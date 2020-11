Ventura og Hovland henger med i toppen av PGA-turnering

Både Kristoffer Ventura (25) og Viktor Hovland (23) er med i tetkampen i Houston Open, hvor Hovland fredag var svært nær ved å gjøre en hole in one.

De to nordmennene leverte nye solide runder under den andre runden i turneringen på PGA-touren. Hovland gikk runden på 69 slag, ett slag under banens par, mens Ventura i skrivende stund ligger an til å gå runden ett slag under par etter 17 spilte hull.

Spesielt imponerte Hovland med slaget sitt på hull 15, hvor han bare var centimetere unna å gjøre en hole in one.

Hovland noterte seg totalt for tre birdier og to bogeyer, og imponerte gjennom runden med stødig spill fra tee og god putting. Nordmannen har til turneringen tatt i bruk en ny putteteknikk, noe som har foreløpig har gitt gode resultater.

Etter to runder ligger han foreløpig på en delt 18. plass, seks slag bak ledende Sam Burns. Ventura er foreløpig slaget bedre og på en delt 14. plass.

De fleste er ikke ferdigspilt og det vil trolig bli en del endringer på resultatlista utover kvelden.

MED I TOPPEN: Viktor Hovland kom seg trygt innenfor cutten og er i posisjon til å kjempe om en topplassering i helgen. Foto: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Golfuttrykk Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

De to nordmennene lå begge godt til på øvre halvdel etter åpningsrunden i Houston Open. Fredag var det tidlig opp for de begge to, lokal tid. Ventura måtte faktisk spille ferdig sine siste to hull fra åpningsrunden etter at den ble avbrutt på grunn av mørke torsdag kveld.

Med en runde på 69 slag, ett slag under par, var det Ventura som lå best an på en delt 16. plass, med Hovland slaget bak på en delt 29. plass etter åpningsrunden.

Ventura hadde ikke sin vante flyt med putteren, men med svært stødig spill ellers er han altså for øyeblikket ett slag under par for turneringen. Hans eneste bogey kom på hull 16 etter at han slo seg ut i vannet på utslaget.

Den totale premiepotten i turneringen er på drøyt 64 millioner norske kroner, hvorav vinneren alene vinner over 11,5 millioner norske kroner.

Turneringen avsluttes søndag og sendes på Eurosport og GOLFTV.

SOLID SPILL: Kristoffer Ventura har også levert to gode dager i Texas. Foto: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Begge de to nordmennene har startet 2020/2021-sesongen godt. Ventura har levert to topp ti-plasseringer, mens Hovland blant annet har markert seg med en delt 13. plass i U.S. Open og har klatret helt opp til en 24. plass på verdensrankingen.

Neste uke spilles majorturneringen Masters Tournament, men den går uten norsk deltakelse. Viktor Hovland ville med sin posisjon på verdensrankingen vært kvalifisert, hvor alle spillerne topp 50 i verden blir invitert. Siden han ikke var topp 50 da den opprinnelige kvalifiseringfristen var i mars - før coronapandemien - har han likevel ikke fått plass i majorturneringen.

