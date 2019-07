STORSEIER: Birgit Skarstein vant som hun ville etter en uke med mye oppmerksomhet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Birgit Skarstein utklasset alle: – Hun ser fantastisk ut

Etter en uke med mye oppstuss var Birgitte Skarstein (30) tilbake på ro-arenaen. Under verdenscupen i Rotterdam var hun mer suveren enn noen gang.

Trønderen bekreftet i Nederland sitt store favorittstempel foran Paralympics i Tokyo i august neste år ved å vinne med nesten 37 sekunder.

– Dette løpet var veldig viktig for å teste ut små tekniske forandringer, sier Skarstein i seiersintervjuet med arrangøren. Hun fikk bekreftet at justeringen av årene lønte seg.

– En veldig liten detalj. Men den har stor betydning over 2000 meter, sier hun.

Hun taklet vanskelige vindforhold i Polen og vant med 18 sekunder under den første verdenscupregattaen 23. juni, men der manglet den tøffeste motstanderen, israelske Moran Samuel.

Skarstein ledet med nesten åtte sekunder over tidligere verdensmester Samuel allerede etter 500 meter. Med trygge, seige tak i motvinden økte hun til nesten 16 halvveis. I siste halvdel vokste forspranget til ren utklassing.

– Hun ser fantastisk ut, kommenterte Martin Cross – brite med OL-gull – i sendingen til det internasjonale roforbundet. Tiden 11.30,11 på 2000 meter er langt bak hennes egen verdensrekord fra fjorårets VM (10.13,63). Men prestasjonen var bunnsolid i nederlandsk ruskevær.

– Birgit er der hun skal være. Men vi skal ikke la dette bli en sovepute, sa landslagssjef Johan Flodin til VG etter den første verdenscupseier denne sesongen. Han bruker like mye tid på parautøveren som Olaf Tufte og resten av de funksjonsfriske. Skarstein er en fullt integrert og viktig del av det norske landslaget i roing.

Den siste uken har inneholdt mye som kunne ha dratt Birgit Skarstein ut av det sportslige fokuset.

– Kroppspressdebatten gikk litt «out of hands», svarte Norges mest kjente parautøver og verdensmester i roing tidligere i uken på VGs spørsmål om hvordan hun klarer å håndtere alle sakene hun engasjerer seg i – på toppen av livet som toppidrettsutøver.

Sist helg skrev hun et innlegg på Facebook om kroppspress som fikk stor oppmerksomhet.

Tirsdag kveld var hun gjest i NRKs «Sommeråpent», onsdag morgen sjekket hun inn grytidlig på Gardermoen sammen med resten av Norges ro-landslag for avreise til verdenscupen i Rotterdam. Etter det, en uke sykkeltur i Nord-Tyskland med fem tidligere studievenninner, og deretter to uker treningsleir i nærheten av Varese utenfor italienske Milano – foran VM i østerrikske Linz siste uke i august.

Én måned «on the road».

Utenfor regattabanen er hun engasjert som medlem av styret i Norges Skiforbund, i utøverkomiteen til Den internasjonale paralympiske komité IPC, i stiftelsen MOT, i utøverkomiteen for norske idrettsutøvere, i styret i Sunnaas-stiftelsen og i Right To Play.

