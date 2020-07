FØRSTE SEIER: Hovland ble den første nordmannen som vant på PGA-touren da han vant Puerto Rico Open i februar. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovlands drømmeår: Sammenlignes med verdenseneren

Det var med seieren i U.S. Amateur sommeren 2018 det virkelig startet. Det siste drøye året har Viktor Hovland (22) spilt inn over 23 millioner kroner og etablert seg i verdenstoppen.

Nå nettopp

– Han har blitt én av verdens beste spillere på to år. Hvis du skal se over de siste fire-fem månedene vil jeg si han trolig er blant de 10–15 beste i verden i den formen han har vært i, sier redaktør for Norsk Golf, Magnus Sveen, til VG.

Tallene viser også langt på vei at Sveen har støtte for den påstanden. For kalenderåret 2020 er Hovland på 16. plass over spillerne som har spilt inn flest rankingpoeng.

Viktor Hovland Født: 18. september 1997 i Oslo. Beste resultater på PGA-touren: Seier (Puerto Rico Open), 3. plass (Workday Charity Open), 4. plass (Wyndham Championship). Beste amatør i U.S. Open og The Masters i 2019. Vant U.S. Amateur i 2018 og toppet verdensrankingen for amatører i ti uker. Spilt inn snaut 23,2 millioner norske kroner siden han ble proff i juni i fjor. Rangert som nummer 31 på verdensrankingen. Vis mer

Det har også gjort ham til Nordens best rangerte golfer på 31. plass på verdensrankingen, som baseres på turneringer spilt over de siste to årene. På grunn av Hovlands korte proffkarriere har han også spilt færre turneringer enn de fleste rundt ham, noe som gjør at han kan klatre en del plasser fremover.

Innbringende har det også vært – på de 20 turneringene han har spilt som proff har han spilt inn så mye 2.392.332 amerikanske dollar, tilsvarende 21,8 millioner norske kroner med dagens kurs. I tillegg har han spilt inn nærmere halvannen million kroner fra Europatouren det siste året.

les også Hovland endte på tredjeplass – nå er han best i Norden

Tilbake til U.S. Amateur i august 2018. På veien til seieren i verdens mest prestisjefylte amatørturnering tok han blant annet en knusende seier i duell med landsmannen Kristoffer Reitan, mannen mange regnet som det største norske golftalentet på den tiden.

– Han gjorde et stort byks i 2018. Det var tydelig å se hvor mye bedre Hovland hadde blitt på kort tid, sier Sveen.

Han ser på den tre år eldre Jon Rahm, som ble verdensener etter seieren i forrige ukes The Memorial Tournament, som en mulig modell for det som kan vente for Hovland.

– Jeg tror det er helt fair å sammenligne han med Jon Rahm. De var begge to verdensener for amatører og begge vant i sin første sesong på PGA-touren. Rahm har nå vunnet fire sesonger på rad, så Hovland må holde det gående, men Rahm kan være malen for Hovland, sier Sveen.

På et punkt ligger allerede Hovland foran Rahm. Da nordmannen tok seg opp på 45. plass på verdensrankingen etter The Travelers Championship 28. juni ble han den tiende raskeste til å ta seg fra utenfor topp 1000 til 50, noe Hovland klarte på 56 uker (inkludert 13 ukers fratrekk for ukene hvor verdensrankingen var fryst på grunn av Covid-19). Til sammenligning brukte Rahm 103 uker på å ta det samme steget.

Verdenseneren er naturligvis bankers på Europas lag i Ryder Cup, som tidligere i juli ble utsatt til 2021. Alle Hovlands prestasjoner denne sommeren og ut året vil ikke være gjeldende på rankingen som bestemmer hvilke spillere som får spille for Europa, men han får muligheten til å kvalifisere seg i løpet av 2021. I tillegg får også lagkaptein Padraig Harrington selv velge tre spillere som får delta.

– Jeg blir veldig overrasket hvis Hovland ikke er med i Ryder Cup neste år, sier Sveen.

Viktor Hovland har de siste seks ukene kjørt fra turnering til turnering:

Denne uken tar Viktor Hovland en pause etter å ha spilt alle de seks første turneringene på PGA-touren etter coronapausen. Nordmannen er den eneste som har klart cuten i samtlige seks turneringer.

Totalt har Hovland klart cuten i 17 av 20 turneringer på PGA-touren siden han ble proff.

– Å holde det så jevnt er litt uhørt. Det glipper omtrent ikke på noe, før nå i helgen hvor det var vanskelige forhold. Det sier litt om at det laveste nivået hans er veldig høyt, sier Sveen.

Kristoffer Ventura spiller i ukens turnering på PGA-touren, 3M Open, mens Hovland trolig er tilbake i FedEx St. Jude Invitational neste uke.

Publisert: 22.07.20 kl. 04:39

Les også

Fra andre aviser