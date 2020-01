PROGRAMLEDER: Birgit Skarstein under idrettsgallaen lørdag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Skarsteins knallsterke TV-debut: – Trening gir resultater

HAMAR (VG) Birgit Skarsteins armløse kjole avslørte hennes muskuløse overkropp på Idrettsgallaen på Hamar. Det har den blide para-stjernen ikke noe imot.

Skarstein - som driver med roing på sommeren og ski på vinteren - er lam i beina, men bildene fra Idrettsgallaen viste noen særdeles særdeles muskuløse overarmer.

– Ha-ha, det viser at treningen gir resultater, sier alltid smilende Skarstein når VG konfrontere henne med at musklene vakte oppsikt.

– Det er et resultat av at jeg driver toppidrett med overkroppen! Dette er resultat av mange års trening, fortsetter Birgit Skarstein.

I 2012 vakte Marit Bjørgen stor oppmerksomhet da hun tok imot prisen i en asymmetrisk, sort kjole som blottet hennes muskuløse venstrearm.

Sammen med Nicolay Ramm var Birgit Skarstein programleder i sendingen fra Hamar OL-amfi.

– Grattis til Birgit, som har debutert som programleder, smilte Ramm fornøyd etterpå.

– Det var kult. Det var stas. Vi hadde det gøy, svarte Skarstein, som hadde to ulike kjoler på seg under sendingen.

Tidligere har hun vært på Idrettsgallaen som nominert og mottatt priser for sine prestasjoner på robanen og i skiløypa. Også denne gang var hun nominert, men ikke uventet gikk prisen til beste kvinnelige parautøver til den unge Tromsø-kvinnen Vilde Nilsen (18).

– Det var så mange dyktige prisvinnere, som holdt fine taler. Stemningen i salen var god, og dette var kjempeartig, sier Birgit Skarstein.

Idrettsgallaen ble altså hennes debut som programleder, uten at hun viste tegn til nervøsitet under sendingen. Selv mente Skarstein at det å håndtere et direktesendt TV-show har mange likheter med å konkurrere på idrettsarenaen.

VGs Leif Welhaven skrev i sin kommentar at Birgit Skarstein «kom solid fra programlederdebuten».

I slutten av november ble det kjent at forholdet mellom henne og forloveden Martin Sletten hadde tatt slutt. Det var Skarstein selv om bekreftet dette på sin Instagram-konto torsdag kveld. Hun skrev at de to skiltes som venner.

Publisert: 06.01.20 kl. 07:19

