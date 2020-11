Susanne Malen Lian Kvingedal var 17 år da hun mistet jomfrudommen til fotballtreneren sin. Treneren var 22 år eldre enn henne. Han ble dømt til fem måneder i fengsel for å ha utnyttet tillitsforholdet mellom dem.

Idretts­overgrepene

VG kan i dag avsløre at det siden 2005 er felt dom for seksuelle overgrep mot over 200 barn og unge i norsk idrett.

Nå nettopp

Tidlig i mars 2012 er 17 år gamle Susanne og hennes 39 år gamle fotballtrener på en hytte utenfor en liten by i Nord-Norge. Det er bare de to som er der.

Treneren er som en farsfigur for Susanne.

Men denne dagen skjer det noe som forandrer forholdet mellom dem.

Dagen etter skal Susanne, treneren og resten av laget reise på bortekamp.

Treneren har booket rom på et annet hotell enn spillerne, med unntak av én: Susanne.

Hun skal bo på samme hotell som ham.

I dagboken skriver hun:

Usikkerheten deler hun bare med dagboken. Susanne tilbringer deler av kvelden på hotellet med treneren.

Så går hun alene tilbake til sitt eget hotellrom.

Der stiller hun seg i dusjen og gråter.

VG har i høst gått gjennom over 9000 dommer for bestemte seksuallovbrudd i norske domstoler de siste 15 årene.

Med en egenutviklet datakode har VG sortert ut dommene som kan være tilknyttet idretten. Disse er igjen blitt gjennomgått manuelt.

Siden 2005 omfatter sakene minst 210 barn og unge som er blitt offer for seksuelle overgrep i idretten, kan VG i dag avsløre.

Dette er i all hovedsak saker som har ført til en rettskraftig dom.

I sakene som ikke er rettskraftige, har gjerningsmannen innrømmet skyld.

Slik har VG jobbet for å finne tallene VG har fått oversikt over alle dommer Domstolsadministrasjonen har registrert på paragrafer som omhandler seksuelle overgrep tilbake til 2005. Det utgjør 9291 dommer. Deretter har vi bedt om innsyn i dommer fra alle landets domstoler.

Etter å ha fått tilgang på alle dommene, har vi spesialutviklet en algoritme som tolker teksten i dommene. Algoritmen markerer de av dommene som inneholder ord som «trener», «idrett», «fotball», «garderobe» og lignende.

Deretter har vi gått gjennom de markerte dommene manuelt. Her har vi identifisert de 210 ofrene for hendelser som har skjedd i tilknytning til idretten.

For noen har overgrepene skjedd kun i idretten, for andre har det skjedd både der og på andre arenaer. VG har kun inkludert saker som har en tydelig tilknytning til idretten.

Seksuelle overgrep i idretten vil i hovedsak rammes av straffebestemmelsene om seksuell omgang eller seksuelt krenkende atferd mot barn under 14 eller 16 år, seksuell omgang gjennom misbruk av tillitsforhold, seksuell handling uten samtykke og voldtekt. Vis mer

De groveste av dommene omhandler trenere eller lagkamerater som har voldtatt spillere. Andre dreier seg om beføling eller deling av seksuelle videoer.

68 av de 210 ofrene var under 14 år på et tidspunkt mens overgrepene foregikk.

– Idretten er et eldorado for overgripere. Hvis jeg hadde vært en overgriper, hadde jeg søkt meg dit, sier Trond Berge Høvik ved Senter mot incest og seksuelle overgrep.

Noen av de 210 ofrene var over den seksuelle lavalder og hadde trenere som misbrukte sitt tillitsforhold til dem.

Flere av disse har først anmeldt flere år senere, fordi de var sterkt knyttet til overgriperen.

Det var nettopp slik Susanne opplevde det.

Hvordan kan en 22 år eldre trener skape en sterk relasjon til en 17-åring, så sterk at hun beskytter ham når hun blir konfrontert med forholdet?

Susanne har spilt fotball nesten hele livet.

Lagbildene opp gjennom årene viser en jente som gjør det hun liker aller best i verden. Som regel er hun å se helt fremst i den gule keeperdrakten sin.

Susanne er god. Våren 2012 står hun også i mål for A-laget, i tillegg til å spille med sine jevnaldrende på juniorlaget.

Men selvtilliten hennes er ikke den beste.

På skolen får hun ikke til noe som helst, tenker hun. Heller ikke i fotball føler hun seg god, selv om hun spiller på A-laget.

Hun stiller skyhøye krav til seg selv når hun har keeperhanskene på.

Tårene triller ofte etter trening og kamp.

Treneren trøster henne, forteller Susanne i ettertid.

Han har trent henne i flere år. Sakte, men sikkert blir forholdet mellom dem tettere.

De siste månedene er relasjonen blitt noe mer enn bare et normalt spiller/trener-forhold.

Han kjører henne til og fra trening. De snakker og sender meldinger på Messenger om andre ting enn fotball.

Susanne stoler på ham.

Det første store tillitsbruddet skjer ute på hytta tidlig i mars.

Susanne sier ikke nei til treneren:

Treneren fastholder i dag at han aldri har hatt sex med Susanne.

Men tingretten har konkludert med at det første overgrepet i mars 2012 blir etterfulgt av ytterligere tre.

Susanne sier ingenting om det som har skjedd. Ikke til noen.

Men dagboken kan hun fortsatt dele alt med.

Den er trygt gjemt under hodeputen hennes – tror hun.

Men det er flere enn Susanne som vet hvor den ligger.

Susannes historie er ikke unik.

– I idretten kan en overgriper opparbeide seg tillit hos en ungdom eller et barn. Den tilliten kan overgriperen senere utnytte, sier Trond Berge Høvik i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO).

Høvik har holdt kurs om seksuelle overgrep i idretten for over 5000 trenere. Han mener norske garderober, baner og gymsaler utgjør en særlig utsatt arena:

– Idretten samler flere barn enn de fleste arenaer i samfunnet, og alle barna samles på ett sted. Overgripere går etter sårbare barn, og i idretten kan de raskt finne dem.

Høvik trekker også frem at idretten er preget av at det alltid er behov for folk.

«Har du noen­sinne hørt om en bredde­klubb der det er vente­liste for å bli trener?»

– Det fører til at man bare er kjempeglad hvis det kommer noen og melder seg frivillig til å ta på seg ansvar, sier han.

Bergenseren ønsker ikke å skremme noen, understreker han.

– Nordmenn trenger ikke slutte å sende barna sine på trening.

– Men samtidig er 210 ofre veldig mye. Idrettsforbundet, særforbundene og klubbene må gjøre noe for å hindre at det fortsetter sånn, sier han.

Susannes dagbok er ikke så trygg under hodeputen som hun trodde.

Lillesøsteren vet hvor den er.

Det er ikke lov til å lese i den, det vet søsteren godt. Men hun er blitt veldig nysgjerrig. Hvorfor henter treneren Susanne på kveldstid?

Til slutt klarer hun ikke dy seg. I dagboken leser hun hva som har skjedd mellom Susanne og treneren.

Lillesøsteren forteller moren og stefaren hva hun har lest. De voksne følger etter Susanne og treneren en kveld de drar ut til hytta.

Da Susanne kommer hjem, konfronterer moren henne. 17-åringen nekter for at noe har skjedd.

– Jeg nektet egentlig ganske lenge. Men det er jo tøft å lyve til alle vennene dine og foreldrene dine om noe du egentlig har veldig stort behov for å prate om, sier hun i dag.

Til slutt forteller hun moren sannheten. Moren går til klubben med datterens historie.

– Jeg hørte aldri noe fra klubben. Inntrykket jeg har, er at de slo ring rundt ham og støttet hans forklaring, sier Susanne åtte år senere.

Treneren får fortsette i klubben.

Bare et par måneder etter at det siste overgrepet skjedde, skal laget reise på Norway Cup. Treneren skal være med.

I dagboken skriver Susanne:

«Jeg har ikke lenger lyst til å dra på Norway Cup. Jeg gruer meg faktisk. Vurderer å reise bort og bare koble alt ute hele sommeren. Jeg klarer virkelig ikke mer nå. Ting er blitt helt for jævlig og jeg gråter hele tiden».

Men Susanne bestemmer seg likevel for å reise til Oslo.

Turneringen varer i én uke.

På lagbildet fra cupen står Susanne bare halvannen meter fra treneren:

Foto: Finnmarksposten

I tiden etter Norway Cup mister hun idrettsgleden – og legger både fotballsko og keeperhansker på hylla.

Susanne sliter med å vite hvordan hun skal forholde seg til det som har skjedd.

På høsten skriver hun i dagboken:

«Det er ufattelig tungt og ingen vet. Har lyst til å få alt ut. Har egentlig tenkt til å anmelde ham, men jeg bryr meg jo om ham. Tenker alt godt om ham til tross for det han har gjort. Det gjør så vondt».

I fire år bærer Susanne på det vanskelige spørsmålet:

Skal hun anmelde ham?

VG har stilt flere spørsmål til klubben Susanne spilte for, blant annet om hvorfor treneren fikk dra på Norway Cup med henne etter at Susannes mor hadde gjort klubben kjent med saken.

Klubbens leder har ikke svart direkte på de konkrete spørsmålene. Men i en generell uttalelse skriver hun at det er uakseptabelt for en trener å innlede et forhold til en utøver, uansett alder.

Klubben er lei seg for at dette skjedde i deres klubb og beklager det på det sterkeste, skriver hun videre.

To år etter overgrepene fullfører Susanne videregående.

Så vil hun bort. Hun trenger avstand til hjemstedet. Susanne flytter sørover, til Trondheim.

Men snart skal savnet etter familien bli for stort.

Etter et år flytter Susanne tilbake til Nord-Norge, til et tettsted to og en halv times biltur fra byen hun har vokst opp i.

Hun tar også opp fotballen igjen, som keeper i den lokale klubben.

I garderoben før en av hennes første hjemmekamper får den da 21 år gamle Susanne sjokk.

De skal spille mot laget hun har spilt for i hjembyen.

På dommerkortet oppdager hun navnet til eks-treneren sin, sammen med tittelen «hjelpetrener».

På vei ut på banen ser hun ham. Underveis i kampen hører hun ham:

Hun diskuterer det med moren. Noen måneder senere, i januar 2017, leverer moren anmeldelsen.

Men senere skal Susanne oppleve at det er mange som ikke tar hennes parti.

Idrettspresident Berit Kjøll er tydelig preget. Hun er nettopp blitt presentert for omfanget av VGs avsløring:

I idretten er det nulltoleranse for seksuelle overgrep, understreker Kjøll.

– Men idretten speiler samfunnet. Så lenge det skjer overgrep i resten av samfunnet, vil det også forekomme i idretten. Det kommer vi dessverre ikke unna, sier idrettspresidenten.

– Er ikke det litt defensivt? Er ikke idretten en arena som er så «tilrettelagt» for en overgriper at dere må gjøre enda mer for å forebygge overgrep enn resten av samfunnet?

– Ja, vi må være ekstra forsiktige i idretten. Derfor har vi tydelige retningslinjer for å forebygge overgrep og en veileder for hvordan man håndterer det hvis det først har skjedd.

Men ikke alle klubber er kjent med retningslinjene og veilederen, tror Kjøll:

– Dessverre er det sånn at det ofte er klubber som har opplevd overgrepssaker, som er gode på det forebyggende arbeidet. For dem som ikke har opplevd det, er det lett å tenke «det skjer ikke hos oss», sier idrettspresidenten.

30. desember 2017 er Susanne og venninnegjengen på et musikkshow i hjembyen.

Susanne har bestemt seg for å flytte hjem. Showet er en romjulstradisjon for hele småbyen. Hun har gledet seg.

Etterpå drar venninnegjengen på nachspiel hos en jevnaldrende.

Der er også treneren.

Etter en stund kommer en annen på festen bort til Susanne.

Festdeltageren gir beskjed om at hun ikke synes Susanne har noe der å gjøre, siden hun har anmeldt en som er på festen, forteller Susanne.

Sommeren etter får Susanne beskjed om at anmeldelsen er henlagt på bevisets stilling, halvannet år etter at hun anmeldte.

Susanne klager på henleggelsen. Statsadvokatene i Troms og Finnmark bestemmer at saken skal etterforskes videre, og at politiet skal hente inn dagboken som bevis.

På senhøsten 2019, nesten tre år etter anmeldelsen, står Susanne endelig i retten.

Syv år etter overgrepene blir treneren dømt for å ha hatt sex med Susanne fire ganger gjennom å ha utnyttet sitt tillitsforhold.

Dagboken som avslørte henne den gang, spiller en avgjørende rolle for at to av tre tingrettsdommere anser det Susanne forteller som bevist utover enhver rimelig tvil.

Den tidligere fotballtreneren hennes får fem måneder fengsel og blir dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning. Pengene har ikke Susanne sett noe til.

Treneren anser dommen som helt uriktig, sier han til VG.

«Dommen ble derfor anket, men anken slapp ikke inn til behandling i lagmannsretten», skriver han i en e-post.

Anken ble avvist fordi det var klart at den ikke vil føre frem, står det i ankebeslutningen til Hålogaland lagmannsrett.

Utover dette ønsker ikke gjerningsmannen å bidra til mer publisitet rundt saken av hensyn til de involverte og deres familier.

«Dommen er sonet og jeg forsøker å legge denne saken bak meg», skriver han.

Rettssaken ble ikke det punktumet Susanne hadde håpet på.

Etter dommen var hun langt nede psykisk, og måtte sykmeldes fra jobb.

Hun opplever at mange i hjembyen fortsatt ikke tror henne:

Publisert: 14.11.20 kl. 09:00

Mer om Idrettsovergrepene VG-eksklusiv