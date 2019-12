THROWBACK: Ståle Sandbech (26) vant OL-sølv i slopestyle for snart seks år siden i Sotsji. Foto: Helge Mikalsen

Snowboard-stjernens nye livsstil: Mer vegetarisk og søvn

Norges snowboardstjerne og veteran Ståle Sandbech (26) satser mot flere konkurranser denne sesongen enn den forrige. Han har endret kostholdet for å henge med i svingene.

– Det er både òg, svarer han på spørsmål om årets konkurransesatsing har å gjøre med at han nå har bestemt seg for å delta i Beijing-OL 2022 – 12 år etter at han deltok som tidenes yngste nordmann siden Sonja Henie gjorde det første gang i Vancouver-OL 2010.

Han forklarer økt antall konkurranser med at sesongen 2019/20 har flere slopestylekonkurranser på programmet, blant annet X Games i Kina i februar og X Games i Hafjell 7. til 8. mars.

Men først skal han til Beijing for å dra på i OL-anlegget for Big Air, som kineserne allerede har fått opp å stå i form av et stillashopp beskrevet som en kopi av Holmenkollen. Air+Style-konkurransen avvikles Shougang Park 12. til 14. desember.

– Det ser helt rått ut. Kineserne tuller ikke, sier han med tanke på at OL-arenaen for Big Air står ferdig drøyt to år før ilden for vinterlekene skal tennes samme sted som for sommerlekene 2008.

Ståle Sandbech – som frem til lørdag trener i østerrikske Stubai – understreker imidlertid at «slopestyle er vår formel 1», og at det er den grenen han fortsatt prioriterer. I 2014-OL vant han sølvmedaljen i Sotsji, i Pyeongchang-OL for snart to år siden måtte han ta til takke med 4. plass.

– Big Air krever ikke like store ferdigheter. Slopestyle er mye mer spektakulært, som også vektlegger personlig stil. Slopestyle er fett, slår han fast.

Apropos vekt og fett: Alderen, fartstiden og en rekke skader tatt i betraktning, har Ståle Sandbech sett seg nødt til endre på det ene og det andre – for å være den «gummistrikken» han var i yngre dager. Han er blitt mer nøye når det gjelder trening, tøying, søvn og et sunt kosthold.

– Jeg har akkurat begynt. Men det har vært mye snakk om det, og jeg tester ut forskjellige ting, svarer han på spørsmål om hva han legger i «sunt».

– Man må kose seg også. Men jeg spiser mer vegetarisk, og mer variert, selv om jeg ikke er blitt vegetarianer. En burger i bakken er ikke så lurt. Da havner du jo i «food coma», uten sjanse til å bevege deg på flere timer, tilføyer han.

Ståle Sandbech vant Dew Tour i slopestyle forrige sesong. Den konkurransen står på programmet hans denne sesongen også, i februar etter Laax og X Games Aspen i januar – og før US Open og X Games Kina og Norge – samme sted som i 2017:

Alt sammen med sin faste filmer som følgesvenn.

– Det er en del av snowboard. Jeg har hatt en fyr som har fulgt meg de to siste årene, som regel har vi lagt ut noe på min YouTube-kanal to ganger i uken («Stale Life»/40.000 abonnenter). Det er noe jeg har investert i, med mål om at det skal inspirere folk til komme seg ut–etter at de har smelt igjen lokket på PC-en, sier Ståle Sandbech.

