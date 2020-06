ØNSKER ÅPENHET: Marte Tomac (foran) sammen med håndballjentene under EM i Frankrike i 2018. Foto: HIROSHI YAMAMURA / EPA

Håndballjentene om spiseforstyrrelser i idretten: – Vi påvirker hverandre

KRISTIANSAND (VG) Håndballspiller Marta Tomac (29) har opplevd at mennesker rundt henne har slitt med spiseforstyrrelser. Hun ønsker å være et godt forbilde for dem som sliter.

– Man merker jo at når man er i en stor gruppe, ser man på hva andre gjør. Vi påvirker hverandre, og da er det viktig at vi klarer å stå frem som gode rollemodeller overfor hverandre – ikke bare tenke på alt annet som er rundt, sier håndballspiller Marta Tomac.

VG har de siste ukene skrevet flere artikler om spiseforstyrrelser i idretten. Idrettspresident Berit Kjøll har etterlyst åpenhet fra forbildene. Blant idrettsutøvere som har uttalt seg er Øystein «Pølsa» Pettersen og Therese Johaug. Fotballtalentet Ida Bjønnes fortalte også hvordan hun startet med å kutte måltider i ungdomsårene i et ønske om å prestere best mulig på fotballbanen.

Da VG møter håndballjentene på landslagssamling i Kristiansand, forteller Vipers-spiller Marta Tomac om hvorfor hun tror temaet har vært så tabubelagt.

– Det er et vanskelig tema, og det er et sårt tema jeg synes det er vanskelig å uttale meg om. Men jeg håper det kan bli et tema man kan snakke mer åpent om. Da kan de som sliter og trenger hjelp få den hjelpen de trenger, sier hun.

Hun forteller videre at hun har opplevd at mennesker rundt seg har slitt med spiseforstyrrelser.

– Derfor synes jeg det er ekstra vanskelig. Min erfaring med folk som har hatt de problemene, er at man må prøve og leve livet så normalt som mulig rundt dem, og stå frem som friske rollemodeller uten at det virker påtatt, sier Tomac.

– Har du et inntrykk av at det er utbredt i håndballen?

– Nei, det har jeg ikke. Det er fokus på å trene og spise bra. Spiseforstyrrelser handler jo ikke bare om at man spiser lite, det er et sammensatt problem som også kan omhandle trening. Man vet mange er veldig opptatt av de tingene, men det er ikke noe jeg har tenkt på landslaget eller i klubb, svarer 29-åringen.

På landslaget får spillerne tett oppfølging av ernæringsfysiolog og har felles måltider. Også landslagsspillerne Malin Aune og Stine Skogrand ønsker mer åpenhet rundt temaet i fremtiden.

– Det er viktig at man passer på hverandre, kan være ærlige med hverandre og være gode forbilder for hverandre. Vi er jo et lag, vi ser på hverandre og påvirker hverandre. Jeg synes det er viktig at vi hele tiden tenker på at vi skal ta vare på hverandre og snakke åpent, sier Aune, som får støtte av Skogrand:

– Jeg håper det vil bli mindre tabubelagt i fremtiden, for det er en så viktig sak. Det er veldig alvorlig, og det er viktig at man får hjelp av dem som kan noe om det, sier hun.

Publisert: 09.06.20 kl. 06:02

