LANGRENNSLØPERE: Helene Fossesholm (t.v.) og Kristine Stavås Skistad etter 5-kilometeren under norgescuprennet for juniorer på Konnerud ved Drammen fredag. Fossesholm var raskest uavhengig av klasse. Foto: CAMILLA VESTENG / VG

Skiforbundet forteller om vekstbehandling av to langrennstalenter

Norges Skiforbund sendte mandag ut en pressemelding der de orienterer om to norske skitalenters hormonbehandling.

Publisert: 14.01.19 13:15 Oppdatert: 14.01.19 13:54

Helene Marie Fossesholm ble i dag tatt ut til junior-VM i langrenn. I helgen knuste hun konkurrentene under norgescup for juniorer.

«I perioden desember 2014 til september 2017 fikk Helene Marie Fossesholm behandling med veksthormon. Helene har blitt fulgt opp av barnelege på sykehus fra hun var 8-9 år gammel fordi hun var svært liten av vekst. Da hun var 13,5 år var hun 137,5 cm høy og hadde unormal vekstutvikling. Hun ble derfor behandlet med veksthormon. Helene er nå 151 cm høy», står det i pressemeldingen fra skiforbundet.

VG har i lengre tid vært kjent med det Fossesholm nå velger å fortelle.

Videre står det i pressemeldingen:

«Helenes behandling innbefattet et preparat som står på WADAs forbudsliste. Det er svært strenge krav til godkjenning og bruk av slik medisinering i Norge. Det ble derfor søkt om medisinsk fritak (TUE) for dette hos Antidoping Norge da dette var påkrevd. Søknaden ble innvilget av Antidoping Norge og hun oppfylte alle WADAs kriterier».

Per Thorsby er leder for medisinsk fagkomitè i Antidoping Norge. Han opplyser at veksthormonet i slik behandling heter somatropin.

Også Kristine Stavås Skistad (19) har tatt medisiner på grunn av vekst. Hun har gått verdenscup denne sesongen, og er høyaktuell for VM i Seefeld. Hun ble i likhet med Fossesholm tatt ut til junior-VM mandag.

«I 2012 fikk Kristine tablettene Etinyløstradiol og Primolut for å fremskynde puberteten, og for å ha en kontrollert vekst. For Skistad er dette en svært privat sak. Kristines behandling ble gjennomført med preparater som ikke står på WADAs forbudsliste», skriver skiforbundet i pressemeldingen.

Med samtykke fra Fossesholm og Skistad opplyser Ola Rønsen, medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund, at behandlingen løperne fikk var gitt av spesialister på sykehus.

VG har også vært i kontakt med Remi Andersen som er legen til juniorlandslaget, og landslagslege Øystein Andersen. De ønsket ikke å kommentere saken.

Fossesholm vant 15-kilometeren i klassen 19/20 år med 1 minutt og 43 sekunder foran Vera Johanne Norli under norgescupen for juniorer på Konnerud søndag.

Skiforbundet opplyser at de går ut med opplysningene med godkjenning fra familiene til de to utøverne. Kristine Stavås Skistad og Helene Fossesholm med familier ønsker ikke å kommentere disse to sakene ytterligere utover denne informasjonen som nå er gitt, og ber om forståelse for det.

Vekstbehandling brukes på barn og unge med prognoser på å bli enten uvanlig høye eller lave. Slik behandling gjør at kroppens vekstprosess går fortere.