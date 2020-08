VENTER PÅ SVAR: Sondre Turvoll Fossli venter på svar etter de nye analysene av hjertet etter hjertestansen. Her på en landslagssamling i Holmenkollen i oktober i fjor. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Fossli får hjelp av Skiforbundet: Sjekker hjertet for 150 000 kroner

Sondre Turvoll Fossli (27) får hjelp fra Skiforbundet til å gå gjennom alle undersøkelsene av hjertet på nytt.

Det er nøyaktig et år siden landslagsløper Sondre Turvoll Fossli opplevde at hjertet stanset mens han kjørte bil.

I april la han opp som langrennsløper og det ble kjent at Fossli hadde havnet i en forsikringskrangel med skiforbundet. Spørsmålet var om han har krav på yrkesskadeforsikring etter hjertestansen. Stridens kjerne er om Fosslis hjertestans ble utløst som følge av langvarig, tøff belastning som skiløper og dermed er omfattet av Yrkesskadeforsikringsloven.

Skiforbundets forsikringsselskap har konkludert med nei.

Som en del av forsikringstvisten har den tildigere langrennsløperen engasjert sakkyndige til å gå gjennom og analysere alle hans tester av hjertet og kroppen på nytt. Det er ventet at svaret på analysen blir klart innen en måned.

Langrennssjef for landslagsløperne Espen Bjervig håper for Fosslis del at de snart får konkludert, så 27-åringen kan bli ferdig med saken. Skiforbundet støtter Fossli i den nye utredningen.

– Skiforbundet bistår, så saken får en god saksbehandling når de skal analysere årsakssammenhengen, sier Bjervig.

Etter det VG kjenner til koster den nye analysen rundt 150.000 kroner.

Fossli fikk en verdenscupseier i karrieren. Han mener han har krav på erstatning for yrkesskade.

– Jeg tok kontakt med advokat for å få klarhet i ting. Det er en utfordring at forsikringen ikke dekker det den skal dekke, hevdet Fossli overfor VG i april.

27-åringen fra Hokksund utenfor Drammen husker ingenting av hendelsen:

Advokat Christian Flemmen Johansen ved advokatfirmaet Elden representerer den tidligere landslagsløperen.

– Fossli er i dialog med skiforbundet, men har ikke mottatt noe kompensasjon fra forsikringsselskapet. Vi har engasjert sakkyndige på ulike områder med høy kompetanse, som tar for seg Fosslis sykdomsbilde og hans treningshverdag. Alt Fossli har gjort de siste årene skal gjennomgås i detalj, for å få kartlagt sykdomsbildet og årsaken til det på en best mulig måte, sier Johansen til VG.

For to og et halvt år siden tegnet skiforbundet en avtale med forsikringsselskapet If, med en ny pakke kalt «Idrettsulykke med inntektstap».

– Siden vi har en forsikring, så er det viktig at dette arbeidet blir gjort grundig og at vi får rett svar, sier Bjervig til VG.

