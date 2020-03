KAN AVLYSES: Helgens Holmenkollen-renn kan fortsatt bli avlyst. Her fra femmila forrige sesong. Foto: Mattis Sandblad, VG

Lege om Kollen-helga: Bør forholde seg til føre-var-prinsippet

Lege og Jørgen Skavlan skriver på Twitter at man bør forholde seg til føre-var-prinsippet i Kollen. Det er fortsatt usikkert om rennene gjennomføres.

Det var NRK som omtalte saken først.

Grunnet coronaviruset, er det fortsatt vurdering rundt hvorvidt Holmenkollen-rennene kommende helg skal gjennomføres. Det ble kjent på en pressekonferanse onsdag.

– Vi har løpende kontakt med arrangøren i Kollen, og vi har i dag hatt møte med Oslo kommune, fylkeslegen i Viken og Folkehelseinstituttet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det er en fortsatt diskusjon om det skal gjennomføres, men det er ikke tatt noen beslutning ennå, fortsetter han.

At arrangementet kan ende opp med å gå som planlagt, får Twitter-lege og debattant, Jørgen Skavaln, til å stusse.

– Hvis ikke føre-var-prinsippet medfører å kansellere Kollen, så vet jeg ikke hva et føre-var-prinsipp er, skriver han på sin Twitter-profil.

På spørsmål fra VG om han mener rennene dermed bør avlyses svarer han følgende:

– Jeg mener man bør kjøre et føre-var-prinsipp. Hva som må ligge det må Helsedirektoratet ta seg av, det er deres jobb. Begrense, avlyse, regulere? Kompetansen og myndigheten til å ta slike avgjørelser ligger hos Helsedirektoratet. WHO er dog nokså klare, sier Skavlan og sikter til at det å begrense aktiviteter som gjør at mange mennesker samler seg, er et av WHOs anbefalte tiltak mot smittefare.

Det er ventet mer enn 30.000 tilskuere til rennene i Holmenkollen kommende helg. Det skal i tillegg til de tradisjonsrike tre - og femmilene konkurreres i hopp og kombinert.

Om rennene gjennomføres, vil løypa kortes ned med to kilometer. Det vil dermed bli trangere på gratisplassene i skogen for tilskuere som skal se løpene:

Her får du oversikt over hvilke konsekvenser coronaviruset har for idrettsverden.

– 35.000 mennesker skal vaske hendene i Kollen. Må bli spritvask. Tror jeg ser på TV, skriver Skavlan videre.

Tirsdag sa arrangørene i Holmenkollen skifestival ifølge NTB at det nå var «ganske sikkert og klart at vi får lov til å gjennomføre», men at staten har siste ord.

