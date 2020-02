Kobe Bryants enke: – Jeg er så sint

ENKE: Vanessa Bryant. Foto: Alex Brandon / AP

– Hodet mitt nekter å akseptere at både Kobe og Gigi er borte. Jeg klarer ikke håndtere begge tapene på en gang. Jeg prøver å komme over at Kobe er borte, men kroppen nekter å akseptere at Gigi aldri vil komme tilbake til meg. Det føles så feil, skriver hun på Instagram mandag kveld, sammen med en video av datteren som spiller basketball og med Kobe som trener laget.

Det var 26. januar Kobe Bryant, datteren Gianna og syv andre mistet livet i en tragisk helikopterulykke i Los Angeles.

– Hvorfor skal jeg våkne opp til en ny dag, når min lille jente ikke har den muligheten? Jeg er så sint. Hun hadde så mye igjen av livet, skriver hun videre.

Hun påpeker at hun ikke er sint på Kobe og Gianna, og at hun må være sterk for sine tre andre døtre.

– Jeg er takknemlig for at jeg er her med Natalia, Bianka og Capri. Jeg vet det jeg føler er normalt. Det er en del av sorgprosessen. Jeg ville bare dele dette dersom det er andre der ute som har opplevd lignende tap. Gud, jeg kunne ønske de var her, og at dette kun var et mareritt.

Bryant møtte Vanessa da han var 21, og hun var 17 år gammel. De giftet seg i 2001, og fikk fire barn sammen Natalia, Gianna, Bianka og Capri.

– Det finnes ikke ord for sorgen vi går gjennom akkurat nå. Jeg trøster meg med at Kobe og Gigi begge visste hvor dypt de var elsket. Vi har vært så utrolig velsignet ved å ha hatt dem i livene våre. Jeg kunne ønske de var her med oss for alltid. De var flotte velsignelser som ble tatt fra oss altfor tidlig, var blant Vanessa Bryants første ord til offentligheten etter ulykken.

FAMILIEBILDE: Fra v.: Vanessa Bryant, Kobe Bryant, Natalia Bryant og Gianna Maria-Onore Bryant. Her kommer de til verdenspremieren på filmen «A Wrinkle in Time» i 2018. Både Kobe Bryant og datteren Gianna skal være omkommet i ulykken. Foto: O'Connor/AFF-USA.com via Pa Photos/NTB Scanpix

24. februar vil det holdes en minneseremoni i Staples Center, der Kobe Bryant lenge herjet for LA Lakers. Datoen representerer draktnumrene til Kobe (24) og Gianna (2).

– Min Gigi, jeg elsker deg. Jeg savner deg, skriver hun under bildet av en innrammet basketballdrakt med nummer 2 og Gianna på.

Draktnummeret 2 ble forrige uke fredet av basketlaget under en seremoni.

Publisert: 11.02.20 kl. 06:00

