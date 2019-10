RUSADA-SJEF: Juri Ganus er frittalende. Så frittalende at flere under en konferanse ga uttrykk for at de tror han jobber for russisk etterretning. Selv nekter han for dette. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT NYHETSBYRÅN

Russisk antidopingsjef til VG: – Myndighetene overvåker meg

COLORADO SPRINGS (VG) To av forgjengerne hans døde på mystisk vis med to ukers mellomrom. Nå frykter den russiske antidopingsjefen Jurij Ganus (55) for livet etter å ha snakket egne myndigheter midt imot. Men ikke alle tror på ham.

Det har gått to år siden 55-åringen overtok som ny toppsjef for det russiske antidopingbyrået RUSADA.

Jurij Ganus var godt klar over historien: Russisk idrett lå nede for telling, ribbet for troverdighet etter avsløringer om et statlig organisert dopingregime som hadde pågått i årevis. Russiske politikere og idrettsledere har strittet imot, men Ganus erkjenner det som har skjedd.

– Jeg tror prosessen involverte sportsmyndighetene i landet vårt, men jeg vet ikke hvor høyt det gikk. Det er spørsmålet. Tiden vil vise det, sier antidopingsjefen.

Han sitter fremoverlent i en svart skinnsofa på et hotell i den amerikanske byen Colorado Springs under møtet med VG.

Konferansen «Play the Game» fant sted i starten av oktober. Der minglet antidopingtopper med journalister og forskere i en snau uke.

Ganus hadde allerede gått ut i store medier som Spiegel og New York Times, og gitt uttrykk for at dopingprøvene som WADA omsider fikk utlevert fra laboratoriet i Moskva rundt årsskiftet i fjor, er manipulert i et enormt omfang.

Uttalelsene har vekket harme i hjemlandet. Russerne frykter å bli utestengt fra det kommende OL-et i Tokyo.

– Da jeg kom med en uttalelse i desember i fjor, da tidsfristen for overlevering av prøvene fra laben i Moskva ble brutt, så mottok jeg trussemeldinger, sier Ganus.

– Fra mektige folk?

–Ja, fra folk i mektige posisjoner. De ba meg om å trekke uttalelsen tilbake, men jeg sa «nei».

– Situasjonen er nå så kritisk at Russland kan miste neste OL. Det er min spådom. Og kanskje påfølgende vinter-OL. Det avhenger av hvordan folk høyt opp i systemet vårt takler denne krisen. Viktigheten av å løse denne oppgaven har økt voldsomt. For hva er et OL og lignende konkurranser? De beskriver nivået av utviklingen i et land, sier Ganus til VG.

– Føler du deg trygg?

– Nei, jeg føler meg ikke trygg. Og jeg vet at telefonen min er overvåket. Men sannheten er på min side. Jeg leder et helt nytt RUSADA-team, som jeg må beskytte.

Om han ser seg over skulderen, så er det med god grunn, rent historisk: I februar 2016 døde først Vjatsjeslav Sinev, som ledet RUSADA fra 2008 til 2010, på mystisk vis. Bare uker senere omkom deretter RUSADA-leder Nikita Kamajev av et hjerteinfarkt.

Han gikk da med planer om å skrive bok sammen med The Sunday Times-journalist David Walsh.

– Jeg tror det skyldtes noe ...sisk, sier Ganus i dag.

– Hva mener du med det?

– At det ikke var en naturlig død.

– De ble myrdet?

– Jeg vet ikke eksakt, for jeg har ikke fakta. Men jeg har jus-utdannelse fra St. Petersburg og jeg vil ha sagt at jeg kan analysere situasjoner i så vanskelige miljøer. Det var vanskelige tider og forbindelser. Men igjen: Jeg har ikke nok fakta i denne saken, understreker RUSADA-toppen.

VARSLERE: vitalji Stepanov og Julija Stepanova lever på hemmelig adresse i USA, men var til stede på konferansen med VG i forrige uke. Foto: Thomas Søndergaard/PlaytheGame.org

Gang på gang presiserer han at RUSADA i dag er uavhengig av russiske myndigheter. Det er ikke som tidligere, mener Ganus: Tiden med «old school»-tankegang er over. Hans egen lojalitet ligger kun hos de rene utøverne. Det er de som kan redde Russland ut av en historisk krise, mener han.

Men 55-åringen sier også at ikke alle i russiske myndigheter liker det tankesettet han selv prater varmt om.

Og utøverne settes fortsatt på prøve.

– I Russland er det vanskelig å forme en uavhengig utøverkomité, siden russiske sportsorganisasjoner har skapt en sosial «heis» for utøverne våre. Vel å merke for de utøverne som er lojale.

– De får flere muligheter?

– Ja, når karrieren er over. Sånn at de vil forbli lojale. De spør «ok, så du vil være uavhengig, men da får du se hvor du befinner deg om noen år», sier Ganus.

Han pratet mer enn gjerne med vestlige journalister under den snaue uken på hotell Doubletree by Hilton i Colorado Springs. Budskapet hans bryter så fundamentalt med tidligere russisk politikk at mistroen til Ganus var merkbar blant mange antidopingtopper i korridorene.

– Det er positivt at RUSADA er aktive på banen. Og det er overraskende at Ganus går mot egen minister. Spørsmålet er hvorfor? Er det fordi han vil oppnå noe eller ikke? Det er et spørsmål jeg stiller, sier spesialrådgiver for Antidoping Norge, Rune Andersen.

Andre VG pratet med i Russland var langt mer skeptiske. Enkelte lurte på om han ville hoppe av. Andre igjen sa rett ut, under løfte om anonymitet, at de tror Ganus jobber for russisk etterretning.

Strategien, blir det spekulert i, er å understreke hvor uavhengig RUSADA er fra russiske myndigheter. På den måten – tror skeptikerne – skal det bli vanskeligere å få RUSADA dømt i idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits: For hvordan kan man utelukke RUSADA for noe andre – myndighetene – har gjort?

ANTIDOPING NORGE-TOPP: Rune Andersen jobbet 12 år som direktør i Wada før han flyttet hjem til Norge. Han var også i USA i forrige uke. Foto: Solberg, Trond

Midt under intervjuet med VG går Vitalij Stepanov forbi. Han lever på hemmelig adresse i USA med kona Julija, etter å ha vært den første som varslet om organisert russisk doping. Det skjedde for fem år siden.

Ganus reiser seg, sier noe på russisk og kommer tilbake et par minutter senere. Han forsøkte få til et møte med Stepanov.

– Har Vitalij Stepanov gjort en god og viktig jobb?

– Varslerpolicyen er en del av den nye strategien til RUSADA. Det betyr at vi jobber med alle varslere, sier Ganus.

– Så du anerkjenner det han har gjort?

– Ja, ja. I 2017 mottok vi 46 varsler. I 2018 fikk vi 78 beskjeder. Frem til nå i år, per 1. oktober, har vi mottatt 87 varsler, sier han.

– Stepanov-ekteparet har blitt sett på som forrædere i Russland?

– Jo. Ja.

– Men det er OK for deg å si at de har gjort en god jobb?

– Dette må være OK for et nasjonalt antidopingbyrå å si det. Vi er uavhengige, gjentar Ganus.

Verdens antidopingbyrå (WADA) har mottatt en forklaring fra russisk hold etter mistanken om at testresultatene de mottok fra Moskva skal være manipulert. WADA har ikke avgjort hva slags konsekvenser dette kan få for russisk idrett i OL i Tokyo.

– Vil du akseptere en WADA-dom uansett utfall?

– Jeg vil respektere den. Men jeg får se, for jeg vet ikke hva utfallet blir. Vi må høre meningene til de ulike sidene først, sier Jurij Ganus til VG.

