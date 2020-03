USIKKERT: Både sesongen og den syvende OL-deltagelsen er for øyeblikket usikker for Olaf Tufte. Foto: Vidar Ruud

Olympiatoppen stenger: – Råder utøvere til å bli i utlandet

Olympiatoppen valgte fredag å stenge alle sine tjenester bortsett fra rehabilitering av skader. OL-kongen Olaf Tufte er i hjemmekarantene etter å ha avbrutt treningsleiren i Portugal denne uken.

Olympiatoppen i Oslo har lukket ned treningssenteret og alle andre aktiviteter. De eneste toppidrettsutøverne som nå får direkte hjelp er de som trenger fysioterapi i forbindelse med opptrening etter skader. Det opplyser Olympiatoppens lege, Thomas Torgalsen, til VG.

Tufte og det norske OL-laget i roing – inkludert parautøver Birgit Skarstein – avbrøt torsdag leiren i Avis øst for Lisboa. Dette ble gjort etter råd fra Olympiatoppen. Rett etter hjemkomst ble det klart at Tufte & co. måtte være 14 dagers i karantene fordi de hadde oppholdt seg utenfor Norden.

– Men nå har vi snudd 180 grader. Vi råder utøvere inntil videre å bli i utlandet og trene godt der om de føler seg trygge der de er. Så får vi ta situasjonen dag for dag, sier Torgalsen til VG. Han skal være sjefslege for den norske OL-troppen i Tokyo.

Torgalsen vil ikke opplyse om hvor mange eller hvem av de OL-aktuelle utøverne som befinner seg utenlands, men bekrefter at det dreier seg om flere grupper.

Men for Tufte er det uansett for sent. Roerne avbrøt sin leir to dager før den opprinnelige planen.

– Jeg klarer meg greit, sier han til VG.

Han har eget styrketreningsrom på gården hjemme i Horten og karantenen forbyr heller ikke trening på egenhånd utendørs. Den dobbelte OL-vinneren sier at han vurderer å trene alene i singlesculler på vannet i Horten, men får i utgangspunktet ikke trene sammen de tre andre utøverne i den OL-kvalifiserte fireren – Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Stabe Helvig.

– Nå må vi være kreative, sier Tufte med fire OL-medaljer på seks starter siden år 2000.

– Kanskje burde vi være i samlet karantene på Årungen. Dette er ting som nå blir undersøkt av ledelsen, sier han og understreker:

– Helsen er det viktigste. OL er leker.

Svært mye er usikkert for OL- og Paralympics-aktuelle utøvere. Det er blitt antydet at de to arrangementene kan bli utsatt. Til oktober, til neste år eller til 2022.

– Jeg tror ikke jeg har råd til det. Dette er ikke drømmescenarioet mitt, sier Tufte til VG. Han oppgir forpliktelser på gården i Horten som årsaken.

Tufte – som fyller 44 år i april – håper selvsagt fortsatt sterkt på sin OL-deltagelse nummer syv. Den dobbelte OL-vinneren har deltatt seks ganger tidligere. Det samme antallet har Ole Einar Bjørndalen (skiskyting/langrenn), Harald Stenvaag (skyting) og Magnus Konow (seiling).

Tokyo-OL skal etter planen arrangeres fra 24. juli til 9. august. Den japanske regjeringens OL-minister har åpnet for at lekene kan utsettes til i høst, mens et av styremedlemmene i OL-komiteen til The Wall Street Journal sagt at det kan bli en utsettelse både ett eller to år.

– Det står og vipper, men vi tror fortsatt at det blir OL, sier sjefslege Thomas Torgalsen.

Både Tufte og Torgalsen trekker frem at flere steder i Asia har klart å redusere antall smittede ved å sette inn tøffe tiltak.

– Det som skjer i Shanghai gir håp, sier Tufte.

Torgalsen mener at en utøver som Tufte vil klare seg godt i karantene hjemme i Horten. Men er klar på at en karantene, for eksempel innsperret på et hotell, kan koste dyrt treningsmessig.

– I vår lille verden kan det være forskjellen på en OL-medalje eller ikke, sier han.

For Olaf Tufte – som for alle de andre potensielle norske OL-utøverne - er den nærmeste idrettsfremtiden svært usikker. Etter planen skal roerne delta for første gang internasjonalt i italienske Varese den første helgen i mai. Akkurat nå virker det lite sannsynlig.

– Det klart viktigste nå er at viruset blir stoppet. For oss som utøvere er prioriteringene nå å holde seg frisk og godt gående treningsmessig. Så får vi ta resten etter hvert hvert, sier Olaf Tufte.

