«HORDALAND-MESTERSKAP»: Bergenseren Kristian Blummenfelt (24) leder ann på steinharde intervaller 10 dager før sesongavslutningen i Gold Coast i Australia. Bare seier er godt nok etter en sesong med flere nedturer enn han hadde håpet på. Foreløpig er det kun overraskelsen Casper Stornes (21) fra Askøy (helt bakerst) som har klatret helt til topps i et verdensserieløp. I midten Åsane-utøver Gustav Iden (22). Foto: Erlend Fernandez Stedding / VG

Kristian Blummenfelt garanterer OL-gull

NOOSA (VG) Og fire år etter Tokyo-OL har triatlet Kristian Blummenfelt (24) neste målsetting klar: OL-gull nummer to.

– Kristian vil alltid vinne. Nå tror jeg han først og fremst tenker på å vinne Gold Coast. Han er sånn. Han skal bare vinne. Men bak der tenker han nok på OL. Hele tiden.

Ordene kommer fra landslagstrener Alexander Skeltved. Klokken nærmer seg 06.45, og regnet bøtter ned på Australias østkyst. Den tidligere landslagssvømmeren sitter trygt i le mens han ser på utøverne som er ute på en knallhard overgangsøkt. De skal sykle tre kilometer. Deretter løpe 1500 meter. Og repetere fem ganger. Alt på såkalt terskel. Om kort tid er det klart for sesongavslutningen i Gold Coast.

For det var det som var det store målet da VG møtte Norges fremste triatlonutøver i slutten av mars.

Blummenfelt hadde blitt nummer tre sammenlagt i verdensserien året før. Han hadde i tillegg vunnet nyvinningen Super League og langløpet Ironman 70.3 i Bahrain. Nå var planen å klatre de siste stegene. Og gjerne forbi fjorårsvinneren, spanjolen Mario Mola.

Et halvt år senere og Mola er så å si verdensmester nok en gang. Blummenfelt ligger på femteplass i sammendraget , og har få muligheter til å klatre.

– Skal jeg vinne nå må de foran meg krasje og ryke ut. Og det er for mye å håpe på, begynner Blummenfelt.

24-åringen fra Bergen legger ikke skjul på at han hadde som mål å vinne hele verdensserien i år, og dermed titulere seg om verdens beste triatlonutøver.

Han startet sesongen med en krasj. Deretter en annenplass (vi kommer tilbake til senere). Så punktering i neste løp. Og så ble han syk.

– Selvtilliten var i hvert fall på topp, men det har vært mye stang ut.

Sportssjef Arild Tveiten er enig:

– Det er i praksis nesten umulig for Kristian å avansere opp til en podieplass, så på den måten er sesongen hans kanskje litt dårligere enn i fjor.

Et kraftig plaster på såret fikk Tveiten – allerede i det andre verdensserieløpet denne sesongen.

Blummenfelt tok som nevnt annenplassen. Men på førsteplass var en annen nordmann: Overraskelsen Casper Stornes (21). Og på tredjeplass Gustav Iden (22). Norge hadde som første nasjon noensinne tapetsert pallen i et verdensserieløp. Og en annen unggutt fra Hordaland hadde tatt Norges første førsteplass i den gjeveste triatlonkonkurransen når man ser bort fra OL.

Hadde ikke nok flagg

– Opplevelsen i Bermuda var surrealistisk, begynner Tveiten.

En av de tingene han husker best er ikke selve oppløpet, men det som skjedde i forkant:

– Da guttene var ute på sin siste runde på sykkel kommer ansvarlig for WTS-serien bort til meg og sier: Jeg har ett spørsmål til deg Arild, og jeg tuller ikke nå: Har du et ekstra flagg? Jeg tror dere kan ta trippelt, og vi har bare to norske flagg her!

Hovedpersonen selv beskriver målgangen med ett ord:

– Sykt!!!

Han hadde aldri trodd forspranget fra syklingen skulle holde. Det trodde ikke konkurrentene heller. Men Iden og Blummenfelt som kom bak visste at han hadde trent spesifikt for dette løpet.

– Jeg tenkte de andre var idioter som lot Casper gå på den måten, sier Iden.

Til slutt rykket han. Og fikk med seg Blummenfelt.

– Etter hvert fikk vi en skikkelig luke, og på en vending møtte vi på selve hovedfeltet. Du så det i blikket deres. De var i sjokk, sier Blummenfelt.

Inntil forrige sesong var det i praksis han som var den eneste norske utøveren som kjempet helt i toppen. Nå var de plutselig tre.

– Vi er litt som Ingebrigtsen-brødrene nå, kommer det fra Stornes.

Lover OL-gull

– Som triatlon-nasjon har vi vært ett ubeskrevet blad helt til vi fikk opp Kristian akkurat raskt nok til at han kvalifiserte seg til OL i Brasil. Nå er vi plutselig en av verdens beste herrenasjoner, og har faktisk tre medaljekandidater før Tokyo, sier Aril Tveiten stolt.

For det er ikke noe tvil om at de tre er sultne på mer:

Blir det OL-medalje i Japan?

– Det blir gull! svarer Blummenfelt.

– Det er jeg ganske sikker på.

Han innrømmer at han tenker mest på OL i Japan, men ...

– Det frister jo også vinne i Paris også, og bli dobbelt olympisk mester!

Men da må ha slå to andre som har samme mål. Og de er også fra Norge:

– Vinne OL er ikke urealistisk i det hele tatt, sier Gustav Iden.

Før sesongen var planen å bli topp 10 i WTS, men på grunn av blant annet sykdom har han også hatt en litt skuffende sesong. På Gold Coast skal han på pallen.

Casper Stornes er foreløpig mer tilbakeholden.

– Målet før sesongen var en pallplass i WTS, men det er selvfølgelig mot OL jeg satser, sier Stornes, som banket inn sesongmålet allerede i andre løp.

– Ikke tydelige hierarki

På spørsmål om det er bare Blummenfeldt som kan vinne OL-gull sier landslagstrener Skeltved lurt:

– Gustav tror jeg er i veldig posisjon til å kunne utfordre ham.

– Kristian har alltid vært litt bedre. Gustav har vært nummer to. Og Casper litt etter der igjen. Nå er det mye jevnere.

Han tenker seg om:

– Det kan skape litt problem med dynamikken fordi det ikke et tydelig hierarki lengre. Og det er litt morsomt da, avslutter Skeltved.

PS! Lotte Miller kom på 16. plass i kvinneklassen lørdag. Hun endte på 17. plass sammenlagt i verdensserien.

Sesongens siste løp i verdensserien kan du se direkte på TV 2 Sportskanalen klokken 06.40 søndag morgen.