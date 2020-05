PAPPALYKKE: Jarl Magnus Riiber er blitt far for første gang. Foto: Geir Olsen

Jarl Magnus Riiber er blitt far

Vinterens kombinertkonge, Jarl Magnus Riiber (22), er blitt far til Ronja.

Oppdatert nå nettopp

Det annonserer han tirsdag kveld på Instagram – etter at familien endelig er samlet under samme tak.

– Jeg har ikke fått besøkt henne før i dag, forteller kombinertesset til VG, som medgir at det føles litt annerledes å bli far under de regjerende omstendighetene.

Jarl Magnus Riiber fikk være med på fødselen den 15. mai, men har siden det kun sett henne og kjæresten Sunna Margret Tryggvadottir via Facetime og mobilskjermen. Nå ser han frem til noen rolige dager i Oslo.

– Akkurat nå sitter jeg låst med henne til brystet, sier Riiber, som la ut dette bildet en time før VG snakker med ham:

Datteren kom noen dager før termin, men det har gått veldig fint for løperen som tok 14 verdenscupseirer i vinter. Han har brukt dagene siden fødselen på å gjøre litt småinnkjøp og gjøre klar til at familiens nyeste tilskudd skulle finne veien hjem til Holmenkollen.

– Det blir godt med litt hvile, sier Riiber, som forteller at det ikke nødvendigvis innebærer treningsfri.

Han må holde trykket oppe dersom han skal fortsette vinterens parademarsj inn i den kommende mesterskapssesongen. Verdenscupen i 2019/20 ble vunnet med 1586 poeng, hele 486 poeng foran Jørgen Graabak på andreplass. Tyskernes bestemann, Vinzenz Geiger, endte på 917 poeng.

Det medførte til oppvask i det tyske kombinertmiljøet, der Riiber ble tema under kriseevalueringen. Neste år venter VM i Oberstdorf, dersom alt går som planlagt.

Publisert: 19.05.20 kl. 18:00 Oppdatert: 19.05.20 kl. 18:16

Fra andre aviser