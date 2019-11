OPPLADNING: Mellom sine to første partier lørdag ladet Magnus Carlsen opp med fotball utenfor spillelokalet i Kolkata. Foto: Lennart Ootes

Carlsen i India: Fotball, cricket og suveren ledelse

Magnus Carlsen (28) sikret VM-tittelen første gang i India. Nå er han tilbake og storspiller i Kolkata – og markerer seg også i cricket og fotball.

For å ta det punktvis:

Magnus Carlsen har tatt en suveren ledelse etter to dager hurtigsjakk. Han har tatt 10 av 12 poeng. På 2. plass følger Wesley So og Hikaru Nakamura med 7.

Foran lørdagens andre parti – mot Anish Giri – forberedte Magnus Carlsen seg med å spille fotball – barbeint. Noe ikke minst Giri la merke til. Han ble knust, til tross for at han hadde hvite brikker.

Sammen med folkehelten Viswanathan Anand åpnet Carlsen dagen med å slå bjellen for å starte cricket-matchen mellom India og Bangladesh. Litt som da han hadde avspark i en Real Madrid-kamp i 2013. Men cricket-oppgjøret er viktig og blir visstnok fulgt av én milliard mennesker!

– Det er fint å være tilbake, sa Carlsen da han ble intervjuet på chess24.com-sendingen fra Kolkata lørdag. Det var i 2013 han sikret seg VM-tittelen i klassisk sjakk etter å ha slått Viswanathan Anand i hjembyen Chennai.

– Jeg er fornøyd med poengscoren min, men jeg spiller litt sakte. Jeg må få opp farten, sa nordmannen.

STOR ÆRE: Sammen med Indias egen Vishy Anand sto Magnus Carlsen for starten på cricket-matchen mellom India og Bangladesh. Ifølge sjakk-arrangørene følges den av én milliard mennesker. Foto: Lennart Ootes

Fram til nå har Carlsen hatt et fantastisk år i klassisk sjakk, men ikke like bra i «fartsdisiplinene». Før Kolkata spilte han om VM-tittelen i fischer-sjakk i Bærum – og tapte der finalen mot Wesley So.

I Nasjonalbiblioteket i Kolkata åpnet han med remis mot nettopp So, så seier med hvite brikker mot Jan Nepomnjasjtsjij og endelig seier med svarte brikker over Levon Aronian i det siste partiet første dag.

På dag to – lørdag – ble det seirer med hvite brikker over Hikaru Nakamura og med svarte brikker over Anish Giri, før han avsluttet dagen med remis mot Indias egen Vidit Santosh Gujrathi.

– Magnus har vært så imponerende i dag. Han er ustoppelig, fastslo eksperten Tania Sachdev på chess24.com-sendingen.

– Magnus drar fra resten av feltet, sa kollegaen Maurice Ashley.

Søndag skal han først spille mot Viswanathan Anand, så enda en inder, Harikrishna, før han avslutter hurtigsjakkdelen mot Ding Liren. Mandag fortsetter turneringen med lynsjakk.

Publisert: 24.11.19 kl. 00:53

