Ishockeypresident og Høyre-politiker ut mot idrettspresidenten: – Bommer ganske grovt

Høyres Tage Pettersen – som også er ishockeypresident – mener idrettspresident Berit Kjøll har bommet i sin kritikk av statsbudsjettet mandag.

– Jeg er veldig overrasket, sier Pettersen til VG.

– Det er greit å være skuffet over at man ikke får mer, men å snu til at det er et negativt budsjett for idretten, synes jeg er å bomme ganske grovt, fortsetter han.

Tage Pettersen kommer med sitt svar etter at Norges idrettsforbund tidligere mandag sendte ut en pressemelding med reaksjoner fra Berit Kjøll på statsbudsjettet.

Kjøll kritiserte regjeringen for blant annet en «beskjeden økning i

kompensasjonsordningen for vare- og tjenestemoms» og «usikkerheten når det gjelder kompensasjonen for bygging av idrettsanlegg». Hun var også kritisk til at X-Games får 15 millioner, mens bare noen få arrangementer i den organiserte idretten får penger over statsbudsjettet.

Idrettspresidenten konkluderte med at «vi må tillate oss å si at det er skuffende».

Tage Pettersen tar til motmæle, blant annet på Facebook.

* Momskompensasjonen: – I frivillighetsmeldingen vedtok vi at målet er 1,8 milliarder i 2021. Dette følger vi opp i budsjettet med å foreslå en økning på 100 mill. til 1,7 mrd. i 2020. Med andre ord så følger vi opp hva vi har vedtatt og hva vi gjentatte ganger har sagt, mener Høyre-representanten fra Østfold.

* Idrettsanlegg: – Hvert år siden 2013 har det vært 100 prosent innvilgelse av disse søknadene. Det opprinnelige budsjettet har ikke alltid tatt høyde for dette, da man kun har anslag. Det er umulig å vite eksakt beløp ett år før lag og foreninger søker om refusjon. Men posten har vært tilført ekstra midler i tråd med innkommende søknader gjennom året. Derfor ser jeg ingen grunn til at Idrettsforbundet akkurat for 2020 skulle frykte at dette ikke vil skje.

* 15 mill. til X-Games: – Helt bevist (?) glemmer hun da å nevne den nye posten til internasjonale mesterskap som allerede nå betyr 8 mill. til VM i bryting og 10 mill. til VM i maratonpadling. Berit Kjøll skriver at de gjerne vil invitere til en diskusjon om hva som er organisert og egenorganisert idrett. Ja, en invitasjonen til dette er allerede sendt når departementet inviterte til innspill i arbeidet med den nye idrettsmeldingen, mener Tage Pettersen.

Publisert: 07.10.19 kl. 19:23







