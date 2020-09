I USA: Kaare Vedvik etter en kamp mot Buffalo Bills i fjor. Foto: Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NFL-proff Kåre Vedvik (26) om politivolden i USA: – Det kunne vært meg

Lørdag valgte norske Kåre Babajide Vedvik og lagkameratene på NFL-laget Carolina Panthers å avlyse en av de siste treningene før sesongstarten. Nå håper de på endringer i det amerikanske samfunnet.

– Jeg blir trist, jeg blir forvirret, og jeg blir sint.

26 år gamle Kåre Babajide Vedvik fra Stavanger prater med VG over FaceTime fra Charlotte i USA, tilholdsstedet til NFL-laget Carolina Panthers, som nordmannen nettopp har signert for og håper å spille for når sesongen starter 10. september.

BETENKT: Kåre Babajide Vedvik er halvt nigeriansk og halvt norsk. Han forteller at han ikke følte seg noe annerledes behandlet i oppveksten i Stavanger. Så flyttet han til USA, og der er historien en helt annen. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det sportslige har stått i andre rekke i USA de siste par dagene. Etter at videoen kom ut av at Jacob Blake ble skutt syv ganger i ryggen av en hvit politimann har de amerikanske idrettsstjernene reagert med å sette alt på pause. Viktige NBA- og NHL-kamper har blitt stoppet, og flere NFL-lag har valgt å droppe treningene kun dager før sesongstart for å heller sette all fokus på samfunnsproblemet i USA.

Den brune, ovale lærballen flytter seg lett og sømløst fra hånd til hånd. Vedvik forsøker å finne ordene som beskriver følelsene han får når han ser video etter video av politivold mot svarte i landet. Panthers-munnbindet alle spillerne er påkrevd å bruke er dratt ned på halsen for et par minutter. På den grå T-skjorten står det tre store bokstaver på tvers av brystet: U, S, og A. Landet han har bodd i i åtte år, og blitt så glad i, står på hodet om dagen.

– Hva gjør disse videoene med deg?

– Man tenker det kunne vært meg, ikke sant, svarer han.

– Det kunne vært jeg som mistet livet, det kunne vært jeg som ble revet vekk fra familien min. Det gjør vondt å tenke på.

Norsk-nigerianeren flyttet til USA som 18-åring for å jakte NFL-drømmen. Han forteller om en delt garderobe på fotballaget på Marshall University, om usunne stereotyper på videregående, og om opplevelser med aggressive politimenn i fartskontroller som heldigvis har endt bra.

Det er takket være erfaringene og respekten for politiet som han har med seg fra Norge, sier han selv.

For det er der alt starter, mener 26-åringen, og det er det spillerne på Carolina Panthers ønsker å gjøre noe med da de skippet lørdagens trening – som etter planen skulle fungert som en vital treningskamp i fraværet av corona-avlyste ekte treningskamper – en avgjørelse Panthers-trener Matt Rhule «støttet 100 prosent».

– Målet med lørdag var at vi ville ta en pause på grunn av alt som skjer, og ha en samtale der vi hører fra alle på laget. Der alle forteller sitt syn på det som skjer, forklarer Vedvik.

Nordmannen sier noe av poenget med helgens samtaler ikke bare var å snakke om følelser, men å komme opp med faktiske tiltak som kan hjelpe i lokalmiljøet. Dette er noen av punktene Panthers-spillerne håper å kunne endre i Charlotte med en såkalt «Call to action»-plan:

Bygge et bedre forhold mellom politiet og folket ved å involvere politiet mer i skolesystemet, for å gi unge amerikanere en større forståelse for hvordan politiet gjør jobben sin.

Innføre et «Ride-along»-program , der amerikanere fra fattige strøk kan bli med en politimann på jobb en dag for å bryte ned veggen mellom politi og folket.

Legge «Know your rights»-bevegelsen inn i utdannelsen slik at man vet hvilke rettigheter man har, og gi en bedre forståelse for hvem som opprettholder loven i landet og nabolaget.

– Så man ikke trenger å ha denne frykten, at man er livredd alle i uniform, for det ender jo med å gå begge veier, at begge oppfatter hverandre som en trussel. Det er der mye går galt, sier Vedvik.

«Ride-along»-programmet er noe nordmannen selv har tjent godt av.

Da kickeren begynte å spille for Marshall Thundering Herd, var det nemlig et stramt forhold mellom fotballaget og politiet i Huntington. Noen få år tidligere hadde det brutt ut en stor slåsskamp mellom politimenn og fotballspillerne i den lille byen i West Virginia, og forholdet var på langt nær reparert da Vedvik startet på universitetet i 2013.

– Ingen forsto hverandre! Så da jeg fikk være med i bilen forklarte jeg mine synspunkter fra Norge, og plutselig gikk politimannen fra å være defensiv til «wow, nå er vi kjent», og vi hadde en mye bedre samtale. Bare å bli kjent med hverandre kan utgjøre en enorm forskjell på forholdet mellom folket og politiet, og det må starte i de lokale nabolagene, sier han.

Problemet stikker mye dypere enn forholdet mellom politiet og fattige, svarte amerikanere, mener han.

NFL-PROFF: Kåre Vedvik under en oppvarming i fjor, den gangen i Minnesota Vikings. Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Hvordan oppleves det å være svart mann i USA om dagen?

– Merkelig. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare på det spørsmålet ... Da jeg har vokst opp i Norge har jeg bare vært «Kåre». Jeg vet at jeg er mørk, men det er ikke min identitet. I vennegjengen min har vi aldri sett det slik, sier han.

– Jeg husker da jeg kom hit, og det var det som var så merkelig for meg, for da sa folk til meg: «Du er den hviteste svarte mannen jeg noensinne har møtt». Altså, hva mener du med det? Hva betyr det? Hva betyr det å oppføre seg etter fargen på huden? Men det var da jeg forsto hvor dypt disse stereotypene i USA går. Og det er veldig usunt, legger han til.

KLAR: Vedvik har trent knallhardt for å være i toppform til sesongstart. Nå nærmer det seg skjebnedagen for nordmannen: Lørdag får han vite om han er en del av Carolina Panthers sin tropp mot Las Vegas Raiders i 1. serierunde. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Når NFL-sesongen sparkes i gang om ti dager vil vi trolig se en massiv bølge med markeringer under den amerikanske nasjonalsangen, en bevegelse Colin Kaepernick startet – og mistet jobben over – for fire år siden. Vedvik sier man kan takke Kaepernick for at man nå har tatt den samtalen ett steg videre i 2020.

Nå er ikke lenger en spiller i fare for å bli kastet ut av ligaen om han fremmer sine synspunkter om politivold og urettferdigheter i samfunnet.

– Ørene til klubbeierne er vidåpne, ørene til Roger Goodell (NFL-sjefen) er vidåpne. De lytter til det vi har å si, forteller Vedvik, som har ett siste budskap til sine amerikanske medborgere før høsten:

– Bruk stemmeretten.

NYTT LAG: Kåre Vedvik (nr. 6) var i Buffalo Bills fra januar til august, men New York-laget valgte å slippe nordmannen sist uke. Da sto Carolina Panthers klar med kontrakt. Foto: James P. McCoy / Pool The Buffalo News

Publisert: 02.09.20