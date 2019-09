FARVEL, TRONDHEIM: Nicklas Bendtner etter 0–3-tap for Molde i Eliteserien. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bendtner klar for FC København

Nicklas Bendtner forlater Rosenborg og er klar for FC København.

For mindre enn 10 minutter siden







Det melder begge klubbene på Twitter.

Bendtner skal spille for Ståle Solbakkens FCK ut året. Han skal delta på sin første trening med den danske hovedstadsklubben onsdag formiddag, og klubben kaller samtidig inn til pressekonferanse onsdag 14.00.

Nicklas Bendtner signerte for Rosenborg i mars 2017. Dansken spilte 86 kamper og scoret 35 mål for Rosenborg. Den danske spissen har tidligere spilt for Tårnby, KB, Arsenal, Birmingham City (lån), Sunderland AFC (lån), Juventus FC (lån), VfL Wolfsburg og Nottingham Forest.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 02.09.19 kl. 23:47







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 20 13 4 3 47 – 21 26 43 2 Bodø/Glimt 20 13 3 4 46 – 30 16 42 3 Odd 20 11 5 4 31 – 23 8 38 4 Rosenborg 20 9 6 5 31 – 25 6 33 5 Brann 20 9 5 6 28 – 22 6 32 6 Kristiansund 20 8 5 7 26 – 22 4 29 7 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 8 Viking 20 7 6 7 31 – 32 -1 27 9 FK Haugesund 20 6 7 7 29 – 25 4 25 10 Lillestrøm 20 7 4 9 26 – 32 -6 25 11 Stabæk 20 6 5 9 22 – 27 -5 23 12 Tromsø 20 6 4 10 25 – 40 -15 22 13 Mjøndalen 20 4 8 8 27 – 37 -10 20 14 Ranheim 20 5 4 11 23 – 36 -13 19 15 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 16 Strømsgodset 20 4 4 12 22 – 39 -17 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

