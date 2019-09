TILBAKE I DANMARK: Slik han ser han ut, Nicklas Bendtner i FC Københavns hvite drakter. Foto: FCK.DK

Bendtner klar for FC København: – Sulten og motivert som aldri før

Overgangssagaen er over: Nicklas Bendtner (31) forlater Rosenborg og skal spille under Ståle Solbakken i FC København.

Det melder begge klubbene på Twitter.

Bendtner skal spille FCK ut året, der Ståle Solbakken er manager. Spissen skal delta på sin første trening med den danske hovedstadsklubben onsdag formiddag, og klubben kaller samtidig inn til pressekonferanse onsdag 14.00.

– Da jeg var 16 år og flyttet hjemmefra, var det mye jeg ikke visste noe om. Men jeg visste i hvert fall at jeg gjerne ville vende tilbake til København og FCK en vakker dag. 15 år senere kan jeg ærlig si at det føles enda større enn jeg hadde drømt om, sier Bendtner i et innlegg publisert på Instagram.

Nicklas Bendtner signerte for Rosenborg i mars 2017. Dansken spilte 86 kamper og scoret 35 mål for Rosenborg. Den danske spissen har tidligere spilt for Tårnby, KB, Arsenal, Birmingham City (lån), Sunderland AFC (lån), Juventus FC (lån), VfL Wolfsburg og Nottingham Forest.

I juni bekreftet RBK-sportssjef Stig Inge Bjørnebye at Bendtner hadde spilt sin siste kamp i Rosenborg-drakta. Ifølge ham har det hele tiden vært planen å selge dansken denne sommeren. Bendtner spilte sin siste kamp for trønderne i 0–3-tapet for Molde 28. april.

– Det var ikke mitt ønske at jeg fikk en rolig sommer. Men pausen har i det minste gjort meg klokere når det gjelder hvor jeg står i karrieren. Jeg er overhodet ikke lei av fotball. Jeg er sulten og motivert som aldri før, sier Bendtner i Instagram-innlegget.

– Tusen takk for innsatsen, Nicklas. Lykke til i København, skriver Rosenborg i sin pressemelding.

FARVEL, TRONDHEIM: Nicklas Bendtner etter 0–3-tap for Molde i Eliteserien. Foto: Bjørn S. Delebekk

20. august uttalte FCK-manager Ståle Solbakken derimot at han ikke var interessert i å signere Bendtner.

– Vi kjenner situasjonen hans. Når man ser på hans kampform, er det en spiller som uansett ikke ville kunne hjelpe oss i noen måneder, sa Solbakken til Ekstra Bladet.

FC København ligger på 2. plass i Superligaen og ble nylig trukket i Europa League-gruppe med Dinamo Kiev, Malmö og sveitsiske Lugano.

Hverken Ståle Solbakken eller RBK-ledelsen har besvart VGs henvendelser sent mandag kveld. FCK skriver i pressemeldingen at de ikke har noen ytterligere kommentarer.

