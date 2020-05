OL-HÅP: Kjetil Borch håper å avslutte med stil i Tokyo, men motivasjonen fikk seg en alvorlig knekk etter at coronaviruset inntraff. Foto: Estela Reinoso / Norges Roforbund / NTB scanpix

Borch vurderer å bytte til bob: – Bare å ta kontakt

Kjetil Borch (30) satser knallhardt mot Tokyo 2021. Etter det vurderer roeren å prøve seg i bobbanen, men kvalifiseringskrav kan stikke kjepper i hjulene.

I lang tid har OL i Tokyo okkupert tankene til Kjetil Borch. Utsettelsen på ett år var en tøff smell for roeren, som satser hardt mot det som kan bli hans siste olympiske leker.

Borch vet alltid nøyaktig hvor mange dager det er igjen til OL.

– For meg var det bare å «shutte» ned alt av trening, legge treningsprogrammet i søppelkassen og gjøre ting jeg har lyst til, forteller han.

«The Perfect Storm»

Derfor har roeren redusert treningsmengden med om lag 30 prosent.

– Jeg kjenner mitt eget hode og min egen kropp såpass godt. Jeg har ikke nok motivasjon på stående fot til å fordele utover 16 måneder, i stedet for de opprinnelige fire månedene til OL. Det blir dårlig trening og kvalitet, rett og slett, sier Borch.

OL i Tokyo blir 30-åringens tredje olympiske leker. Norges rolandslag kan vise til store prestasjoner gjennom flere OL og Borch tok bronse sammen med Olaf Tufte i Rio 2016.

– Jeg har lagt opp til «the perfect storm» i Tokyo. Når det plutselig blir klarvær, detter det trykket av. Da må hodet få hvile, sier han.

Økonomisk trøbbel

I tillegg til å gå på motivasjonen løs, rammer coronakrisen også økonomien til den hardtsatsende roeren.

– Definitivt. Jeg mister jo alt av oppdrag innen foredrag og treningskurs, i tillegg forsvinner prestasjonsbonusene når jeg ikke får konkurrert. Jeg mister en veldig stor del av inntektsgrunnlaget, forteller Borch.

Roing er ikke blant de mest lukrative idrettene å drive med, og i utgangspunktet utløper samtlige av Borchs sponsoravtaler etter inneværende år.

– Folk tror at utøvere er ansatt i sine forbund og tjener fett, men i sommeridrettene er ikke det tilfellet. Vi driver som regel enkeltpersonforetak og lever fra hånd til munn. Vi legger slik sett alle eggene i samme kurv, da vårt forbund ikke har nok inntekter til å ha oss på lønningslista og vi må ordne sponsorer på egen hånd.

Bob-drøm

Tokyo-OL kan bli siste reise for Borch, men det betyr ikke nødvendigvis at idrettskarrieren vil være over. 30-åringen har lenge lekt med tanken om å bytte idrett – og valget er oppsiktsvekkende.

Roeren har lyst til å prøve seg i bobbanen, men et utsatt sommer-OL gir ham knapt med tid fram mot vinter-OL i Beijing den påfølgende vinteren.

– Det er dessverre mindre aktuelt nå, for friåret mitt forsvinner jo. Planen var å trene lystbetont etter Tokyo, også prøve seg på det etter det.

Borch kunne tenke seg å prøve toerbob, og vil da bare trenge én treningskamerat.

– Jeg har lyst til å se om det er potensial der. Hvis det er det, hadde det vært gøy å legge inn trykk og se hvor langt man kan komme. Hvis jeg kan være veldig nær nasjonal standard, hadde det vært fristende å se om det kunne gå hele veien til Beijing.

– Er dette en stillingsannonse hvor du søker etter en partner?

– Ikke akkurat for øyeblikket, men det er bare å ta kontakt hvis det er interessant. Jeg skal uansett komme meg til Lillehammer for å prøve etter Tokyo, lover Borch.

– Kan bli vanskelig

Norge har stolte tradisjoner innenfor vintersport, men i bob har vi aldri tatt medalje og vært uten OL-deltagelse siden 2002.

Carl Oskar Nagell er regjerende norgesmester i toerbob sammen med faren, Tor. Han ønsker Borch velkommen til idretten om han skulle velge å satse, men kvalifiseringskravene kan slå beinene under OL-drømmen.

– For å kunne delta i OL må han kjøre World Cup i år. Det tror jeg kan bli vanskelig, men han kan satse mot neste OL, sier Nagell.

Etter en årrekke i robåten, er Borch gjennomtrent. Det kan gi en fordel i bobbanen.

– Det krever litt kondis, at man er flink i sprint og har grei reaksjonstid. Når man kjører, må man kunne løpe i gang boben med en person om bord på under fem sekunder. Kanskje han kan lete etter en partner i friidrettsmiljøet, og finne en god sprinter som også liker litt spenning? foreslår bob-norgesmesteren.

