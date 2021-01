ILLUSTRASJONSFOTO: Dette bildet er hentet fra Sats’ medieside, og har ingenting med den aktuelle saken å gjøre. Foto: Sats

Overgrepsdømt jobber som personlig trener på Sats

Personlige trenere på Sats kan jobbe med barn ned til elleve år. Likevel har treningskjeden ingen mulighet til å sjekke om de ansatte er dømt for seksuelle overgrep.

Publisert: Nå nettopp

En personlig trener ved et av treningssentrene til Sats har tidligere blitt dømt for seksuelle overgrep mot en 14-åring.

Det kommer frem etter at VG i går avslørte at flere personer etter å ha blitt dømt for seksuelle overgrep har hatt roller i privat virksomhet der de har kontakt med mindreårige. I privat virksomhet gjelder ikke samme krav til politiattest som i den organiserte idretten.

Hverken den personlige treneren selv eller Sats ønsker å svare på om han har trent noen under 18.

– Jeg ønsker ikke å kommentere annet enn at jeg synes det er viktig at dette settes søkelys på. Jeg har ingenting å skjule, og har en god dialog med Sats om dette, skriver mannen i en SMS til VG.

Utover dette henviser han til Sats.

Pressesjef i Sats, Malin Selander, skriver i en e-post at hun ikke har anledning til å gå inn detaljer rundt arbeidsforhold av hensyn til medarbeidere.

Selander svarer ikke på VGs spørsmål om de var kjent med mannens overgrepsdom og eventuelt hvor lenge de har kjent til den. Hun svarer heller ikke på om Sats kan være sikre på at andre personlige trenere ikke er dømt for seksuelle overgrep.

Siden treningssenteret ikke kan hente inn politiattest, tar de andre forholdsregler:

– Ansatte skal unngå private og intime forhold til medlemmer, og sørge for at forholdet holdes på et profesjonelt plan, skriver Selander.

les også Idrettsovergrepene: Ingen menneskerett å trene barn

Selv om treningssentre per i dag ikke har anledning til å hente inn politiattest for sine ansatte, er det ikke gitt at det forblir sånn. Barne- og familiedepartementet har en pågående høringsprosess om hvem som skal ha lov til å be om politiattest.

En arbeidsgruppe med representater fra flere departementer, foreslår at treningssentre ikke skal få denne muligheten. Men mange instanser har sendt høringssvar og sagt at de mener også private aktører bør kunne be om politiattest.

– Og jeg er langt på vei enig med dem, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) til VG i går.

les også Kraftige reaksjoner mot rideleder etter utspill om overgrep: – Tar sterk avstand

Også Sats mener dette. Kjeden har tidligere bedt om at de skal få hente inn politiattest på barnepasserne deres.

– Vi ser ingen grunn til at det skal være forskjell på oss og andre som jobber med barn i samfunnet. Nå som vi ser at flere unge interesserer seg for å trene hos oss, kan dette være ønskelig for alle ansatte som er i en 1:1-situasjon med medlemmer, skriver kommunikasjonssjef Selander