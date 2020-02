GOLFDRONNING: Suzann Pettersen på scenen hos Veritas, hvor hun fortalte om veien til verdenstoppen, og livet i dag. Foto: Terje Pedersen

Suzann Pettersen etter den legendariske putten: – Har ikke rørt golfkøllene siden

HØVIK (VG) Det var et slag som neppe vil glemmes. I hvert fall ikke av Suzann «Tutta» Pettersen (38). Men hovedpersonen har ikke rørt en golfkølle siden hun avgjorde Solheim Cup – og endte sin imponerende karriere – der og da på banen i Skottland.

Fem måneder etter super-putten på Gleneagles – som resulterte i seier til Europa over USA (14,5 – 13,5) – fikk VG noen minutter alene med henne før hun ble innlemmet i idrettens nye «Hall of Fame» med kong Harald som hovedgjest på første rad i lokalene til Veritas på Høvik.

– Jeg har ikke rørt golfkøllene siden Solheim Cup. Jeg har ikke noe iver etter å kaste meg over dem, sier Suzann Pettersen.

Kledd i sort fra sko til høyhalset genser gliser hun litt når hun kommer med uttalelsen. Og medgir at livet har gått inn i en helt ny fase. Hun og familien – ektemannen Christian og sønnen Herman – har «landet» i Oslo. Deres nye hus til 40 millioner ved Holmendammen er primærbolig nå.

BJELLEKLANG: Suzann Pettersen marker Æresgalleriet for åpnet ved å ringe. Odd-Bjørn Hjelmeset, Sven Mollekleiv (konferansier) og kong Harald følger med. Foto: Terje Pedersen

I nesten hele den innholdsrike karrieren – hvor hun vant 15 LPGA-turneringer og to Major Championships – holdt hun hus i Florida. Nå vet hun ikke helt hva hun skal gjøre med den flotte villaen i Orlando.

– Jeg føler at jeg har kommet meg hjem. Nå prøver jeg å sette rammene for et nytt liv. Men jeg savner Florida. Jeg savner varmen. Og jeg savner idrettens hverdag. Men jeg savner ikke den dårlige samvittigheten om jeg har gjort nok på trening. Jeg ligger ikke og grubler om natten lenger, sier Pettersen.

Det digitale æresgalleriet Det nye digitale æresgalleriet som ble offisielt åpent av kong Harald, sammen med Suzann Pettersen og Odd-Bjørn Hjelmeset tirsdag, inneholder 193 norske idrettsutøvere med prestasjoner i verdensklasse. 156 menn, 37 kvinner og 31 lag. Adressen er https://æresgalleriet.no/

Hun sto på scenen sammen med en annen mester – langrennsløperen Odd-Bjørn Hjelmeset (VM-gull 50 kilometer) – og fortalte en hel sal av gamle norske idrettsstjerner og ledere – om veien til verdenstoppen. Fra hun prøvde sine første golfkøller som 6-åring til hun satte den mye omtalte putten på Gleneagles i september.

Midt i de utrolige jubelscenene annonserte hun at det var slutt. Hun sluttet på topp. Og har ikke angret siden. Livet som «tilstedeværende mamma» for Herman (18 måneder) føles som en lykke. Og når VG spør om hun tenker på flere barn svarer hun «ja».

OSS KONGER IMELLOM: Skøytekongen Knut «Kupper’n» Johannesen i samtale med kong Harald. Foto: Terje Pedersen

– Det er lov å ønske seg flere barn. Det hadde vært fint for Herman med en søster eller bror, slik at han kan få noen å bryne seg på, sier Pettersen.

Hun beskriver seg selv som «sportsidiot». Det blir mye TV-idrett. Men golf og tennis kommer først i løypa. Hva sensasjonsmannen Viktor Hovland klarer på PGA-touren har spesiell interesse. Og hun bekrefter at de snakker sammen.

– Viktor har vokst med oppgavene, og han har spilt fantastisk frem til nå. Men det er kanskje nå han virkelig må begynne å levere. Alt han gjør blir fulgt med argusøyne. Han må bare ha fokus på seg selv og golfen sin. Men er det én jeg føler er ganske god til å klare seg på PGA-touren, så er det i hvert fall Viktor. Han har hodet på plass. Og han er en genuin golfer, og har masse potensial, sier Pettersen.

Hun forteller at de to satt sammen til bords på Idrettsgallaen i forrige måned.

– Viktor har god bakkekontakt og kontroll på det han driver med. Han har i tillegg masse kontakter og et godt nettverk i USA som gir ham trygghet i det profesjonelle sirkuset hvor det er utrolig mange om beinet, sier Suzann Pettersen.

Hun medgir at hun er stolt over å få plasse i norsk idretts «Hall of Fame». Og sier: – Jeg har havnet i et staselig selskap. Når æresmedlem en og to er kong Harald og hans far kong Olav, så har det satt standarden.

Publisert: 11.02.20 kl. 22:53

