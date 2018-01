Spar oss for flere OL-luftslott

kommentar

Publisert: 25.01.18 18:16

SPORT 2018-01-25T17:16:12Z

Tidenes minst gjennomtenkte OL-idé er omsider parkert. Nå bør hele temaet få ligge inntil noe som ligner realisme måtte se dagens lys.

Gudene skal vite at Tom Tvedt og hans hardt prøvede idrettsstyre har nok å håndtere for tiden.

Men når de nå er samlet for å avholde styremøte, måtte de bruke krefter på noe som egentlig burde vært aldeles unødvendig.

Denne gangen fikk Tvedt alle muligheter til å uttrykke seg helt tydelig, og ifølge NRK er da også konklusjonen et klart nei.

Det er den eneste rette valget.

Fortsatt er både idrettsbevegelsen og storsamfunnet preget av hvor utmattende diskusjonene var, først om Tromsø, men først og fremst om den påfølgende Oslo 2022-debatten, prestisjeprosjektet som så til de grader buklandet.

Selvsagt vil det blusse opp igjen en OL-debatt på et eller annet tidspunkt, og under visse forutsetninger bør jo Norge en eller annen gang bli arrangør igjen.

Men timingen for Telemark-tanken, som alle i realiteten forsto at ikke ville bli noe av, var usedvanlig dårlig.

Sikkert velmenende ildsjeler opptrådte i realiteten som regelrette tidstyver, da de valgte å lansere dette på Gaustatoppen i oktober.

For selv om det er all grunn til å tenke annerledes, gjøre noe med OL-gigantomanien og det er greit at noe blir til mens man går, må det være et minimum av grunnlag før en idé om å ønske verden velkommen skal få ta beslag på folks mentale kapasitet.

At man har veldig lyst er da milevis fra å være nok i seg selv, og det var direkte tåpelig å gå ut med dette, uten å ha peiling på hva moroa skulle koste, hvordan den skulle finansieres eller hvordan infrastrukturen skulle se ut.

Det eneste man oppnådde ved denne typen useriøsitet, var å tappe ytterligere fra en OL-velviljekonto, som allerede er mildt sagt slunken i befolkningen og blant folkevalgte.

Nå er det ikke meningen å drepe viljen til å ta initiativ, og det er selvsagt hyggelig at idrettsvenner gjerne vil at noe skal skje i deres region.

Men det er noe med å finne balansen mellom drømmer og realiteter, som ikke helt fungerte i Telemarks tilfelle.

Det viktige for norsk idrett nå er å fundamentere tillit.

Og luftslott har ikke noe fundament.