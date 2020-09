LANDSKAMPEN: Den svenske skistjernen Frida Karlsson er aktuell på TV 2s program Landskampen. Her fra innspillingen i sommer. Foto: Terje Bringedal

Frida Karlsson om smellen: - Jeg ble lei meg, sjokkert og redd

Frida Karlsson (21) åpner opp om hvor blytungt det var da hun fikk treningsnekt etter at hun ikke passerte helsekontrollen til det svenske landslahet.

Karlsson har tidligere fortalt at hun var langt nede da forrige sesong startet. Men i episode tre av Landskampen som sendes på TV 2 utdyper den svenske langrennsyndlingen hvordan hun opplevde startnekten.

– Jeg tok det veldig tungt. Jeg ble lei meg, sjokkert og redd. Alt, sier Karlsson mens deltakerne i TV-programmet sitter samlet rundt middagsbordet.

Etter at Karlsson ble nummer åtte sammenlagt i verdenscupåpningen i Finland i fjor, så fikk hun ikke gå skirenn på to måneder. 21-åringen forteller at etter VM-suksessen i Seefeld i 2019 med gull, sølv og bronse, så var det vanskelig å bli fornøyd. I Seefeld var hun sisteårs junior.

– Jeg vil gjøre alt så optimalt som mulig. Jeg vil gjøre alt best. Det er kjempelett å gå over grensen og bare kjøre på, når det egentlig går fortere å ta det steg for steg. Det ble for mye. Belastningen ble for stor. Jeg ble fanget opp av en helsekontroll, forteller Karlsson.

Hun trente ingenting er periode. Alt handlet om å få kroppen i balanse.

Petter Northug har vært Karlssons store idol:

Johaug advarte

Therese Johaug var tidlig ute med å advare mot det enorme presset som ventet Karlsson etter VM-suksessen.

– Det var vanvittig imponerende det Frida gjorde i Seefeld, men å holde det nivået helg etter helg som senior ... man har ikke helt det grunnlaget som ung. Og det grunnlaget er man nødt til å ha, og man må være på hugget hver helg, sa Johaug til VG da Karlsson gjorde comeback i februar.

Også Ingvild Flugstad Østberg fikk startnekt etter at hun ikke passerte helsesjekken til det norske skiforbundet i fjor. Østberg står i fare for å miste kommende sesong på grunn av tretthetsbrudd nummer to i foten som kom i juli.

Men Frida Karlsson er tilbake. 21-åringen viste alle at hun var tilbake på topp da hun slo Therese Johaug på tremila i Holmenkollen i mars. Slik reagerte hun da:

– Det føles utrolig, sa Karlsson etter sin første verdenscupseier.

Om coronapandemien tillater det starter verdenscupen i Ruka i Finland siste helgen i november.

Publisert: 27.09.20 kl. 08:22