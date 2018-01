Casper Ruud røper skjult krampedrama etter bragd

Publisert: 15.01.18 12:25

SPORT 2018-01-15T11:25:14Z

(Casper Ruud - Quentin Halys 6-3, 3-6, 6-7, 7-5, 11-9) Casper Ruuds eventyr i Australian Open fortsetter. Det ble klart etter en thriller mot franske Quentin Halys.

For første gang siden pappa Christian og Jan Frode Andersen gjorde det i French Open i 2001, var en norsk herrespiller på ny å finne i hovedturneringen i en Grand Slam-turnering.

Og for en måte Casper Ruud presenterte seg på i sin første kamp blant den ypperste tenniseliten.

I Australian Open trakk han det lengste strået i thriller-kampen mot franske Quentin Halys, som er ranket fem plasser over den norske 19-åringen (137 mot 132).

Alle fem settene måtte til for å kåre en vinner, og til slutt, etter fire timer og 16 minutter med spill i Melbourne, var det Ruud som kunne strekke armene i været. Det avgjørende settet endte 11-9.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

– Det er den feteste seieren jeg har hatt. 11-9 i avgjørende sett! Det er ikke hver gang man får den muligheten, sier Ruud til NTB.

– Jeg er ganske sliten, for å være ærlig. Det var en lang ball da jeg brøt ham, og da begynte jeg å kjenne på krampe i hamstringen. Det er vanskelig å få vekk. Jeg prøvde å strekke litt i smug så han ikke skulle se meg. Men jeg klarte å bryte ham og holde serven til slutt. Ekstremt deilig, legger han til, og røper med det et aldri så lite drama.

På sidelinjen sto en lettet pappa Christian.

– Det var nervepirrende, og helt rått. Han lå under 3-4 og 0-40 i fjerde sett og snudde det, sier pappa Christian Ruud til VG, og kaller det for frustrerende å se franskmannen måke inn ess etter ess.

– Casper viser mental styrke, så det er utrolig imponerende, sier han på telefon fra Australia mens han blir avbrutt av ivrige gratulanter.

Sønnen innrømmer at han syntes situasjonen var kjedelig.

– Det var kjipt, men jeg tenkte: «Det er ikke hver dag man får spille hovedrunde i Grand Slam, så jeg får dra ut og krige og gjøre det jeg kan for å snu det», sier en ganske sluttkjørt Casper Ruud til NTB.

Pappa Ruud: - Jeg har sett mange gærne foreldre (krever innlogging)

– Hva skjer videre nå?

– Nå er det bare å omstille seg, for det er kamp igjen på onsdag. Nå skal han inn og få massasje, spise sove, alt som skal til. Det blir rolig trening i morgen og kamp på onsdag, sier Ruud, før han må haste videre.

Onsdag møter Ruud argentinske Diego Schwartzman (26 i verden), som selv trengte fem sett for å vinne sin kamp og som også slo til med 11–9 i det avgjørende settet. Det blir ingen enkel motstand, for han var i kvartfinalen i US Open i fjor høst.

Skulle det gå veien for Ruud der, og også i den påfølgende runden, står Rafael Nadal mest sannsynlig på motstatt banehalvdel i runde fire.

Mot franske Halys var det Ruud som åpnet best, men servene til Halys skapte virkelig trøbbel for nordmannen etter at hans 6-3-seier i første sett ble utlignet med samme sifre i settet etter.

Franskmannen knep tredjesettet etter to feil av Ruud i tiebreak, før han virkelig kunne ha avgjort det i det fjerde settet. Men Ruud sto imot åtte breakballer, brøt selv og kunne juble for 7-5 og forlenget kamp.

Der fikk han bruk for all den fysiske treningen han er kjent for å ha gjennomført, og etter totalt fire timer og 16 minutter med spill kunne Ruud virkelig slippe jubelen løs. Det endte 11-9 i det avgjørende settet.

– Det blir ikke bedre enn dette. For en mann, kommenterte Francke, og fortsatte:

– Vi har en nordmann i 2. runde av en Grand Slam-turnering. Det blir ikke mye større enn dette.

PS: Forrige nordmann i 2. runde av Australian Open var pappa Christian i 1999. Han ble slått ut i runden etter.