SOMMER OG SPILL: Det kan være greit å ha noe for å få tiden til å gå under lange reiser. Foto: Team Alto

Dette er mobilspillene du bør laste ned i sommer

Skal du ut på lange bilturer, fly eller strandturer i sommer? Vi har samlet sammen en liste over mobilspillene du definitivt bør laste ned, om du så er en hardcore-gamer eller bare digger Candy Crush.

VAKKERT: Alto’s Oddyssey er et kunstverk innen mobilspill uten sammenligning. Foto: Team Alto

1. Alto’s Oddyssey: En umiddelbar klassiker

Alto’s Oddyssey er - om ikke annet, et interaktivt kunstverk. Som oppfølgeren til Alto’s Adventure som foregikk i et snølandskap, har Alto nå tatt oss til ørkenen, hvor spilleren får utforske sanddyner, skjulte templer og fantastisk musikk mens de hopper rundt og surfer på ørkensanden.

2. Guildmaster Story: Candy Crush med en dasj humor

I Guildmaster Story, tar spilleren over rollen som Guildmaster Ganyo, en entreprenør med en tidløs drøm: Å la en gruppe unge, energiske eventyrere bygge ham et herredømme han ikke må betale for.

Spillet minner i korte trekk om Candy Crush, men det er de hysterisk morsomme kommentarene i spillet som er grunnen til å laste det ned.

ENKEL MORRO: Ponywolf har gitt oss et mobilspill som lett dreper tiden på lange reiser. Foto: Ponywolf

3. Knights of the Card Table: Perfekt for lange turer

Knights of the Card Table er enkelt nok i seg selv, du har en terning og møter en rekke kort; alt du må gjøre er å rulle et høyere tall enn kortet viser for å bekjempe motstanderen på kortet. Til tross for det enkle konseptet, så er dette et spill som fort kan få deg til å gå glipp av et trikkestopp eller gå av på feil plattform. Med så dårlig humor at det blir morsomt, er Knights of the Card Table et perfekt spill for å senke skuldrene på lange bilturer.

4. AFK Arena: For de litt mer hardcore

AFK Arena er helt perfekt for dem som aller helst vil sitte inne og spille i sommer, men som blir dratt ut i den stekende solen under tre lag med solkrem.

Spillet ser ut til å ha tatt inspirasjon fra en rekke andre hit-spill, slik som Diablo, League of Legends, Hearthstone og World of Warcraft. Store deler av spillet avhenger av å gjøre smarte valg, bruke ressurser korrekt og bygge opp generell kunnskap om spillets forskjellige karakterer og deres styrker.

5. Tiles Hop: EDM Rush!

Tiles Hop er en kombinasjon av alt du trenger for å holde deg opptatt uansett hvor du er: musikk og spill.

Spillet virker enkelt, du kontrollere retningen til ballen og målet ditt er å treffe firkantene som dukker opp i takt med musikken. Med økende fart blir likevel spillet vanskeligere og vanskeligere.

VAKKERT MARERITT: Itatake har gitt oss et mobilspill som er både skremmende, vakkert og spennende. Foto: Itatake

6. Rest in Pieces: Mareritt har aldri sett så vakkert ut

Dette spillet krever mye fokus, så mye fokus at dersom du stopper opp og ser på hva som faktisk foregår, kan du fort miste rytmen og gå i tusen knas.

I Rest in Pieces svinger du en porselen-dukke frem og tilbake mens du prøver å unngå diverse hindere. Det er likevel ingen enkel sak å konsentrere seg når alt som foregår rundt deg er tatt rett ut av ditt verste mareritt.

Spillene ble testet ut av VG-journalist Kristine Hauge Thomassen over de siste to månedene. Alle spillene er gratis til Android, men kan inkludere muligheten for kjøp i selve spillet.

Publisert: 12.07.19 kl. 12:17