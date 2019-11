FÅR DET IKKE TIL: Hege Bøkko vurderte å legge opp etter forrige sesong. I dag dro hun hjem fra verdenscupen i Polen, før den startet. Bildet er fra verdenscupen på Hamar i januar forrige sesong. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hege Bøkko sendt hjem: - Har stilt oss mange spørsmål

Regjerende verdensmester Sverre Lunde Pedersen (27) står over, Hege Bøkko (28) dro hjem i dag og hennes kjæreste og regjerende olympiske mester Håvard Lorentzen (27) vet foreløpig ikke om han får gå i verdenscupens A-gruppe søndag - etter at han rykket ned i B forrige helg.

– Det har gått litt trått. Vi har stilt oss mange spørsmål, vedgår skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre overfor VG.

Verdenscupen på skøyter startet i Minsk for en uke siden. For Norges del var sesongpremieren et gedigent feilskjær. Da verdenscup nummer to startet i polske Tomaszów Mazowiecki i dag fredag, var ingen norske løpere på isen som startende i A-gruppene på 3000 meter for kvinner og 5000 meter for menn.

Ingen av totalt seks norske løpere - tre kvinner og tre menn - som gikk i B-gruppen var gode nok for opprykk til A-gruppen i verdenscupen i Nur-Sultan neste helg.

Norge stiller uten lag på team sprint for kvinner, for herrenes del går laget med Håvard Lorentzen solo - uten motstander - i første «par» med start klokken 16.14 i ettermiddag, etter å ha blitt felt av fall i Minsk.

Lørdag står 500 meter kvinner på programmet. Hege Bøkko endte sist i A-gruppen åpningshelgen, og rykket ned til B-gruppen. Hun ble tildelt A-gruppestart etter forfall, men dropper å starte. Hun ble istedet sendt hjem til Norge i dag.

– Sannsynligheten for at hun skulle gå på en smell her var stor, etter treningene hun gjennomførte, forklarer Lasse Sætre.

Det er uklart hvor lenge Hege Bøkko vil bli hjemme «for å få litt luft» og slik unngå å møte veggen flere ganger, som sportssjef Sætre uttrykker det.

Lyspunktet lørdag er 1500 meter for herrer. Der starter fire nordmenn, ved at veteran Håvard Bøkko (32) benytter et såkalt wild card. Sverre Lunde Pedersen, som ble utsatt for et uhell på sykkel tidligere i høst, ble beste norske løper forrige helg på distansen. Han fikk 6. plass i Hviterussland. Sverre Lunde Pedersen, som vant VM-gull på 5000 meter i Inzell i februar forrige sesong, ble bare nummer 14 på 5000 meter.

Han dro deretter hjem for å gjennomgå tester på Olympiatoppens toppidrettssenter sist tirsdag. Prøvene han avla viser ifølge Lasse Sætre «noen høyere verdier enn normalt». Han er litt redusert, men har reist til Stavanger for å trene - for et forhåpentlig «comeback» i Nur-Sultan.

Tidligere har han sagt at han vil droppe verdenscupen i Nagano i midten av desember.

Håvard Lorentzen bør slå til på 500 meter allerede søndag. Han får imidlertid ikke svar på om han får anledning til det i A- eller B-gruppen før lørdag. Forrige søndag endte han på 18. plass av 20 startende i A-gruppen - et halvt sekund bak 7. plassen.

– Det mangler overskudd der også. Det går bare seigt. Det handler om overskudd og rett spenning, svarer Lasse Sætre på spørsmål om hvilke svar de har fått etter evalueringen av forrige helg.

Håvard Lorentzen er per nå B-gruppeløper, men får starte i A-gruppen hvis en av A-konkurrentene trekker seg før endelig oppsett i morgen lørdag.

Ps! Håvard Lorentzen er etter 11. plass forrige helg i A-gruppen på 1000 meter. I Polen står imidlertid ikke den distansen på programmet.

Publisert: 22.11.19 kl. 14:51

