiplin, mister du identiteten din. (Zinedine) Zidane er Zidane av en grunn. Vil Mbappé etterligne ham? fortsatte svensken.

Til tross for kontraktsforlengelsen i sommer har det versert flere rykter om at Mbappé allerede skal ønske seg bort fra PSG. Superstjernen har imidlertid avvist ryktene.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg har aldri bedt om å få dra i januar. Ryktene stemmer ikke, sa franskmannen.