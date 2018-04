BLE FJERNET: Dette banneret fikk ikke Lillestrøm-fansen bruke lenge i Molde sist søndag. Foto: Tipser

NFF om at Molde fjernet LSK-banner: – Vi må ha en høy terskel for å fjerne budskap

Publisert: 19.04.18 13:28

Norges Fotballforbund (NFF) mener at det skal være høy terskel for å fjerne budskap fra fotballtribunene i landet. Søndag «konfiskerte» Molde et banner fra LSK-fansen med påskriften «Mot voldtekt» på.

– Vi har ytringsfrihet i Norge, og NFF mener vi må ha en høy terskel for å fjerne budskap. Det er ingen person som er navngitt, og NFF hadde derfor ikke tatt initiativ til å fjerne banneret.

– Vi har likevel forståelse for at klubben som står i krevende sak vurderer dette annerledes, skriver kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, til VG i en e-post.

De siste to helgene har både LSK- og RBKs fangrupperinger hatt bannere med budskap myntet mot en Molde-spiller som er tiltalt for en sovevoldtekt .

Som blant andre Nettavisen har omtalt, ble søndag et banner med påskriften «Mot voldtekt» tatt ned av kamparrangørene Molde.

– På den ene siden står åpenbart ytringsfriheten, og på den andre siden hensynet til enkeltpersoner og indirekte et klubbmiljø som står i en krevende sak.

– Selv om utsagnet er generelt, så skjønner alle at banneret er myntet på Molde-spilleren som er tiltalt for voldtekt, sier NFFs kommunikasjonssjef.

– Håper på fin oppførsel fremover

Etter søndagens hendelse sier administrerende direktør i Molde FK , Øystein Neerland, dette om saken til VG:

– Som vi har sagt tidligere er ikke dette noe vi ønsker debatt rundt, og det er ikke noe vi ønsker å kommentere ytterligere.

– Hvordan kommer dere til å reagere hvis dette skjer igjen?

– Vi håper at folk viser varsomhet i slike situasjoner. Særlig når det angår en sak som ikke er avklart. Vi kommer til å ha fokus på å vinne fotballkamper fremover, så håper vi på fin oppførsel både på og utenfor banen, sier han.

Likte ikke Stengel-hets

Under derbylørdag for to uker siden ble Herman Stengel hetset av Vålerenga-fansen da han scoret på Intility Arena for Strømsgodset.

«Stengel er en horesønn», skrek hjemmesupportere. Det mener NFF var galt.

– NFF opplever ikke at det er stor uenighet knyttet til ropene mot Stengel. Tvert imot opplever vi at både klubb og supportere er enige om at man burde holde seg for god til å komme med sånne karakteristikker, som altså går mot andre familiemedlemmer.

– Det handler vel i bunn og grunn om folkeskikk, skriver Haavik.