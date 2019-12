SMELLEN SITTER: Sverre Lunde Pedersen har vært plaget av plutselig og sterk hodepine etter sykkeluhellet han ble utsatt for i slutten av september. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Sverre Lunde Pedersen plages av sterke hodesmerter

Sverre Lunde Pedersen (27) har hatt plager etter et sykkeluhell tidligere i høst. Norges regjerende verdensmester skal hjem til grundigere undersøkelser etter verdenscupen i Japan neste helg.

– Det er kjipt, men ikke mye å gjøre med nå. Det kommer spesielt når jeg presser meg maks. Det var ikke slik før. Jeg vet ikke hva det er, bare at jeg ikke er helt bra, sier Sverre Lunde Pedersen til VG.

Han forteller at han har vært gjennom mange undersøkelser, men ingen konkret nevrologisk. Da han var innlagt på sykehus etter det dramatiske sykkeluhellet i Inzell i slutten av september, konkluderte personellet med at han ikke hadde pådratt seg en hjernerystelse.

Siden har han imidlertid opplevd «dunking i hodet» etter harde anstrengelser.

– Det er ingenting i det daglige og jeg har ikke opplevd det tidligere. Det skjer rett etter at jeg har gått i mål eller reiser meg opp, og så går det fort bort. Det er frustrerende og kjedelig. Det virker som om det vil ta tid, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han sier hodesmertene er sterkere etter 1500-metere enn 5000-metere.

På spørsmål om hans påfallende svake resultater hittil denne sesongen kan ha sammenheng med hodeplagene, svarer han ja. Derfor ville det være «fint å finne ut av det».

– Det er vanskelig for støtteapparatet å svare på hva det kan være. Det ble ikke gjort noen funn da jeg lå et døgn på sykehuset (etter sykkeluhellet). Det er tatt en avgjørelse på at det skal skje etter at vi er tilbake fra Nagano, svarer han på spørsmål om han nå skal gjennomgå mer omfattende undersøkelser.

Søndag endte han på 13. plass på 1500-meteren i verdenscupen i Nur-Sultan i Kasakhstan, slått av lagkameratene Sindre Henriksen (9. plass) og Allan Dahl Johansson (10. plass) med tre og to tideler – samt med nesten 1,9 sekunder av vinneren Zhongyan Ning (20) fra Kina.

Halvannen time senere droppet Sverre Lunde Pedersen lagtempoløpet.

– Det var en konsekvens av intens hodepine. Det kom tilbake i går, sier han.

Tirsdag kveld reiser han likevel videre fra Kasakhstan til Tokyo for å gå 5000-meteren i Nagano kommende helg. Opprinnelig skulle han ifølge planen ha droppet den verdenscupen og dratt til italienske Collalbo sammen med landslagstrener Bjarne Rykkje for å legge treningsgrunnlaget foran distanse-VM 13. til 16. februar februar i Salt Lake City og VM på hjemmebane 28. februar til 1. mars.

Nå må han gå 5000-meteren i Nagano for å sikre plassen på distansen i distanse-VM – 10 måneder etter at han ble verdensmester på 5000 meter i distanse-VM i Inzell.

– Det er ingen tvil om at du vil gå 5000 meter i Nagano?

– Vi diskuterte det i går. Det er verst på 1500 meter. Jeg har ikke merket like store smerter på 5000 meter. Det står om VM-plassen. Det ville være surt om den skulle ryke, svarer han på VGs spørsmål.

Han er «inne som sistemann» på 5000 meter i distanse-VM med tiden han oppnådde i verdenscupen i Minsk. Han regner med at han må gå på 6.25 i Nagano for å få gå i Salt Lake City-VM om to måneder.

