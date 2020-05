BINGOAUTOMATER: En ny rapport viser at svært mange av dem som bruker bingoautomater, sliter med spillproblemer. Foto: Berit Roald / Scanpix

Vil forby bingoautomater etter fersk rapport

En ny rapport fra Lotteritilsynet viser at en stor andel av dem som bruker bingoautomatene i bingohaller, sliter med spillproblemer. Nå vil Actis forby disse automatene.

Norsk Tipping innrømmer at de har en utfordring med de såkalte Belago-automatene, men mener det blir feil å fjerne dem.

Actis er rusfeltets samarbeidsorgan. Generalsekretær Pernille Huseby sier til VG:

– Det er på høy tid å avvikle de fysiske bingoautomatene i bingohallene. Andelen problemspillere på disse automatene er fortsatt svært høy, til og med høyere enn for nettkasino. Det er på tide at menneskene som sliter med disse automatene, tas på alvor, mener hun.

Det er Norsk Tipping som – siden 2011 – har hatt de fysiske bingoautomatene utplassert i bingohaller. Ifølge Lotteritilsynet var det i siste kvartal 2019 utplassert 1629 Belago-terminaler.

Lotteritilsynet presenterte tirsdag en ny rapport, bestilt fra Universitetet i Bergen, som sier at antall problemspillere i Norge har økt fra 34.000 til 55.000 siden 2015, mens spillere som har risiko for å utvikle spillproblemer – såkalte moderate risikospillere – har økt fra 88.000 til 122.000 i samme periode.

ACTIS-SJEF: Pernille Huseby. Foto: Lene Neverdal/Actis

Rapporten sier også at det blant dem som bruker bingoautomater i bingohaller er svært mange som kommer i gruppene «moderate risikospillere» og «problemspillere». Det gjelder hele 82,2 prosent – flere enn i noen annen type spill som er med i undersøkelsen.

Kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping tror ikke løsningen er å forby bingoautomatene:

– Pernille Huseby peker på et utfordrende dilemma. Norsk Tipping ble i forbindelse med automatreformen bedt av myndighetene om å levere nye typer automatspill for å erstatte de gamle spillautomatene, som var av en mer aggressiv karakter, og som derfor ble forbudt.

– Norsk Tippings bingoterminaler i bingohaller heter Belago og har blant annet grenser for tap – og pålagte pauser. Bingohallene har også andre typer automater som ikke vi drifter. Det er viktig å ha med seg at spillere som benytter Belago, ønsker å spille denne type spill og oppsøker det. Nettopp derfor er det så viktig at de har et tilbud med strenge ansvarlighetstiltak, sier Tonje Sagstuen – og fortsetter:

– Vi tror ikke det å fjerne Belago løser problemet. Risikoen er stor for at disse spillerne i så fall dekker sitt spillebehov på det uregulerte kasinoet på mobiltelefonen i stedet, der grensene er åpne og tapspotensialet mange ganger så stort.

Avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet kommenterer Husebys utspill slik til VG:

– Rapporten indikerer at de som har spilleproblemer, spiller på mange spill og blir derfor overrepresentert på spillene som har færre kunder, spesielt bingospill. De som er risikospillere og problemspillere, liker hurtige spill og spiller derfor på disse spillene.

– Ansvarlighetsverktøyene i bingospillene til Norsk Tipping er viktige. Det er obligatorisk å sette grenser, og det er maksimale tapsgrenser. I tillegg følger Norsk Tipping opp problemspillere, de tar aktiv kontakt med spillere som har en problematisk atferd. Det er greit å presisere at du kan tape maksimalt 900 kroner per dag på Belago, sier Nordal, som legger til at de også har krevd en strengere teknisk påloggingsløsing som gjør det vanskeligere å spille med kort som tilhører andre.

– Når det gjelder databingo, så vil vi se nærmere på disse. Det kan blir aktuelt i fortsettelsen å foreslå mer effektive ansvarlighetstiltak hvis vi finner grunnlag for det.

Pernille Huseby i Actis synes den nye rapporten fra Lotteritilsynet «viser en svært trist utvikling som politikerne må ta på det største alvor».

– Pengespillproblemer er veldig tabubelagt, og mange søker ikke hjelp før det nesten er for sent. Vi må gjøre mer for å hjelpe disse menneskene så tidlig som mulig, sier Huseby.

Publisert: 21.05.20 kl. 22:02

