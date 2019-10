BANKER: Ard kan ta en etterlengtet og velfortjent seier i V75-finalen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Store penger i luften i V75

Det er ingen lettløst V75-omgang Bjerke Travbane byr på i kveld. De sikre bankerne glimrer med sitt fravær.



Anders Olsbu

Nå nettopp







VGs travekspert, Anders Olsbu, endte til slutt opp med Ard som alenestrek.

– Romtveit-traveren, som ble fjerde og syvende i henholdsvis det svenske og norske Derby, har nå kun tapt knepent i V75 i sine to siste starter mot langt bedre hester enn dette. Men når det er sagt, så står han sjanseartet til innerst i annen rekke på tillegg. Så han skal ikke ha for mange skjær i sjøen, før han ikke rekker frem til et par flinke strekhester, varsler Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Ard (V75-7) har kun tapt knepent i V75 i sine to siste starter og fortjener virkelig en seier.

Dagens luring:

Only One Winner (V75-3) gikk bra etter galopp på siste bortre sist. Står til for et fint løp og kan være aktuell.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 486 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2430 kroner

Eksperten-klaff Klosterskogen 13. okt.

V5-systemet til 8 x 200 kroner andelen gikk inn til fulle og ga pene 31 702 kroner.

V5-klaff Drammen 10. okt.

Det ble full klaff under lunsjtravet på Drammen Travbane torsdag. VGs store V5-forslag ga en utbetaling på hele 47 237 kroner.

V65-klaff Momarken 8. okt.

Drøye 5 000 kr ble det på det store V65-tipset på tirsdag. Det lille V5-forslaget gikk inn med 887 kroner.

V5- og V65-klaff Biri 4. okt.

Det store V5-forslaget ga en utbetaling på flotte 33 769 kr. Vi klarte ikke kassa i V65, men fikk to femmere til en utbetaling på nærmere 15 000 kroner på vårt store forslag.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, avslutter V75-rebusen med alenestrek på Ard. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (1609ma)

5 VALLE STORM

4 FRØYU PELLE

6 BEST RUGGEN

2 Vollanfaks

1 Mine

——————————

7 Sprett Odin

11 Bjørkeviking

3 Bossum Faksen

12 Lustra Loke

8 Hugo

9 Missingmyr Stjernen

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i V75-innledningen.

Favoritten:

Valle Storm sto på fint sist til tredje bak Frøyu Pelle og Ard fra en vanskelig utgangsposisjon, spor tolv. Med det løpet i kroppen etter halvannen måneds pause, er han normalt ytterligere forbedret. Hesten har klar fordel av sprint som nå og gikk et pangløp til en enkel seier fra tet, tredje sist, på raske 1.23,1. Med samme innsats kan han absolutt vinne igjen. Hittil i år har Helgestad-traveren vunnet fem av 14 løp.

Outsiderne:

Frøyu Pelle er i toppform og har tatt to strake fra tet. Fikk knallhard kamp av Ard sist, men svarte flott helt inn og holdt knepent unna. Er rask fra start, men det spørs om han kan svare Valle Storm. Skal uansett regnes blant de tre, selv om selskapet er skjerpet.

Luringen:

Best Ruggen har slitt med en hovsprekk og har gått tungt belastet i sine to siste starter. Kommer sannsynligvis ut med lettere balanse nå. 7-åringen er litt variabel i prestasjonene, men er veldig bra på sitt beste. Da er han i stand til å gjøre grovjobben selv, men han skulle nok gjerne ha sett distansen noe lengre. Skal uansett regnes.

Startsiden:

Valle Storm er lynrask ut og kan ta en lengde på Frøyu Pelle.



V75-2 (2100ma)

6 BURNING LOVE E.P.

5 KVÅLES RUIN

4 IAN B.R.

——————————

3 Yarrah

8 Designed Genius

11 Controversy

1 Manihiki

9 C.C. Eastside

10 R.M.G. Dancing

12 Call Me Fox

2 Milles Standpoint

7 Kenya Dewitt

Løpet:

Jeg sjanser på tre hester i et åpent 3-årsløp i DNTs unghestserie.

Favoritten:

Burning Love E.P. virker til å ha stabilisert seg en del og da kommer også resultatene. Sist gikk han ut i dødens ut av første sving. Overtok etter en drøy runde og vant siden enkelt. Tredje sist i en Kriterie-kvalifisering var han uheldig og feilet ut av siste sving. Hadde gått en 1.14-tid full vei ellers. Holder han seg bare til rett gangart, kan han vinne igjen.

Outsiderne:

Kvåles Ruin har vært bra i sine to siste starter. I Kritieriekvalifiseringen tapte han kun for Iggy B.R. og Chinetti. Tok teten først, men slapp og fikk siden tredje innvendig. Fikk maks da. Det gjorde han også i selve Kriteriet og måtte nøye seg med en syvendeplass. Men det er det ikke så mange som hadde klart det her.

Luringen:

Ian B.R. ga seg helt i sin siste start, men var syk da og unnskyldt. Avsluttet bra i Sverige gangen før. Har kapasitet og skal være bra forberedt. En outsider som kan ende blant de tre på direkten.

Startsiden:

Kvåles Ruin er kjapp ut feilfritt og kan muligens ta føringen.



NM-TREER: Kick Off Classic, her med prinsesse Märtha Louise, skuffet litt i sin siste start, men har vært solid ellers. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (2100ma)

3 N.Y. COEUR DE SOLEIL

1 ONLY ONE WINNER

11 KICK OFF CLASSIC

——————————

6 Da Vinci B.R.

9 Ja El Tomcat

5 Umaticaya

2 Wilma Leggrowbach

4 Hades Håleryd

7 Robin G.T.

Løpet:

Jeg prøver tre hester i et noe åpent løp.

Favoritten:

N.Y. Coeur de Soleil kommer ut etter en drøy måneds pause grunnet hovsprekk. Hesten kommer ut med sko nå, men har gått bra med det før. Trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp, men skal uansett regnes i striden.

Outsiderne:

Kick Off Classic prøvde et angrep fra tredje utvendig på siste bortre sist, men hadde ikke all verden å by på. Har vært god ellers. Manglet rom nest sist og var solid fra dødens i de foregående startene. Fjerde sist ble han tredje i NM bak Ferrari B.R. og Viking Va Bene etter et tungt løp. Blir det litt kjøring i front, kan han fort runde alle.

Luringen:

Only One Winner feilet i fjerde utvendig på siste bortre sist, men kom bra tilbake og klarte en premie. Avsluttet bra til tredje gangen før via fjerdespor i siste sving. Satt fast tredje sist, mens han vant knepent fjerde sist. Svenskegjesten er flink fra start og kan muligens forsvare sporet. I så fall og om åpningen ikke blir for tøff, kan han muligens holde unna.

Startsiden:

Only One Winner vil forsøke å forsvare sporet. Utfordres av N.Y. Coeur de Soleil og muligens Hades Håleryd.



V75-4 (2100ma)

6 JETSKE BEEMD

7 Ixelle Bolets

2 Harmke Schermer

——————————

11 Cici Moseby

3 Coventina Va Bene

5 Carmen Division

4 Welcome

10 Betty

9 Europa

8 Angelina Hall

1 Etna Sisu

Løpet:

Tre hester peker seg ut med Jetske Beemd som min favoritt.

Favoritten:

Jetske Beemd vant lett etter sisterunden i dødens sist, dog i billig lag. Gangen før var hun uheldig og feilet som vinner på oppløpet. Er kjapp fra start, men kan muligens bli tatt i mot av Harmke Schermer. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Ixelle Bolets har nesten gjort alt riktig i Tjomsland-regi og har vunnet fire av sine fem siste starter. Med rett ryggløp speeder hun fort. Med klaff kan hun vinne igjen.

Luringen:

Harmke Schermer var syk sist. Med tanke på det var fjerdeplassen god. Gangen før vant hun lett fra tet. Er kjapp fra start og kan kjempe om føringen igjen. Har vært litt variabel, men på sitt beste er hun god nok til å kjempe i toppen.

Startsiden:

Jetske Beemd og Harmke Schermer kjører trolig om føringen. Ixelle Bolets er heller ingen sinke, men står langt ute.



V75-5 (1609ma)

1 EDDIE ARCTOUS

9 HIGH INTO THE SKY

3 MUSCLE MACK

6 INGEMAR PALEMA

——————————

7 Kamperhaugs Dina

4 S.M.K. Spirit

11 Quite Cool Classic

2 Next Game

5 Zoot Va Bene

10 C.C. Nosto

8 Yankee Frecel

Løpet:

Jeg streker for fire hester, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten:

Eddie Arctous avsluttet bra til annen sist, men fikk for langt frem til ledende Lady Lara. Tok tre strake seirer før det. Er kjapp fra start, men har noen raske på utsiden. Men klarer han å forsvare sporet, uten at åpningen blir alt for tøff, kan det holde helt inn.

Outsiderne:

Muscle Mack firte til tredje fra tet etter snaue to måneders pause sist, men tapte kun for Velvatter og medsmygende Kamperhaugs Dina. Kan være forbedret med det løpet i kroppen og kommer muligens ut med amerikanervogn nå. På sitt beste er han ikke stort dårligere enn de andre.

Luringen:

High Into The Sky sto på fint til tredje bak Mikkel H.R. og Princess Corner sist. Var ute mot ferske europamesteren Ecuire D. gangen før. Ga seg fra tet da. Tredje sist satt han fast. Står til for et fint ryggløp nå. Og skulle det bli tøff kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden:

Eddie Arctous kan forsvare sporet, men har fire kjappe hester på utsiden. Jeg holder likevel en liten knapp på ham.



V75-6 (1609ma)

11 URSULA HORSE

5 DAYENNE LANE

6 MIRA PRAWO

9 AMARONE CLASSIC

4 AMAZING CASE

3 DELICIOUS DREAM

1 AMONG HASTRUP

10 U.BERGS SVANTE

8 MIKKEL H.R.

——————————

7 Sander Invalley

2 Commander Nosto

12 Jacobine Y.

Løpet:

Et meget åpent løp. Jeg garderer meget bredt.

Favoritten:

Ursula Horse holder absolutt toppform. Hesten, som er blitt radikalt forbedret hos Tor Olaf Halle, har vunnet fra tet på 1.12-tider i sine to siste starter. Står sjanseartet til i spor elleve nå, men blir det bare litt fart over forestillingen kan hun runde alle.

Outsiderne:

Dayenne Lane går gode løp hver gang. Det har ikke klaffet helt med posisjonene i det siste, men gjør det det her, kan hun absolutt vinne.

Luringen:

U.Bergs Svante har sittet fast både sist og tredje sist og er bedre enn raden. Er litt variabel, men med tempo og posisjonsklaff, kan han muligens overraske.

Startsiden:

Among Hastrup og Amazing Case kjører om føringen. Muligens vil Mira Prawo også prøve seg en bit.



BANKERKUSK: Tom Erik Solberg kan styre Ard inn til seier i V75-avslutningen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2140mv)

12 ARD

——————————

1 Harald

3 Silkespika

4 Spiklasse

15 Mietor

7 Skeie Stjerna

2 Rigel Øyvind

11 Sikvelands Svarten

9 Jillborka

6 Ingerø Mari

8 Tangen Stegg

13 Bol Odin

5 Neseldi

14 Furderud Svarten

Løpet:

Jeg lar Ard stå ugardert i en bankerfattig V75, men skulle gjerne hatt med et par til.

Favoritten:

Ard har vært meget bra i det siste og har kun tapt knepent i V75 to ganger på rad. Hesten, som ble fjerde i det svenske Derby og syvende i det norske, kan runde alle til en fortjent seier. Men han står sjanseartet til innerst i annen rekke på tillegg og kan fort havne sist. Kan vinne om han ikke får for langt frem.

Outsiderne:

Silkespika har slitt med en hov som er fikset nå. Har kapasitet for en topplassering, men feiler lett. En evig outsider.

Luringen:

Harald var tilbake i Thygesen-regi sist og leverte en flott innsats til tredje bak Haugestad Arne og Voje Jerv etter kort startgalopp, hinder og sen åpning. Kan lede lenge.

Startsiden:

Harald kan forsvare sporet.



Publisert: 16.10.19 kl. 12:03







Mer om