VM-helten Brolins Leeds-mareritt: – Det var voksenmobbing

En av Sveriges store helter fra VM i 1994, Tomas Brolin (50), mener andre ikke hadde overlevd det han opplevde av mobbing i Leeds på 1990-tallet.

I et TV-program på Dplay i Sverige hugger han til mot klubben han spilte for i én sesong på midten av 1990-tallet.

Tomas Brolin var sammen med resten av det svenske landslaget høyt oppe da de vant VM-bronse etter 4–0 over Bulgaria i bronsefinalen i USA for 26 år siden. Høsten etter forlot han Serie A og Parma etter fem år i klubben til fordel for Leeds, som var en storklubb i Premier League da.

– Hadde noen andre blitt behandlet som jeg ble, tror jeg ikke de hadde levd i dag, sier Brolin i TV-programmet «Superstars på hemmaplan» på Dplay skriver Aftonbladet.

Fotballstjernen fikk Guldbollen i Sverige i 1990. 50-åringen forteller at han ble utsatt for voksenmobbing.

Howard Wilkinson som var trener i klubben den gang skal ha hatt en lang samtale med Brolin, og sagt at svensken var riktig spiller for ham og at han skulle bli en vesentlig del av laget med mye spilletid.

Svensken ble i 2015 kåret til Nordens 18. beste fotballspiller gjennom tidene av Aftonbladet med journalister fra alle de nordiske landene i juryen.

Han snakket også om at han ble mobbet i Leeds i et stort intervju med fotballmagasinet «Four Four Two» høsten 2008. Brolin beskylder treneren for å lyve før han skrev under på kontrakten. Og at situasjonen ble merkelig.

GLANSDAGENE: De svenske bronsevinnerne i fotball-VM i USA. Fra venstre: Roland Nilsson, Thomas Ravelli, Anders Limpar, Patrik Andersson, Henrik Larsson, Stefan Schwarz, Tomas Brolin og Joachim Björklund. Foto: Jack Mikrut / TT / / TT NYHETSBYRÅN

– Det var voksenmobbing i Leeds. Det føltes som om jeg kom til steinalderen da jeg kom til England, hvordan de så på trening og så videre. Det er mulig jeg sa det til treneren, og det likte han ikke, for det finnes et kastesystem i England, sier Brolin i TV-programmet ifølge Aftonbladet.

Brolin ble bare én sesong i klubben før han ble lånt ut til Zürich og Parma. Brolin vendte aldri tilbake, selv om trener Wilkonson forlot klubben høsten 1996.

Han la opp i 1998, samme år som han fylte 29 år.

