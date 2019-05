STYREREPRESENTANTER: Marcela Bustos (t.h.) og Jorodd Asphjell under idrettstinget på Lillehammer lørdag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

NIF-styret tapte likestillingskamp: – Vil ikke velges fordi jeg er kvinne

LILLEHAMMER (VG) NIF-styret møtte kraftig motbør og led nederlag i avstemningen da de ville sette sterkere lovmakt bak likestillingen i Norges Idrettsforbund.

Forslaget måtte ha to tredjedels flertall, men falt med stor margin - 123 mot 38.

Idrettsstyrets forslag var at ingen av kjønnene skal være overrepresentert med mer enn én person i styre og stell i organisasjonen.

Marcela Bustos frontet forslaget for NIF-styret. Hun viste til den enorme mannsdominansen i styringen av norsk idrett:

* 77–23 i idrettslagene.

* 68–32 i idrettskretsene.

* 76–24 i særforbundene.

– Dette kommer til å kreve hardt arbeid, sa Bustos da hun argumenterte for idrettsstyrets forslag.

Hun var skuffet og sint over at forslaget ble nedstemt av idrettstinget.

– Nå skal jeg være skikkelig sur og skuffet i ti minutter til - og så skal jeg jobbe videre for at vi skal være verdens beste på kjønnsfordeling og inspirere andre til å følge oss, sier Bustos til VG. Hun går nå ut av NIF-styret etter å ha sittet der i åtte år.

Bortsett fra Thomas Breen i Hedmark Idrettskrets, fikk hun ikke mye støtte i tingsalen på Lillehammer.

– Jeg ønsker å bli valgt fordi jeg er flink, ikke fordi jeg er kvinne, sa Mariann Brattland fra luftsportsforbundet, og fikk støtte fra Hedi Anne Birkeland i Oslo Idrettskrets.

– Vi må hjem og vrake mange dyktige kvinner om dette forslaget går gjennom, sa dansepresident Anders Gogstad - en idrett med kvinner i klart flertall. Det samme fastslo rytterforbundets Ingvild Østli - og fortalte at de har 90–10 i flertall kvinnelige medlemmer.

– Jeg ser argumentet med at det blir krevende, kanskje bortimot umulig , men fordi vi setter oss høye mål, så er vi best i verden på utrolig mye. Derfor er jeg skuffet over at vi ikke setter høye mål også på kjønnsfordeling, sier Marcela Bustos til VG.

Publisert: 25.05.19 kl. 14:11