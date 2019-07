SKREV UNDER: Johannes Høsflot Klæbo er landslagsløper, nå også på papiret. Her fra Oslo skishow i Holmenkollen for noen uker siden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klæbo har undertegnet landslagskontrakten

En måned på overtid har Johannes Høsflot Klæbo (22) skrevet under på landslagskontrakten.

Etter det VG kjenner til er ikke skiforbundet og Klæbo enige om alle sider ved kontrakten, men de er enige nok til at langrennsstjernen nå har skrevet under.

Normal frist for å sette navnet på avtalen er 1. mai, men i år ble den utsatt til 10. juni på grunn av Klæbo.

22-åringen tok tre OL-gull i Sør-Korea i fjor. Det ble tre VM-gull i Seefeld tidligere i år.

– Jeg synes det er blitt jobbet godt hos begge parter, noe som har vært og er nødvendig for å modernisere og ajourføre dagens regelverk. Vi er glade for at Skiforbundet har prioritert dette arbeidet høyt. Nå er vi enige og begge parter har signert. Samtidig er vi også enige om hvilke tema vi må jobbe mer med for å finne hensiktsmessige løsninger for fremtiden, sier Klæbo i en pressemelding fra skiforbundet.

Han har nettopp kommet hjem fra Kina hvor han har gått rulleskirenn. Beijing arranger OL i 2022.

Det er åpenbart at utøveren ikke er helt fornøyd med avtalen da han i pressemeldingen understreker at det er ting de må jobbe mer med for å finne hensiktsmessige løsninger for fremriden.

Langrennssjef Espen Bjervig har jobbet med saken.

– Hovedsakelig har ulikt syn handlet om grensene for når en skiløper er privat og når han representerer landslaget samt deler av innholdet i kommersiell plattform, sier Bjervig ifølge pressemeldingen.

Omfattende uenighet

I begynnelsen av juni sa pappa og manager Haakon Klæbo til VG at de ønsket å få klarhet i når Johannes er privat og når han har makt over egne markedsrettigheter.

– Vår oppfatning er at uenigheten er langt mer omfattende enn å bare omhandle sosiale medier. Dette handler ikke minst om hvem som besitter markedsrettighetene når, både i forhold til tidspunkter og situasjoner. Det handler også om hvor langt forbundet kan gå i å selge utøvere – og det er en sak om bruken av enkeltutøvere både i forhold til tid og innsats samt i forhold til slitasje av markedsverdien for enkeltutøver, sa pappa Klæbo da.

