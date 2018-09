PRESIDENTKANDIDAT: Linda Hofstad Helleland (t.h.) er kandidat til toppjobben i Wada. Her sammen med Idrettspresident Tom Tvedt (t.v.) og Norges IOC-medlem Kristin Kloster Aasen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Uenige om Helleland-støtte i WADA-kampen

Mens idrettspresident Tom Tvedt (50) ikke aktivt vil fremme Linda Hofstads Hellelands kandidatur som WADA-president, er hans fremtidige motkandidat uenig i tilnærmingen.

Sven Mollekleiv kan ende som Tvedts motkandidat i presidentvalget i norsk idrett neste år . Men på den internasjonale arena inntar de nå forskjellig holdning til hvordan idretten og myndighetene burde forholde seg til Hellelands kamp om den øverste lederstillingen i dopingkampen i verden.

Den heftige maktkampen i WADA (Verdens Antidopingbyrå) har startet året i forkant av presidentvalget da den såkalte myndighetssiden, representanter fra nasjonale regjeringer, overtar ledervervet for den neste perioden etter idretten selv.

Men Høyre-politiker Hellelands kamp for en dopingjakt langt mer uavhengig av idretten, har møtt motstand i Den internasjonale olympiske komité (IOC) og idretten.

Vil ikke involvere seg

På spørsmål om han støtter Linda Hofstad Hellelands kandidatur som president til WADA , svarer Tvedt at det er norske myndigheter som gjør utnevnelsen og at norsk idrett ikke skal ha noen formell rolle i avgjørelsen.

– Men vi jobber hele tiden for at vi skal ha flest mulige posisjoner med påvirkningskraft i internasjonal idrett. WADA er absolutt en viktig institusjon i så måte.

Tvedt og Helleland havnet i strid under åpenhetsdebatten i fjor , som førte til at norsk idrett måtte legge frem reiseregninger og rapportere om bruken av offentlige midler. Da så frontene steile ut.

Det ble de også da Helleland, som kulturminister i 2016 jobbet med et nordisk opprop i kampen mot doping . Da reagerte kulturministeren på at Norges idrettsforbund fikk et utkast til gjennomlesing gjorde endringer og sendte det til mediene:

– Går du ut med tydelig støtte til Helleland?

– Like lite som det er naturlig at myndighetene blander seg inn i idrettens vurderinger, vil vi ikke legge oss borti myndighetenes saker. Derfor skal ikke vi aktivt fremme Hofstad Hellelands kandidatur, men vi er veldig for norsk innflytelse i alle internasjonale fora. Det vil vi heie på, sier Tvedt.

Han sier Helleland er en god kandidat som kjenner norsk idrett og har erfaring fra WADA gjennom visepresidentstillingen sin. Samtidig påpeker han at Idrettsforbundet ikke har noen dialog med henne om den kommende presidentkampen, fordi Tvedt ikke legger seg opp i myndighetenes håndtering av denne saken.

– Som sagt er dette valget i november 2019. Om vi støtter en norsk kandidat? Det svaret er ja. Men det er myndighetsiden som skal utpeke denne.

Vil ha total støtte

Sven Mollekleiv har åpnet opp for å stille som presidentkandidat for norsk idrett ved Idrettstinget neste år etter turbulente år for norsk idrett . Han mener at alle krefter, uavhengig om det er idretten eller myndighetene, aktivt må utøve støtte til en norsk kandidat til den øverste lederstillingen i internasjonalt antidopingarbeid.

– Vi trenger et sterkt uavhengig antidopingorgan med integritet og tillit. Det er et felles ansvar. Når man har norske representanter som fremmes i internasjonal sammenheng, er det viktig å gi støtte til den stemmen og initiativene som kan bidra til en ren idrett og at antidopingarbeidet blir tatt på alvor. Helt uavhengig av regjering støtter man opp om norske kandidater til internasjonale toppstillinger. Det gjelder for eksempel da Jens Stoltentberg ble NATOs generalsekretær, men man kan nevne en rekke andre eksempler, sier Mollekleiv, som har mangeårig erfaring som leder i Røde Kors og Norske Veritas.

– Nettopp derfor, når Norge har visepresidenten i WADA, så må man gjøre det man kan for at hun sammen med idretten kan lykkes i arbeidet mot doping, sier Mollekleiv.

Han mener Helleland skal ha stor respekt for og fortjener honnør for å ha tatt på seg ansvaret med å ville løfte frem antidopingarbeidet.

– Kandidaturet gir en unik mulighet for norsk idrett til å sette større kraft i det fundamentalt viktige arbeidet for å lykkes i antidopingarbeidet. Det må gjøres som et team, der man må jobbe godt sammen for å løse utfordringer og avklare dilemmaer, sier Mollekleiv.

Han sier det er en forutsetning at denne presidentkampen og støtten av denne foregår åpent og uten skjulte bakrom og agenda.

Linda Hofstad Helleland ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.