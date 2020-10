TILBAKE: Nora Mørk er endelig tilbake på landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

I kveld spiller Nora Mørk landskamp igjen: – Vært motivasjonen hele veien

Siden VM-finalen mot Frankrike i 2017 har Nora Mørk (29) kun spilt tre landskamper. Torsdag kveld er hun tilbake – og denne gangen har hun planer om å bli værende.

– Jeg begynner å kjenne det litt på kroppen, sier Nora Mørk til VG foran sin første landskamp på over ett år.

Siden VM-finalen mot Frankrike i 2017, hvor Norge tapte, har hun kun spilt tre landskamper. En privatkamp mot Sverige og to VM-kvalik-kamper mot Hviterussland for over ett år siden.

– Det er lenge siden og nå føler jeg meg veldig spent og det er alltid spesielt for meg å spille for landslaget. Jeg gleder meg veldig og det blir godt å få det unnagjort egentlig, forteller Mørk.

Torsdag kveld entrer hun parketten igjen når de norske håndballjentene møter Danmark til første kamp i Golden League. Turneringen er en oppladning til EM på hjemmebane i desember.

Hun innrømmer at hun er nervøs. Siden VM-finalen har hun vært gjennom to korsbåndskader og flere komplikasjoner i kneet. Totalt har hun vært gjennom ti kneoperasjoner i karrieren.

– Hvordan har det vært å være borte fra landslaget så lenge?

– Jeg føler at selv om jeg var inne en uke i fjor, er det utrolig lenge siden. Nå håper jeg at jeg er med for å bli. Jeg har en god følelse på at det kommer til å gå fint med kroppen fremover også, så det betyr veldig, veldig mye for meg å få lov til å være med igjen og det har vært motivasjonen hele veien. Jeg skal prøve å vise at jeg har fortjent den sjansen, svarer Mørk.

– Hvor er du nå sportslig sammenlignet med VM-finalen i 2017?

– Jeg føler at jeg begynner å komme opp på et bra nivå og henger med. Det er jo klart at hvis man tenker på 2017, er det to korsbåndsskader siden. Det gjør nok kanskje mest noe med meg mentalt, men det går bedre og bedre for hver uke. Jeg er kanskje ikke helt der jeg skal være, men jeg er på god vei og det er det viktigste, forteller 29-åringen.

Før sommeren meldte hun overgang til Vipers fra rumenske CSM Bucuresti for å være nærmere familien da moren ble kreftsyk. De siste to månedene har hun spilt flere gode kamper for den norske storklubben. Hun dominerte blant annet da Vipers slo tyske Bietigheim i Champions League forrige helg.

FÅR TRØST: Nora Mørk trøstes av Heidi Løke etter tapet i VM-finalen mot Frankrike 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Jeg har jo egentlig ikke spilt håndball på ett år, og nå har jeg plutselig spilt i to måneder ... Det har vært en kamp i seg selv å komme tilbake på en håndballbane, også er det å komme tilbake på nivå en annen kamp. Det er det jeg prøver å bli bedre på hver dag, forteller Mørk om hvordan hun har klart å komme tilbake på det nivået hun har.

– Det er tøft, men for meg hjelper det å være blant spillere som har et internasjonalt høyt nivå. Både landslaget og egentlig Vipers har noen av de beste spillerne i verden. Da er det lettere å måle seg og jeg vet at hvis jeg gjør det bra på landslaget og i Vipers, er det internasjonalt bra. Jeg har lyst til å komme helt til toppen, legger hun til.

Norge møter Danmark i Golden League torsdag 20.00. Kampen kan du se på TV 2 Sport 2.

Publisert: 01.10.20 kl. 16:17