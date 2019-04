AVGJØRELSEN: Magnus Carlsen vant med svarte brikker mot Sergej Karjakin mandag. Foto: Shamkir 2019

Carlsen vant turnering for fjerde gang på fire forsøk: – Dette har vært virkelig moro

(Sergej Karjakin-Magnus Carlsen 0–1) Magnus Carlsen (28) slo Sergej Karjakin (29) med svarte brikker og har dermed vunnet for fjerde gang på like mange forsøk den sterke Shamkir-turneringen.

Etter den imponerende seieren over Anish Giri søndag, fulgte den norske verdensmesteren opp med vinst mot Karjakin mandag.

– Helt ærlig - de siste par dagene har vært virkelig moro, sa en strålende opplagt Carlsen på pressekonferansen i Aserbajdsjan.

– Det har vært interessant, dynamisk angrepsspill - ikke slik jeg vanligvis vinner partier.

Han har tidligere vunnet Shamkir-turneringen i 2014, 2015 og 2018 - de årene han har deltatt.

– Det er gøy å se at Magnus er for oppadgående igjen, sier manager Espen Agdestein til VG.

– Han er veldig fokusert og «keen» på å spille sjakk nå. Det går bra, noe som gir god selvtillit, og han kommer i en god sirkel.

Igjen snakker eksperter om at Carlsen kan bryte drømmegrensen på 2900 i rating. Men det er lang vei dit ennå. Han ligger nå på drøyt 2850.

– Det er gøy å se at ratingen er over 2850 igjen. Etter at han var på vei ned ei god stund, så peker pilene nå oppover.

Sjakk-eksperten Tarjei J. Svensen skriver på Twitter at Carlsen har en ratingprestasjon på utrolige 2962 etter åtte av ni partier i Aserbajdsjan.

Til Aserbajdsjan har Carlsen faktisk med seg nesten hele VM-teamet sitt, minus nettopp Espen Agdestein. Til og med hans faste VM-kokk, Magnus Forssell, er på plass i Shamkir.

– Magnus gjør det alltid bra i Aserbajdsjan. Han har vunnet samtlige tre ganger han har deltatt tidligere, sier Agdestein.

Han sier at Carlsen fant tilbake energien for å spille langsjakk etter seieren over Fabiano Caruana i november.

– Han har fokusert på konkrete ting. Det har gitt resultater, både i Wijk aan Zee og nå i Aserbajdsjan.

I denne siste turneringen står Carlsen fortsatt uten tap etter åtte av ni runder. Han spilte først remis mot hjemmehåpet Teimur Radjabov og tok deretter to avgjørende vinster over Viswanathan Anand og David Navarra. Så var det tre remis mot Veselin Topalov, Shakhriyar Mamedyarov og Ding Liren før han altså vant over yndlingsmotstander Anish Giri søndag.

Det betyr at Carlsen har seks av åtte poeng foran tirsdagens avsluttende parti med hvite brikker mot russeren Aleksandr Grisjtsjuk. Turneringsseiren er allerede klar etter som Karjakin på 2. plass har 4,5 poeng.

I mandagens parti fikk han et solid overtak mot Sergej Karjakin, som kom i akutt tidstrøbbel. Mens Carlsen hadde 30 minutter igjen, hadde russeren bare et halvt minutt da fire trekk sto igjen før tidskontrollen. I det 39. trekket ga Karjakin opp.

Publisert: 08.04.19 kl. 16:38 Oppdatert: 08.04.19 kl. 16:56