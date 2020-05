Trippelsmell for Haaland: Skadet da Bayern festet grepet om ligagullet

(Borussia Dortmund – Bayern München 0–1) Drømmen om ligagull svinner hen for Erling Braut Haaland og co. En kontroversiell straffesituasjon kan ha snytt Dortmund for poeng i kveldens toppoppgjør.

Høstens oppgjør i München endte i et ydmykende 4–0-tap for Dortmund. Tirsdag søkte de revansje foran tomme tribuner på Signal Iduna Park i «Der Klassiker».

Det klarte de ikke og kveldens kamp ble en trippelsmell for Erling Braut Haaland:

1. En lekker scoring fra Joshua Kimmich ble kampavgjørende da Bayern økte luken på toppen av tabellen. Nå skiller syv poeng de to storlagene og gullet ser ut til å havne hos Hansi Flicks menn.

2. Erling Braut Haaland var nære utligning, men Jerome Boatengs hånd styrte avslutningen utenfor. Hendelsen har vakt sterke reaksjoner på sosiale medier, hvor flere eksperter slår fast at Dortmund og nordmannen ble snytt for straffe. Den engelske spisslegenden Gary Lineker er blant dem som slår fast at det burde vært straffe. Kanskje gjorde Dortmund feil selv, ved å sette igang spillet for kjapt?

3. Det har vært et hektisk kampprogram for Dortmund etter at Bundesliga ble sparket i gang igjen i midten av mai. Haaland har spilt samtlige minutter så langt, og 20 minutter før slutt måtte han rusle av med det som så ut som en kneskade. TV-bildene viser at Haaland kolliderer med dommeren, og det blir spekulert i at det var da skaden oppsto.

Praktfull scoring

Dortmund-Bayern regnes som tysk fotballs største kamp, og dagens oppgjør ble beskrevet som en kamp hjemmelaget måtte vinne. De gulsvarte jaktet Bayern på topp, og i kampen om ligagullet lå de fire poeng bak før storkampen.

Hjemmelaget var nære en drømmestart på kampen, men Jérôme Boateng fikk klarert Erling Braut Haalands avslutning på streken.

Drøye 18 minutter senere var det Dortmund som ble berget av en redning på strek. Serge Gnabry fyrte løs og forbi Roman Bürki, men fra streken sørget Lukasz Piszczek for at vertene kunne puste lettet ut.

Det var en fartsfylt, underholdende og velspilt første omgang med sjanser i begge ender av banen. Likevel så det lenge ut til at lagene ville gå målløse til pause. Det ville Joshua Kimmich gjøre noe med.

Midtbanedirigenten mottok ballen på 25 meter og strakk beinet bak for å skyte. Det som fulgte var en nydelig lobb og selv om Burki desperat rygget for å rekke ballen, klarte han bare å få noen fingre på den før det sto 0–1 på Signal Iduna Park.

– Da Joshua chippet hang ballen lenge i lufta, men jeg hadde en god følelse. Burki er en god keeper, men han tar ofte to steg ut fra streken og har ikke de lengste armene. Joshua så det og det var et vakkert mål, forklarte Thomas Müller etter kampen.

Flere har kritisert Burkis keeperspill i situasjonen.

– Jeg kan garantere at Manuel Neuer hadde tatt den. Det er dårlig keeperspill, kritiserte Jan Åge Fjørtoft i Viasats studio.

Snytt for straffe?

Før kampen var det mye fokus på spissduellen mellom toppscorer i Bundesliga Robert Lewandowski og Erling Braut Haaland. Siden nordmannen ankom Tyskland i januar har han scoret ti mål på ti kamper i ligaen. I det samme tidsrommet har polakken scoret åtte mål. Totalt sett har han 27 mål på 25 kamper i Bundesliga.

Haaland var nærmest nye scoringer før pause, og knappe kvarteret etter pause fikk han sin kanskje største mulighet. Nordmannen fikk fyrt av fra ni meters hold, men ballen gikk via hånden til en liggende Boateng og utenfor mål. Både dommeren og VAR ignorerte handsen, selv om ballen hadde retning mot mål da den traff hånden til tyskeren.

På sosiale medier reagerte flere på dommeren og VAR-teamets avgjørelse:

– Erling Braut Haaland er snytt for mål! Den ballen hadde gått rett i hjørnet, og Neuer hadde ikke hatt sjanse. Det er ufattelig svakt av det tyske var-teamet. Det skulle vært straffe. Det er en skandale, ropte Bernt Hulsker i VGs studio.

Journalist Dale Johnson i ESPN mener imidlertid at Dortmund ødela for seg selv i situasjonen. Ifølge Johnson tok Haalands lag den påfølgende corneren for raskt og forhindret VAR fra å gå tilbake og se på situasjonen:

Skadet Haaland

Ikke lenge etter sjansen begynte Haaland å hinke ute på gressteppet. Spisstalentet var nære å rekke et innlegg fra innbytter Jadon Sancho, men like etter satt han seg ned. Deretter ruslet han av banen og Giovani Reyna entret banen.

Det så ut som en kneskade for Haaland og TV-bildene viser at spissen slo kneet sitt mot dommeren kne like før han måtte gå av banen.

Kveldens kamp var den største for Haaland og Dortmund siden Champions League-duellen mot PSG i mars. Den norske spissen har vært svært god i storkamper tidligere, og på seks kamper har det blitt seks mål mot Liverpool, Napoli og PSG for både Red Bull Salzburg og Dortmund. Mot Bayern lykkes han ikke.

Neste kamp for Haaland og Dortmund er borte mot Paderborn førstkommende søndag. Bayern møter Fortuna Düsseldorf dagen før. Det gjenstår totalt seks kamper av sesongen.

Publisert: 26.05.20 kl. 20:21 Oppdatert: 26.05.20 kl. 20:48

