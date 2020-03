TAKK FOR NÅ: Therese Johaug tapte spurten for Frida Karlsson i Holmenkollen. Så var det takk for nå – både for langrennsstjernene og nesten alle andre toppidrettsfolk i verden. Foto: Annika Byrde, NTB SCANPIX

VG gir deg hele oversikten: Slik bråstoppet idretten

Plutselig sa det stopp. Coronaviruset stanset i løpet noen dager den enorme underholdningsmaskinen sport. Milliardindustrien står plutselig helt stille over store deler av verden. Slik stoppet det.

Sommerens fotball-EM er utsatt til 2021 og OL i Tokyo står i fare for å gå samme veien. Nå handler veldig mye om hvordan denne sesongen skal avsluttes – eller hvordan den neste skal startes.

All norsk fotball er utsatt til mai måned og sommeridrettenes planlagt begivenheter er like usikre som det mest mens coronaviruset fortsatt er på fremmarsj.

VG gir deg oversikten på hvordan det har stoppet.

Vinteridrett

Langrenn, kvinner: Therese Johaug ble slått i Holmenkollen, men vant V-cupen sammenlagt for tredje gang – med 811 poeng på Heidi Weng. Norsk dominans totalt og på distanse. Men i sprintcupen seiret svenske Linn Svahn. Maiken Caspersen Falla ikke bedre enn nr. fem. Avslutningen i Canada og USA avlyst.

Langrenn, menn: Aleksandr Bolsjunov nesten like suveren som Johaug både sammenlagt og i distansecupen. Seks av de ni beste nordmenn sammenlagt. Johannes H. Klæbo sesongens beste sprinter foran Erik Valnes og Pål Golberg. Også fem av de 10 beste i sprintcupen var nordmenn da verdenscupen ble avbrutt.

Hopp, kvinner: Maren Lundby rakk å vinne sin tredje strake sammenlagtseier i verdenscupen etter en sterk avslutning i Raw Air med seier på Lillehammer. V-cupen skulle ha vært avsluttet i Trondheim og i russiske Nizjnij Tagil og Chaikovsky. Silje Opseth nr. 10 og Anna O. Strøm nr. 17 i sammenlagtcupen.

VANT TIL SLUTT: Sterk avslutning og seier i sammenlagt for Maren Lundby – før verdenscupavslutningen ble avlyst. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hopp, menn: Stefan Kraft gjentok suksessen fra 2017 og vant V-cupen sammenlagt. Marius Lindvik beste nordmann på 7. plass mens Daniel A. Tande endte som nr. 9. Raw Air-avslutningen i Trondheim og Vikersund ble avlyst. Alt skulle vært avsluttet med skiflygings-VM i Planica: Utsatt til neste sesong.

Skiskyting, kvinner: Valgte tross corona å kjøre verdenscupen sist helg. Finalen i Holmenkollen avlyst. Tiril Eckhoff kunne blitt den tredje norske sammenlagtvinneren på 31 år, men tapte knapt til Dorothea Wierer. Eckhoff på topp i jaktstart. Marte O. Røiseland har ikke deltatt siden VM-suksessen.

TO KULER: Johannes Thingnes Bøe går glipp av avslutningen i Holmenkollen, men fikk med seg verdenscupkulen både sammenlagt og i fellesstart fra Finland sist helg. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Skiskyting, menn: Johannes Thingnes Bøe klarte med to poengs margin å fravriste Martin Fourcade verdenscupen sammenlagt. Selv om franskmannen vant karrierens avslutningsrenn i Kontiolahti. Bror Tarjei nummer fire sammenlagt og fem nordmenn blant de 12 beste sammenlagt. Thingnes Bøe best i fellesstart.

Kombinert: Jarl Magnus Riiber og kombinerteliten rakk akkurat å bli ferdige med verdenscupsesongen før viruset tok all oppmerksomhet. Oslo-gutten vant i Holmenkollen for 14. gang i sesongen. 480 poeng foran Jørgen Graabak i en V-cup med norsk dobbeltseier og hele fire løpere blant de seks beste.

Alpint, menn: Aleksander Aamodt Kilde vant verdenscupen sammenlagt uten å kjøre renn. Avslutningen i Slovenia avlyst. Også Henrik Kristoffersen (3) og Kjetil Jansrud (8) topp 10. Kristoffersen vant både slalåm og storslalåm. Rasmus Windingstad (2) og Aamodt (3) på pallen i parallellslalåm og utfor.

Alpint, kvinner: Avslutningen i Åre ble avlyst og dermed ble Federica Brignone historisk som Italias første sammenlagtvinner. Mina F. Holtmann nr. 20.

Snowboard: Ståle Sandbech rakk akkurat å ta 3.-plassen i slopestyle under X Games på Hafjell. Mons Røisland nr. 5. All aktivitet avlyst ut april måned.

Freeski: Sesongavslutningen i Sveits avlyst. Birk Ruud vant verdenscup i Big Air – nr. 6. sammenlagt. Johanne Killi nr. 3 både i Big Air og slopestyle.

Skøyter: Rakk å kjøre verdenscupen ferdig før NM ble avlyst sist helg. Sverre L. Pedersen knep VM-sølvet i allround under VM i Hamar, men i verdenscupene var Norge langt unna. Håvard H. Lorentzen best med 6. plass på 1000 meter, mens Sofie K. Haugen ble Norges beste kvinne med 17. plass på langdistanse.

Norsk ishockey: Sesongens høydepunkt – sluttspillet – avlyst sammen med all annen kampaktivitet. Stavanger Oilers tilbake på topp for første gang siden 2016/17-sesongen i grunnspillet. Norges Ishockeyforbund bestemte torsdag at det ikke blir noen opp- eller nedrykk mellom divisjonene. Oilers til CHL.

FULL STOPP: Den norske sesongen er avlyst og i USA er det uvisst hva som skjer i NHL. Her er Mats Zuccarello fortsatt på isen for Minnesota Wild- mot Justin Faulk og St. Louis Blues i februar. Foto: David Berding / Reuters

NHL ishockey: Innstilt. 12 runder og sluttspill mangler. Boston leder i øst. St. Louis i vest. Mats Zuccarello og Minnesota poenget fra sluttspillplass.

Sommer/helårsidretter

Sykkel: Nairo Quintana vant siste etappe før Paris-Nice avsluttet. UCI har avlyst minst til 3. april. Milan-Sanremo i oktober. Gent-Wevelgem går heller ikke.

Tennis: Casper Ruud må ta pause fra ATP-turneringer etter suksessen i Sør-Amerika. ATP stopper i seks uker frem til 20. april. Syv turneringer avlyst. French Open på grusen i Paris er flyttet til september, etter US Open, som normalt er sesongens siste Grand Slam.

Golf: PGA avbrutt sist torsdag med Hideku Matsuyama i ledelsen i Players Championship. Viktor Hovland & stopper i alle fall frem til Masters 9. april.

Basketball: Sesongen i Norge endelig avblåst. NBA pause i minst 30 dager. Milwaukee Bucks leder i øst, mens LA Lakers er på topp i Western Conference.

SATT PÅ VENT: Både Martin Ødegaard og norske fotballsupportere må vente til neste sommer før det eventuelt blir aktuelt med EM-sluttspill. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fotball

President i det europeiske fotballforbundet (UEFA) har sett seg nødt til å utsette sommerens EM-sluttspill og de store klubbturneringene, og alle de nasjonale ligaene er nå satt på vent.

– Det er den største krisen fotballen har møtt i sin historie, sa UEFA-president Aleksander Ceferin til nyhetsbyrået AP onsdag.

EM playoff fotball: Tirsdag kom nyheten om at EM-sluttspillet er utsatt til sommeren 2021. Norges mulighet går fortsatt gjennom playoff i Nations League. Serbia skulle vært motstander på Ullevaal 26. mars. Skottland eller Israel fem dager senere. UEFA melder nå at disse kampene skal spilles i juni.

Premier League: Liverpool kan vinne sitt første ligagull på 30 år. Leder med 25 poeng når det er 27 poeng igjen å kjempe om (9 kamper). Etter et møte torsdag er resten av kampene utsatt til minst 30. april. Åpner for spill etter 1. juni. Usikkert hva som skjer om sesongen ikke blir ferdigspilt.

HVA SKJER: Liverpool rakk å bli utslått av Champions League før coronaviruset stengte virksomheten. Ingen vet foreløpig hva som skjer med seriegullet for Jürgen Klopp og Virgil van Dijk. Foto: Martin Rickett / EMPICS Sport

Championship: Leeds ligger ni kamper før slutt an til Premier League for første gang på 16 år. Stefan Johansens Fulham på playoff. Utsatt til minst 30. april.

Bundesliga: Ble stanset sist uke med Bayern München i ledelse fire poeng foran Erling Braut Haalands Borussia Dortmund. Landslagskeeper Rune Jarstein har varmet benken til Hertha Berlin i to kamper. Foreløpig stoppet til 2. april. Etter et møte mandag håper ligaen å komme i gang igjen midt i april.

La Liga: Ble stanset sist uke med Lionel Messi og Barcelona to poeng foran Real Madrid. Foreløpig tre serierunder utsatt. Martin Ødegaard kjemper i alle høyeste grad også om medaljer med Real Sociedad. Klubben er i cupfinale for første gang på 32 år. Finalen mot Athletic Bilbao utsatt på ubestemt tid.

Serie A: Forrige mandag stoppet all idrett i coronaherjede Italia – i første omgang frem til 3. april. Cristiano Ronaldos Juventus kjemper med Lazio om ligatittelen. Mens Milan med Zlatan Ibrahimovic kjemper om europacupplass som nr. 7. Svensken har tatt privatflyet hjem til Stockholm i viruskrisen.

Fransk Ligue 1: Stoppet sist fredag på ubestemt tid. PSG leder suverent. Haitam Aleesamis Amiens på nedrykk etter en periode med gode kamper med få poeng.

Nederlandsk Eredivisie: Alt stoppet. Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø i AZ Alkmaar i gullkampen etter en sterk periode med borteseier over rivalen Ajax.

SLÅSS OM GULL: I Nederland er gullkampen satt på pause. Ajax og Hakim Ziyech ligger a poeng med Jonas Svenssons AZ. Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP

Belgisk Jupiler League: Har også stoppet alt. Club Brugge i suveren serieledelse. Mats Møller Dæhli scoret for Genk i den siste kampen. På 7. plass.

Gresk Super League 1: Stoppet. Omar Elabdellaoui og Olympiakos leder med 14 poeng. Eier Evangelos Marinakis testet positivt på corona sist uke.

Skotsk Premiership: Ikke noe Old Firm for Kristoffer Ajer og Celtic mot Rangers sist helg. Ligger an til et sikkert seriegull med 13 poengs ledelse.

Dansk Superliga: Foreløpig stoppet i to uker. Ståle Solbakkens FC København ligger ikke an til å forsvare tittelen. Midtjylland 12 poeng foran på tabellen.

USA Major Soccer League: Utsatte 12. mars alt de neste 30 dagene. Bare spilt to serierunder. Ronny Deilas New York City på bunn i Eastern Conference.

Russisk Premier League: All idrett i Russland ble tirsdag stanset til 10. april. Zenit leder klart. Matthias Normanns Rostov er med i medaljekampen.

Champions League: Valencia ble slått ut i forrige uke. Nå er 35 prosent av spillerne slått ut av coronaviruset. Halvparten av 8-delsfinalene skulle spilles denne uken. Alle utsatt. Ny finaledag muligens 27. juni. Ikke flere nordmenn med etter at Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund tapte for PSG.

Europa League: Manchester United imponerte med 5–0 over LASK i den første 8-delsfinalen. Også Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Fredrik Gulbrandsen (Istanbul) og Ståle Solbakkens FCK involvert. Alle returkamper denne uken er utsatt. Det er også fredagens kvartfinale-trekning. Ambisjon om finale 24. juni.

Ligaer, kvinner: Full stopp i Spania, Tyskland og England. Caroline Graham Hansen ligger an til et soleklart seriegull med Barcelona. Det samme gjør Ingrid Syrstad Engen i Wolfsburg. Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir i Chelsea ett poeng bak Manchester C. Vant ligacupfinalen i siste kamp.

Champions League kvinner: Kvartfinalene 25. mars og 1. april er foreløpig offisielt ikke utsatt, men er i stor fare. Graham Hansen og Barcelona mot sin spanske rival Atletico Madrid – Ingrid Syrstad Engen skal opp mot Glasgow. Tittelforsvarer Lyon – uten kneskadede Ada Hegerberg – mot Bayern München.

Håndball eliteserien menn: Avblåst en kamp før slutt. Elverum har for lengst feiret seriemesterskapet. Follo og St. Hallvard rykker ned – Runar på kvalikplass beholder plassen. Fjellhammer og Viking går opp. Sandefjord på kvalikplass i 1. divisjon kan bli lag nummer 13 i Rema 1000-ligaen til høsten.

Håndball eliteserien kvinner: Avsluttet med bare to kamper igjen å spille. Vipers seriemester. Follo og Gjerpen klare for nedrykk. Sola på kvalik beholder plassen etter at NHF har bestemt opp- og nedrykk. Larvik og Flint Tønsberg går opp fra 1. div. Rælingen får også tilbud plass i Rema 1000-ligaen.

RAKK SERIEGULL: Det ble seriegull på Henny Reistad og Vipers før norsk håndball innstilte sesongen. Men comebacket på landslaget må vente for Reistad. OL-kvaliken er utsatt til juni måned. Foto: Tor Erik Schrøder

Håndball OL-kvalik: Det internasjonale håndballforbundet bestemte så sent som torsdag i forrige uke at den skulle spilles. Snudde fredag etter press fra IOC og nasjoner som Norge. Utsatt til juni. Både de norske håndballjentene og gutta involvert. Kvinnelandslaget skulle ha spilt i Montenegro fredag.

Håndball ligaer menn: Harald Reinkind og Kiel ligger an til seriegull, men tysk Bundesliga stoppet til 23. april. Kiel også klare for Final 4 i cupen. Flyttet til juni. Også fransk toppserie stanset til i begynnelsen av april. Sander Sagosen og PSG på topp. Full stopp i to minst to uker også i Danmark.

Håndball ligaer kvinner: Györ med Stine Bredal Oftedal og totalt fem norske spillere leder de ungarske ligaen med syv poeng til Silje Solbergs Siofok. Alle kamper er stoppet inntil videre. Team Esbjerg med seks norske kvinner leder serien med fire poeng i Danmark. Alle kamper utsatt i to uker minst.

Håndball Champions League: Det europeiske håndballforbundet har stoppet alle sine kamper frem til 12. april. Det betyr at Sander Sagosen og andre 18 norske spillere på kvinne- og herresiden ikke skal spille sine oppsatte kamper i Champions League. Sagosen har dratt hjem til karantene i Trondheim.

FRANSK SLUTT: Sander Sagosen vet ikke om det blir flere kamper for PSG denne sesongen. Fra sommeren spiller han for Kiel i Tyskland. Foto: JULIEN DE ROSA / EPA

Håndball EHF- og Challenge: Haldens kvartfinaler i mars mot Valur i Challenge Cup utsatt. Syv nordmenn i utenlandske klubber som skulle spilt EHF-cup.

Formel 1: Innstilte til slutt åpningen i Australia sist helg. Sesongstarten er nå utsatt til 3. mai. VM-rundene i Bahrain, Vietnam og Kina er utsatt.

