Japans statsminister Shinzo Abe insisterte lørdag på at sommerlekene i Tokyo vil bli gjennomført etter planen. Foto: Eugene Hoshiko, AP / NTB scanpix

Japans statsminister sier at OL skal avvikles som planlagt

Japans statsminister Shinzo Abe insisterer på at sommer-OL i Tokyo vil bli arrangert som planlagt, selv om koronaviruset i øyeblikket har lagt idretten øde.

Abe sa under en pressekonferanse lørdag at Japan kommer til å avvikle lekene som planlagt i juli og august, og han sa også at det ikke er noen umiddelbare planer om å erklære unntakstilstand i landet.

Han uttalte seg to dager etter at USAs president Donald Trump offentlig foreslo at OL utsettes i ett år.

– Vi kommer til å håndtere situasjonen ved å samarbeide tett med de involverte instanser, deriblant IOC (den internasjonale olympiske komité). I dette er det ingen endring, sa Abe lørdag.

– Vi vil stoppe spredningen av viruset og avvikle OL akkurat som planlagt og uten problemer.

Både den lokale arrangøren i Tokyo, japanske myndigheter og IOC har flere ganger uttalt at forberedelsene til OL går etter planen og at det ikke er aktuelt å utsette, avlyse eller flytte lekene.

Samarbeid

I øyeblikket er de aller fleste store idrettskonkurranser i verden avlyst eller utsatt på grunn av spredningen av koronaviruset. Tokyo-OL skal avvikles i tiden 24. juli til 9. august, Paralympics i tiden 25. august til 6. september.

Fredag snakket Abe i telefonen med Trump om situasjonen.

– Vi ble enige om at japan og USA skal samarbeide tett om å sørge for at OL blir en suksess, sa Abe og la til at utsettelse av lekene ikke hadde vært et tema i samtalen.

Abe medga at det er IOC som har siste ord i saken.

Følger WHOs råd

Torsdag sa IOC-president Thomas Bach til TV-kanalen ARD at man vil følge anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO), men at man på nåværende tidspunkt fortsetter arbeidet for å sørge for et vellykket OL-arrangement.

Japans nasjonalforsamling vedtok fredag et lovforslag som gir Abe anledning til å erklære unntakstilstand i kampen mot viruset, men han hevdet at det i øyeblikket ikke er nødvendig.

Publisert: 14.03.20 kl. 17:07

