UTEN SKJEGG: Magnus Carlsen hadde tatt skjegget til fredagens sjette parti Grenke-turneringen i Tyskland. Foto: Georgios Souleidis

Carlsen blir hørt: Flere partier og større penger i VM

(Georg Meier-Magnus Carlsen pågår) Magnus Carlsen (28) spilte remis i samtlige 12 partier mot Fabiano Caruana (26) i VM-kampen i november. Nå får han oppfylt ønsket om flere partier - og høyere premiepott.

FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) offentliggjorde fredag ettermiddag nye regler for VM-matchen, som spilles i 2020:

* Antall partier økes fra 12 til 14.

* Antall fridager kuttes fra seks til fem.

* Premiepotten anbefales økt fra én til to millioner euro, altså 19 millioner kroner (60 prosent av dette til vinneren).

* Spillerne får 120 minutter på de første 40 trekkene, deretter 60 minutter på de neste 20 - 15 minutter for resten av kampen med et tillegg på 30 sekunder pr. trekk fra trekk 61. Ikke tillegg pr. trekk de første 60 trekkene.

Mot slutten av VM i London, da kritikken kom mot de mange remisene, sa Magnus Carlsen at han ønsket flere partier:

– Med flere partier vil det stå mindre på spill, og det gir mer rom for eksperimenter. Jeg ville foretrekke lengre VM-match, sa Carlsen - og nevnte konkret 16 eller 18 partier. Nå blir det altså økt til 14.

Den norske verdensmesteren har også antydet at han ikke har vært så imponert over premiepotten i de siste VM-matchene. Nå får han altså oppfylt også det ønsket. I London var det bare 9,5 millioner, det samme i New York i 2016. I India i 2013 derimot var potten på cirka 15 millioner.

Stavanger er valgt som den norske kandidatbyen til å arrangere VM neste år. Det er ikke klart hvilke konkurrenter de kommer til å få. Det er også klart at FIDE selv nå skal stå som arrangør - etter at de siste tre VM-matchene var overlatt til selskapet Agon.

Magnus Carlsen spiller i øyeblikket med svarte brikker mot tyskeren Georg Meier i Grenke-turneringen. Tyskeren forsvarer seg innbitt - men er presset. Meier har en rating på bare 2628, sammenlignet med Carlsens 2845 (2861 på live-rating).

– Som tatt ut av læreboka, sa kommentatoren Peter Leko på chess24-sendingen om Carlsens spill underveis.

– Svart fikk alt han ville ut av 6…b5.

Om Carlsen skulle vinne, går han i suveren ledelse - ett poeng foran hele fem forfølgere.

Fredagens resultater:

Francisco Vallejo Pons-Fabiano Caruana 1/2–1/2.

Arkadij Naiditsch-Viswanathan Anand 1–0.

Peter Svidler-Maxime Vachier-Lagrave 1/2–1/2.

Georg Meier-Magnus Carlsen x-x.

Levon Aronian-Vincent Keymer x-x.

Publisert: 26.04.19 kl. 18:47 Oppdatert: 26.04.19 kl. 19:04