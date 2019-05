TRE KANDIDATER: Sven Mollekleiv, Berit Kjøll og Tom Tvedt. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Kilder til VG: Mot valgthriller om NIF-president

LILLEHAMMER (VG) Sven Mollekleivs klare ledelse i valget på ny idrettspresident er i ferd med å bli spist opp. Berit Kjøll utfordrer nå valgkomiteens kandidat.

Søndag formiddag skal idrettstinget velge ny president i Norges idrettsforbund. Det ser ut til å bli atskillig mer spennende enn de fleste hadde trodd.

Da VG tidligere denne uken hadde en opptelling over hvilke stemmer de ulike kandidatene kom til å få, hadde Mollekleiv en solid ledelse.

Men på begge sider sier nå kilder til VG at Berit Kjøll har gjort et byks og er en reell utfordrer til Mollekleiv.

Både før og etter tingmiddagen på Lillehammer hotell lørdag kveld var det stor lobbyvirksomhet – og med Kjøll-fløyen på offensiven.

Den tredje kandidaten, den sittende idrettspresidenten Tom Tvedt, har trolig ingen mulighet mot de to, men kan likevel komme til å spille en avgjørende rolle om det skulle måtte bli en andre valgrunde mellom Mollekleiv og Kjøll for å kåre vinneren.

– Da spørs det hvem Tom peker på, sier en kilde til VG.

Liten forskjell

Tvedt har hatt fire utfordrende år, noe han selv også snakket om i sin åpningstale fredag. Der sa han blant annet at «mange kunne ha vært kastet under bussen» i forbindelse med åpenhetsdebatten i 2016–17, men at NIF-styret hadde «gått i krigen» for alle.

De to store særforbundene Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund støtter begge Mollekleiv, mens håndballforbundet jobber hardt for Berit Kjøll.

Det er idrettspolitisk liten forskjell på Mollekleiv og Kjøll - og ingen av dem er kjent fra partipolitikken. De er omtrent like gamle, men flere kilder uttrykker overfor VG at de ønsker en kvinne etter at de to siste presidentene har vært menn.

Koss utfordres?

Det vil trolig være drøyt 160 stemmeberettigede i tingsalen søndag når valget skal tas. VGs opptelling tidligere denne uken tydet på at Mollekleiv allerede hadde rundt 50 av disse inne, men du trenger over 50 prosent av stemmene for å vinne. Det vil si drøyt 80 stemmer.

En rekke idrettskretser har signalisert at de ikke binder opp sine delegater. Dette betyr at avstemningen er ekstra spennende, fordi det kan bli stemt på ulike kandidater fra delegatene i en enkelt idrettskrets.

Flere kilder sier til VG at valgkomiteens leder Anne Irene Myhr kan komme til å spille en viktig rolle. Hennes presentasjon av valgkomiteens innstilling kan bli veldig viktig. Myhr har tidligere sagt til VG at de har laget «ei pakke» der de ulike styrekandidatene til sammen skal bli et sterkt team.

Blant deres utvalgte er skøytelegenden Johann Olav Koss, som er tiltenkt en rolle som 2. visepresident og «utenriksminister». Kilder i NIF hevder at han kan bli utfordret i den rollen. Det ville oppsiktsvekkende om helten fra Lillehammer-OL vrakes på søndagens ting på Lillehammer.

