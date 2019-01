GULL: Mons Røisland vant sitt første X-Games-gull i Aspen Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Overraskende X-Games-bronse for Røisland

Mons Røisland (21) var egentlig ikke kvalifisert for slopestyle-finalen i Aspen, men endte opp med sin andre medalje i X-Games.

Med to forfall fikk Røisland plutselig muligheten i finalen.

Som første mann ut i konkurransen lørdag, klinte han til, traff med triksene, og noterte seg for knallsterke 91,33 poeng i første forsøk. I tredje forsøk gjorde han nok en god prestasjon, og noterte 91,00, altså den neste poengsummen i konkurransen til da.

Helt til finske Rene Rinnekangas traff med alt i sitt siste forsøk, tok 94 poeng, og dyttet Røisland ned på 2. plass. Så landet sistemann, Mark McMorris et fantastisk siste run, og sikret sitt åttende gull i X Games.

– Han var uheldig i kvalifiseringen i går, men kom likevel med i finalen, og benyttet sjansen sin til det fulle. Dette er et stort comeback fra OL i fjor. Mons går rett ut av gaten og landet det mest tekniske runet to ganger, skriver landslagssjef Per Ivar Grumsrud i en melding til VG.

21-åringen fikk aldri kjørt OL-finalen i fjor, grunnet et brudd i brystbenet.

Røisland har deltatt i X Games syv ganger tidligere, hans bestenotering er bronse fra Aspen i 2016.

PS: Ståle Sandbech kjørte ikke finalen. Han greide ikke å kvalifisere seg.