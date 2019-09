EMOSJONELL: Suzann Pettersen mottar meldinger og bilder fra både kjente og ukjente når VG er på besøk i stua på Vinderen. Foto: Gisle Oddstad, VG

«Tutta» etter avskjeden: – Jeg sitter bare og griner

VINDEREN (VG) Golfstjernen Suzann Pettersen (38) hadde ikke bestemt seg for å slutte før hun satte den avgjørende putten i Solheim Cup – og ga Europa seier over USA.

Det sier hun i dette intervjuet med VG hjemme i stua på Vinderen, der hun også forteller om sitt ønske om flere barn, om alle godordene som har kommet de siste par dagene, om hvor hun og familien skal bo, og hva hun har lyst til å gjøre fremover.

– Er det sterke følelser nå?

– Jeg sitter bare og griner når jeg ser på bilder og leser meldinger, ja.

– Du hadde vel bestemt deg på forhånd at du skulle legge opp?

– Nei! Det var veldig impulsivt at jeg la opp. Det gikk opp for meg der og da at jeg ikke trenger å gjøre noe mer.

«Tutta», som mange kaller henne, lener seg forover og sier:

– Det er ingenting som kommer til å toppe dette. Jeg kan like gjerne gi meg med flagget til topps.

– Har du hørt noe fra president Donald Trump?

– Nei, jeg har ikke det.

Suzann Pettersen med mannen Christian Ringvold og sønnen Herman. Foto: Jane Barlow / PA Wire

– Men fra mange andre?

– Ja, kjente og ukjente, konkurrenter og medspillere og ... Det har vært enormt. Jeg har fått hyggelig meldinger fra mine argeste konkurrenter gjennom mange år. Det er kanskje da det virkelig går opp for meg. Hva man har gjort, ikke bare sist helg, men gjennom de siste 20 årene. Man blir mimrete, endelig kan jeg se meg litt tilbake og ta ting litt mer inn over meg. Når jeg er midt oppe i det, er det ikke så mange tilbakeblikk.

– 20 år i verdenseliten er enestående?

– Ja, derfor er det rart nå som det er slutt. Det er klart jeg har vært i tenkeboksen de siste to årene. Skal jeg komme tilbake etter fødselen eller ikke? Skal jeg orke å ta fatt? Er jeg fortsatt god nok? Det har vært mange spørsmål.

– Så kommer du til Solheim Cup og avgjør – igjen!

– I min villeste fantasi hadde jeg ikke tenkt at jeg skulle få en sånn opplevelse igjen. Men når lagvenninnene ville ha meg på laget, så er det dette som har stått i hodet mitt, å forberede meg så bra som mulig til Solheim Cup.

Suzann Pettersen begynner å beskrive det som skjedde på avslutningsdagen, da det alltid er singlekamper i Solheim Cup. Selv ble hun satt opp som den tiende Europa-spilleren. Bronte Law var nummer 11 og svenske Anna Nordqvist nummer 12.

– Og så ender det opp med at mitt slag blir avgjørende. Det var noe jeg bare kunne drømme om.

– Du har egentlig ikke så god statistikk fra søndagene i Solheim Cup?

– Nei. Og jeg spilte ikke så bra fredag, det var Anne Van Dam som kjørte skuta, selv om vi var en god miks. Lørdag fant jeg spillet mitt under ekstremt vanskelige forhold. Jeg følte at jeg hadde god kontroll også søndag. Men også min motstander Marina Alex spilte bra. Hun satte press på meg. Hadde hun satt sin putt på hull 18, hadde dette vært en helt annen story. Men da hun misset ...

– Du jublet før ballen var i koppen?

– Ja, jeg så at den ville gå midt i potta! Det neste jeg husker var at alle kom løpende mot meg. Det gikk så fort. Det var Holmenkollsøndagen ganger én million.

– Og så hadde jeg Christian og Herman der. Og mamma og pappa. Og broren min. Og svigerinnen. Og barna deres.

– Hvor skal dere bo nå?

– Vi bor i USA, mer eller mindre. Så får vi se med tiden hva vi gjør. Det var deilig å lande på norsk jord etter dette. Men som jeg har sagt til de jeg spiller mot: Selv om jeg gir meg, forsvinner jeg ikke.

– Hva vil det si?

– Jeg vil fortsatt følge med og prøve å finne en rolle, hva det enn måtte være. Jeg føler at golfen er så nært til hjertet mitt at må finne noe jeg kan drive med.

– Du skal fortsatt ha sponsoravtaler med Nike og Dow?

– Ja, Nike og Dow er to familier for meg.

– Hadde de fått beskjed om at du skulle legge opp?

– Nei, det ble noen telefoner mandag for å snakke med dem. Men de er enormt glade på mine vegne. Og på Europas vegne for seieren over USA.

– Hva legger du i det som skjedde på det siste hullet søndag?

– Jeg tenker at «everything happens for a reason». Kanskje var det meningen at jeg skulle få dette punktumet for min karriere.

Tutta poengterer hvor lite konkurransetrening hun fikk før Solheim Cup:

– Det var to runder i Skottland, fire i Canada, to i Portland. Bare åtte runder! Men det var nok det!

– Jeg leste i Finansavisen at dere skulle selge huset her i Oslo dere kjøpte for 19 millioner?

– Ja, vi har solgt. Nå bor vi her. Men hjemme vårt er i USA.

– Er dere på husjakt i Oslo?

– Vi tar tiden til hjelp. Vi er litt i tenkeboksen på alt. Men jeg har lyst til at Herman skal vokse opp i Norge.

Golfstjernen røper at det kan bli flere barn nå som karrieren er over.

– Ja, vi har veldig lyst på flere barn, men det skjer jo ikke over natten! Jeg har aldri hatt lyst til å ha enebarn. Jeg er selv én av tre. Vi ønsker at Herman en dag skal få en bror eller søster.

– Har livet ditt endret seg mye med barn?

– Livet har fått en annen mening. Det kapitelet som starter nå, er kanskje enda bedre enn det som har vært. Nå kan jeg dedikere all energi på dette.

– Men når du er på golfbanen?

– Da er jeg i egen boble. Jeg tenker ikke akkurat på Herman når jeg skal sette den siste putten! Men når alt lander, og Christian kommer med Herman, så blir man rørt. Det var noe jeg kanskje hadde ønsket å oppleve – at jeg en dag skulle vise Herman at han var en del av den reisen han også. Det er en gledelig del av hele puslespillet.

– Var det som skjedde i helgen ditt største øyeblikk?

– Ofte sier man at den siste er den beste, fordi det er det man husker best, men ja, her tror jeg faktisk var den beste. Ingenting kan toppe dette. For meg har Solheim vært det ultimate, det har definert meg som spiller, min karriere. Jeg har to majortriumfer og nok andre seirer, det er banebrytende sånn sett, men det å vinne som et lag, de øyeblikkene på banen i Solheim Cup slår alt annet. Når det ble som det ble, med kaoset på den 18. greenen, kan det ikke bli bedre.

– Folk ser kanskje ikke deg først og fremst som lagspiller?

– Jeg er egentlig en sosial person, men som golfspiller har jeg blitt veldig ego. Litt innesluttet kan man si. Tøff i trynet. Det har kanskje vært for å opparbeide en fordel overfor konkurrentene.

– Men nå har jeg fått utrolig mange bra meldinger fra mine argeste konkurrentene gjennom mange år. At jeg har gjort dem bedre ved å være den jeg er.

– Hvordan skal du investere alle dine millioner?

– Jeg har allerede begynt. God avkastning på penger er like viktig som å få pengene inn i kassen. Det er deilig å sitte her og vite at jeg kan ta litt tid til meg selv og finne noe jeg har lyst til å drive med. Sitte hjemme og drikke kaffe og tvinne tommeltotter – det er jeg for driftig til.

– Du vil drive med business?

– Og jeg har lyst til å jobbe med idrett. Hva jeg ender opp med, vet jeg ikke jeg har ikke noe hast med å kaste meg ut i arbeidslivet. Det er kanskje den deiligste friheten av alt, sier Suzann Pettersen mens vi kommenterer bøkene i bokhyllen. Alle handler om idrettsprofiler: Messi, Magnus Carlsen, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Heidi Løke, Rafa Nadal ...

– Det blir mest idrett.

– Har du noen tanker om å kunne jobbe for Olympiatoppen?

– Akkurat nå har jeg ingen planer om noe. Men jeg skal finne noe jeg har lyst til å drive med.

– Kommer du til å spille noe golf?

– Da jeg skulle hente køllene hos caddien mandag, sa jeg at «jeg trenger jo egentlig ikke de køllene mer». Jeg tok dem med meg hjem, men jeg vet ikke hva jeg skal bruke dem til ... Det blir sikkert litt sosial golf.

– Føler du har fått nok aksept i Norge for alt du har oppnådd?

– Først nå kan se tilbake på mine egne prestasjoner, gi meg selv den kreditten jeg kan gi meg selv. Jeg er en sportsidiot og følger sport uansett vær og vind og sesong. Det er så mange fantastisk forbilder her i Norge som jeg har sett opp til. Å ta del i norsk idrettshistorie er ekstremt moro, men det er så vanskelig å sette prestasjoner og idrett opp mot hverandre. Alle er store hver for seg og på sin måte. Hvis det jeg har levert er et godt stykke Norge i norsk idrettshistorie, så synes jeg det er ekstremt kult.

