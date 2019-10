KAN VINNE: Marianne Skarpnord leder sammenlagtlisten på Europatouren, når to turneringer gjenstår. Her fra Estrella Damm Mediterranean Ladies Open i september, der hun ble nummer ni. Foto: David Cannon / David Cannon Collection

Skarpnord topper Europatouren: – Utrolig morsomt

To turneringer før slutt leder Marianne Skarpnord (33) Europatouren i golf.

Tre uker etter at Suzann Pettersen (38) avgjorde Solheim Cup – og la opp øyeblikkelig – er en ny norsk kvinnelig spiller på vei mot en stor prestasjon.

Skarpnord ble nummer to i Hero Women’s Indian Open i helgen, og klatret dermed fra tredje- til førsteplass på poengrankingen, foran tyske Esther Henseleit og østerrikske Christine Wolf (som vant i India).

Skarpnord vant i Australia i februar (mange turneringer spilles utenfor Europa), og hun har også én annenplass og to fjerdeplasser denne sesongen. Ni ganger, på 16 turneringer, har hun vært blant de ti beste.

Vinneren kåres i begynnelsen av desember: Først er det Andalucia Costa del Sol Open i Spania, deretter går turen til finale i Afrika, Magical Kenya Ladies Open.

– Det vil bety enormt om jeg ser meg selv på toppen av listene når vi er ferdig i Kenya. Jeg har vært utpå her i mange år, og min beste plassering (sammenlagt) er nummer fire. Jeg føler at jeg er mer kapabel til å vinne denne gangen, sa Skarpnord til Europatourens egen hjemmeside foran den siste runden i India.

TO STJERNER: Marianne Skarpnord (til venstre) sammen med Suzann Pettersen i forbindelse med OL i Rio i 2016. Foto: Scott Halleran / Getty Images South America

Skarpnord er altså foran spillerne som var med på å slå Solheim Cup for Europa, men det skal sies at de fleste av disse har langt færre turneringer bak seg, siden de spiller mye på Ladies PGA Tour i USA. Det er større forskjell på tourene i Europa og USA på kvinne- enn på herresiden.

Suzann Pettersen vant Europatouren sammenlagt én gang, i 2013, men Norges beste spiller gjennom tidene tjente nesten alle pengene sine i USA.

– Det er utrolig morsomt at Marianne igjen er med i toppen. Hun har jo også hatt en kanonsesong før (fjerdeplass sammenlagt i 2009). Skulle hun klare dette vitner det om en veldig, veldig stabil sesong, et høyt nivå over lang tid, sier toppidrettsansvarlig i golfforbundet, Øyvind Rojahn.

På Europatouren har Marianne Skarpnord fire karriereseirer, og totalt tett oppunder ti millioner innspilte kroner. For prestasjonene i 2019 har hun fått 1,65 millioner.

På LPGA-touren har hun foreløpig ikke lykkes på samme måte. På 41 spilte turneringer har hun totalt tjent litt over 200.000 kroner.

På verdensrankingen er Marianne Skarpnord nummer 164. Denne høsten forsøker hun å kvalifisere seg for en retur til LPGA-touren. Dit vil også Tonje Daffinrud (28), som også har en bra sesong bak seg, med 21. plass sammenlagt på Europatouren. Hun ble nummer fire i Thailand i juni.

