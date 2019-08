GAMMEL I GAMET: Tonje Pedersen (i midten) er en av syv skatere i X Games-finalen i Telenor Arena lørdag. 11 år gamle Rayssa Leal (t.v) er blant favorittene. Pamela Rosa (t.h), også hun fra Brasil, vant X Games Norge som 16-åring for tre år siden. Foto: X Games Norway

Skateboard-Tonje: Dobbelt så gammel som de beste i X Games

Tonje Pedersen skal konkurrere mot to av verdens beste skatere i X Games Norge. Det norske OL-håpet er over dobbelt så gammel som Rayssa Leal (11) og Momiji Nishiya (11). Det synes ikke 24-åringen som begynte å stå på brett i friminuttene i 7. klasse er oppsiktsvekkende.

– Jeg tenker ikke så mye på det. De skater som om de er mye eldre. De er så utrolig gode at det er helt sykt, sier Tonje Pedersen til VG.

På bakgrunn av Norges idrettsforbunds barneidrett-regler, er 11 år gamle Rayssa Leals start i X Games Norges skateboard-konkurranse lørdag omstridt. Hvis arrangementet i Telenor Arena var blitt organisert av et særforbund i Idrettsforbundet - og ikke av amerikanske ESPN og et privat norsk selskap - ville brasilianske Leal ikke kunnet delta.

Heller ikke Momiji Nishiya. Hun er også 11 år. For tre uker siden vant japaneren sølv i skateboard-konkurransen i X Games Minneapolis, bak japanske Aori Nishimura (18).

Rayssa Leal vant finalen i brettkjørernes verdenserie Street League i slutten av juli og vil etter alt å dømme kvalifisere seg til OL i Tokyo i juli neste år.

VG har etter tillatelse fra hennes mor og ved hjelp av X Games Norge og en tolk stilt Rayssa Leal spørsmål om hvilke fordeler hun har sammenlignet med eldre konkurrenter, om hun har bedre teknikk enn dem, hvorfor hun deltar i store internasjonale konkurranser som X Games, om hun får mange spørsmål om sin alder - og om hun er for ung til å reise jorden rundt for å konkurrere.

HØYERE ENN VANLIG: Tonje Pedersen har hatt et par dager på å venne seg til de for henne ekstra høye railsene i skateboard-løypen i Telenor Arena. Bildet er fra Skur 13 på Filipstadkaia i Oslo. Foto: X Games Norway

– Det er mange som sier det. Men det bryr jeg meg ikke om. Jeg synes det er gøy, og har lyst til å gjøre det jeg synes er gøy. Jeg har lyst til å reise rundt og gjøre det jeg liker best, sier hun - oversatt fra portugisisk til norsk av tolken.

180.000 for 1. plass X Games i Telenor Arena lørdag 31. august byr på Big Air snowboard og ski, skateboard og tre varianter av Moto X. Prispengene er likelydende for kvinner og menn. 1. plass: 180.000 kroner (20.000 dollar) 2. plass: 112.500 3. plass: 67.500 4. plass: 27.000 5. plass: 18.000 6. plass: 9000 «Best trick» Moto X har 180.000 for 1. plass, mens «quarterpipe» og «best whip» har premiebonusene 135.000 for 45. 000 for 1. plass.

Rayssa Leal sier at hun lærer «ting» fort fordi hun er ung. Hun påpeker også at han har en god fallteknikk. Derfor pådrar hun seg ikke skader så ofte. Hun sier også at hun vil til OL, og at det er en av årsakene til at hun reiser verden rundt for å delta i de største konkurransene.

Tonje Pedersen sier til VG at hun ville gjort det samme selv, hvis hun var 11 år gammel og så god som Rayssa Leal og Momiji Nishiya.

Selv begynte hun å stå på skateboard da hun var 13 år gammel og gikk i 7. klasse, fordi mange i klassen hennes gjorde det - i friminuttene på skolen i Larvik.

– Det er en veldig stor fordel å begynne tidlig. Barn har ingen grenser. Jeg føler meg fin i kroppen, slik jeg var som 16 til 18-åring. Men jeg skater ikke for å bli best i verden. Jeg gjør det fordi jeg synes det er gøy, svarer hun på spørsmål om hun er blitt for gammel til å hevde seg i verdenstoppen.

Hun understreker at nivået i skateboarding er mye bedre enn noen gang.

– Hvor mye bedre enn deg er de to?

– De kan flere triks, og bedre triks. Jeg er nødt til å «steppe» opp, svarer Tonje Pedersen - det siste med tanke på X Games-konkurransen i Telenor Arena.

TAR TRIKSENE FORT: Reyssa Leal (11) fra Brasil er en av verdens beste skatere. Foto: X Games Norway

Tonje Pedersen er blitt norgesmester åtte-ni ganger og eneste kvinne av ni utøvere på landslaget. Det er organisert i særforbundet Brettforbundet, som ble til det etter at Snowboardforbundet inkluderte skateboard i sin virksomhet. Tonje Pedersen er en av syv skatere som er direktekvalifisert for X Games Norway-finalen, i en «course» (bane) der railsene (gelenderne) er høyere enn hun er vant til.

– De er slik de pleier å være i X Games, fordi verdens beste skatere er med. Det går fint. Jeg må bare tøffe meg opp litt, sier Tonje Pedersen.

20 skatere får plass når brettsporten første gang står på OL-programmet i Japan neste sommer. Tonje Pedersen har sjansen til å kvalifisere seg gjennom VM i Brasil om et par uker, Street League og NM.

Hun nevner Brasil, USA, Japan og Kina som de største skatenasjonene.

– USA har vært bra lenge, Japan og Kina kommer nå. Det er en kjempesatsing på skating der, sier Tonje Pedersen.

Publisert: 31.08.19 kl. 08:19







